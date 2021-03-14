不再「浪跡天地」 　中國資本多路進擊海外電影圈

撰文： 劉言 最後更新日期： 2021-03-14 20:04

從中國大陸走出去的華人女導演趙婷憑藉《浪跡天涯》獲得第78屆美國金球獎最佳導演獎，成為首位獲得這一獎項的亞裔女性導演，也是繼台灣導演李安之後，第二位拿下金球最佳導演的華人導演。華冠加身的趙婷，被網友翻出過往接受採訪的言論，從「中國的驕傲」變成「辱華分子」，事件持續發酵中。

趙婷成為首位獲金球獎的亞裔女性導演，引來諸多審視的目光（高清大圖請點擊下圖）：

而《浪跡天地》的獲獎，以及其後網絡空間對趙婷的非議，也讓中國電影和導演類相關話題成為輿論場熱議。

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情的嚴重衝擊，中國電影市場在全球各大電影市場中率先復甦、持續回暖。據中國國家電影局發佈的數據，2020年中國城市院線觀影人次5.48億；全年共生產電影故事片531部，影片總產量為650部；全年新增銀幕5,794塊，全國銀幕總數達到75,581塊；中國電影總票房達204.17億元人民幣，其中國產電影票房為170.93億元人民幣，佔總票房的83.72%，全年票房前10名影片均為國產影片。

不經意間，中國已穩居世界第二大電影市場，銀幕數躍居全球第一，關聯產值近萬億人民幣。從上世紀80年代主要依靠國際電影節獲獎開啟世界對中國電影的零星認知，到90年代中外合拍模式火爆，再到如今越來越多的中國電影進入國際發行公司視野，實際上，中國電影不僅「走出去」，也在「走進去」，中國資本參與的電影已越來越多在國際上收穫大獎。

直接參投、中外合拍、併購海外企業，成為當下中國資本多路進擊海外電影圈的主要模式。

直接參投多路進擊——收穫奧斯卡

按照行業共識，中國資本開始滲透美國荷里活始自2011年，當時中國的一家民營公司新原野娛樂傳媒公司成為了科幻大片《雲圖》（Cloud Atlas, 2012）的投資方。據傳《雲圖》劇本最初被送到美國6個片廠時都被否決了，製片人其後轉而遊說發行商以小額參股方式投資這部最便宜也要1.05億美元的電影，中國的新原野投了一千萬美金成為六家投資方之一。

2012年，北京小馬奔騰文化傳媒影視公司以70%的股權購入全球最頂尖的影視特效製作公司「數字王國」，獲得其核心資產及多項核心技術。「中國傳媒第一股」電廣傳媒與獅門影業投資總額15億美元的三年合作片單，上海基美影業成為貝松（Luc Besson）的歐羅巴電影公司第二大股東，也都是幾年前中國資本走出去的新聞盛事。

2019年第91屆奧斯卡，中國阿里影業成為互聯網影業領域的大贏家，其作為第三齣品人押注的《綠簿旅友》，擊敗了奈Netflix資2,500萬美元宣傳推廣的《羅馬》，收穫奧斯卡最佳影片的桂冠，以及最佳劇本和最佳男配角大獎，取得「迄今為止中國資本在奧斯卡最大的勝利」。

中國阿里影業近年來在國際上投資了多部電影，其作為第三齣品人蔘投的《綠皮書》斬獲奧斯卡最佳影片桂冠。（視覺中國）

實際上，阿里影業早在2016年已與美國名導斯皮爾伯格（Steven Spielberg）創立的安培林娛樂公司（Amblin Partners）達成全面合作。阿里影業收購安培林的部分股權，成為其戰略股東之一，在投資、聯合制作、衍生品合作及宣傳發行領域展開合作。安培林主要的股東機構包括夢工廠影業（DreamWorks Studios）、參與者傳媒（Participant Media）、信實娛樂（Reliance Entertainment）和娛樂一體（Entertainment One，也是風靡全球的動畫劇集《小豬佩奇》的製片方），而阿里參投、摘下奧斯卡最佳影片桂冠的《綠簿旅友》背後的製片方，正是夢工廠影業和參與者傳媒。近年來，阿里影業在國際上還投資了《再見亦是狗朋友》《職業特工隊6》等電影，均取得口碑與票房的雙豐收。

從淺層次合拍到深度合拍——日漸成熟

合拍電影作為世界範圍內廣泛採用的影視製作形式，其「借船出海」的方式助力了中國電影吸引外資，較之純國產片，參與合拍的海外製片方還能夠利用自身推廣優勢和市場優勢在其所屬國及全球發行，其潛在的影迷基礎和票房規模顯而易見。

2015年即有11個國家和中國的合拍項目共94部影片獲得立項，其中中美電影合拍立項達12部，中美合拍的《長城》登陸了歐美洲亞非30多個國家和地區的主流院。雖然大陸某影評公號對《長城》的評價是「中國電影最大的一場豪賭輸了」，但《長城》之輸，並非輸在票房，其上映六天時間總票房便達到了6.16億元人民幣；《長城》之輸，是輸在了口碑。

其口碑上的折戟也提醒了中國影視從業者，如果只有炫目的色彩和用金錢堆砌出來的特效，看不到打動人心的劇情，哪怕是張藝謀出手，也只能拍出如此一部經典好萊塢模式下的工業化流水線中的「殘次品」。

併購海外影視企業——悲歡交集

另一方面，近年來，萬達、華策影視、復星國際等中國資本參與的併購海外影視企業事件逐漸增多。2012年「萬達」收購美國AMC院線後，2015年6月，萬達院線再次收購澳洲第二大電影院線運營商Hoyts集團100%的股權，增強了中國電影在北美和澳洲的發行話語權。

2016年1月，萬達集團以不超過35億美元現金全資併購美國傳奇影業公司，成為迄今為止中國企業在海外的最大一樁文化併購。據諮詢公司 Rhodium Group 統計，當年中國對美國娛樂產業的投資高達47.8億美元。

在中國影業的海外併購中，大量的中國資金流入海外，投資單個影視公司或者電影項目等，也引發了中國電影資金「外流」的擔心。

公開數據顯示，美國的電影票房20多年來一直保持在110億美元左右，印度、韓國、日本、歐洲的增長空間基本達到極限，當下全球電影產業主要增量來自中國，來自華語電影，且發展空間仍然很大。美國荷里活等向中國資本敞開大門，其看中的並不僅僅是資金，更重要的是覬覦中國院線的渠道，以及潛力喜人的中國票房市場。

對於多路進擊的中國資本來說，着手國際化人才儲備，形成熟悉海外財務、金融、法律的專業人才團隊，充分了解海外市場的程序規定，使中國資本在投融資過程中與海外公司無縫對接，助力中國電影海外戰略佈局已取得一定成效，但基於社會文化背景因素持續且穩定地支配着受眾的觀影心理，中國資本如何真正「走進」海外，還有很長的路要走。