外媒扒出多位DeepSeek核心成員履歷　中國AI人才回流勢不可擋

智東西2月10日消息，近日科技媒體Rest of the World挖出了DeepSeek團隊中多位核心人才的履歷。在中國接受本科教育，海外深造，之後又回流中國AI行業，是這些人才們共同的經歷。



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DeepSeek團隊中的潘梓正、Junxiao Song等核心人才都有海外背景。潘梓正曾在英偉達實習，並拿到轉正offer，但他毫不猶豫的選擇了加入當時還名不見的經傳的DeepSeek，並成為DeepSeek-VL2、DeepSeek-R1和DeepSeek-R1的核心貢獻者。

Junxiao Song則畢業於香港科技大學，加入DeepSeek後他提出了新穎的強化學習算法GRPO，該算法已應用於DeepSeek-R1在內的多款模型的訓練。他還在DeepSeek的高效訓練、模型蒸餾等工作中扮演重要角色。

Junxiao Song的導師感嘆，「不知何故，DeepSeek吸引了最最優秀的一批人才」。

DeepSeek憑借獨特的公司文化，讓員工對自己從事的工作充滿熱情。創始人梁文鋒在採訪中透露，與許多中國科技企業不同，DeepSeek不鼓勵內部競爭和加班，並給了員工極大的自由度，可以自行選擇任務並使用算力。

在南加州大學教授、研究中國科技法規的Angela Zhang看來：「DeepSeek凸顯了中國AI人才庫的實力，這得益於大量高能力、高技能的軟件工程師的支持，我相信這種人才優勢將使中國在下一階段的AI發展中佔據強勢地位。」

多位DeepSeek人才擁有國內外複合背景

但不在美國公司也能取得成功

2023年，在英偉達實習結束時，潘梓正面臨著一個關鍵抉擇：是留在矽谷與世界頂尖的芯片設計師共事，還是回國加入當時還名不見經傳的杭州創企DeepSeek？

英偉達高級研究科學家、潘梓正實習期間的導師Zhiding Yu在X平台上回憶，潘梓正幾乎沒有猶豫，就直接選擇了DeepSeek，這件事兒給他留下了極為深刻的印象。Yu在推文中進一步寫道，像潘梓正這樣的情況越來越普遍，「我們有許多中國的優秀的人才，他們不是非得在美國公司才能取得成功。」

Zhiding Yu發文回憶他與潘梓正的交集。（X平台）

潘梓正加入DeepSeek不到2年，該公司便因發布了2款先進且成本極低的AI模型而一舉成名，這一消息導致英偉達市值蒸發了近6000億美元。

潘梓正的選擇，反映了中國AI頂尖人才中一個日益增長的趨勢：他們拒絕矽谷的工作機會，轉而投身中國的AI產業。在接受Rest of World採訪時，有國內科技行業人士認為，在中國工作生活成本更低、離家人也更近，此外，還有機會在職業生涯早期便擔任重要職務。DeepSeek的團隊中有許多來自中國頂尖大學（如清華大學和北京大學）的年輕畢業生和實習生。

在中國的AI行業中，DeepSeek是一個特例，因為它完全由創始人梁文鋒的交易公司幻方量化（High-Flyer）資助。儘管美國禁止中國獲取先進芯片，但DeepSeek背後這些年輕、熱情的科技工作者仍在努力追趕矽谷的科技巨頭。

根據芝加哥智庫MacroPolo發布的2023年全球人工智能人才報告，全球近一半的頂尖人工智能研究人員在中國完成了本科學業。中國的大學、國家支持的實驗室以及美國科技巨頭的在華研究機構（如位於北京的微軟亞洲研究院）幫助培養了大量本土研究人員。

例如，DeepSeek最新R1模型的核心貢獻者Junxiao Song在浙江大學學習自動化，隨後於2015年在香港科技大學獲得電子與計算機工程博士學位，他的博士生導師Daniel Palomar告訴Rest of World，Junxiao Song堅持不懈，且「非常注重數學」。

Daniel Palomar與Junxiao Song的合影。（LinkedIn）

當Palomar在領英上發帖感嘆Junxiao Song在DeepSeek的成就時，另一位前學生評論說，Junxiao Song曾被稱為「大師」。Palomar說：「不知何故，DeepSeek吸引了最最優秀的一批人才」。

Junxiao Song在實驗室的外號是「大師」。（LinkedIn）

高薪自由不賽馬

DeepSeek用硬實力解決算力短缺

有不少美國科技公司雇傭中國實習生從事AI開發工作，這些實習生要麼遠程工作，要麼在矽谷辦公室工作。一位在美國企業工作的中國AI研究員稱：「中國學生工作非常紮實。」

但當企業向這些實習生提供全職工作機會時，許多人會選擇回到中國，許多中國學生對在美國全職工作並不那麼感興趣。近年來，對反移民政策的擔憂也阻止了一些中國工程師移居美國。

早期的中國頂尖科技人才更傾向於矽谷的工作，因為那裏薪水更高，並且有機會與世界頂級創新者共事，但越來越多的年輕AI工程師選擇留在國內。隨著中國AI產業的發展，他們也有了更多的機會，可以加入巨頭企業或是大量的明星創企。

DeepSeek吸引人才的方式十分獨特。根據36氪最近的報道，DeepSeek支付的薪酬甚至要高於字節跳動。與許多中國科技公司不同，DeepSeek不鼓勵內部競爭，也不讓工程師長時間工作。梁文鋒在2024年7月接受暗湧採訪時稱，他讓員工自由選擇任務並自由使用計算資源。

梁文鋒認為，DeepSeek正在解決最困難的問題，所以他們對頂尖人才很有吸引力。

在同一採訪中，梁文鋒稱，開源研究讓員工更有自豪感，並提升了公司的聲譽。過去幾周，一些DeepSeek的研究人員在X平台上獲得了數萬粉絲，他們討論研究方法並分享他們的興奮之情。

當DeepSeek-R1登上大模型競技場（開啟風格控制）榜首時，DeepSeek員工Deli Chan發文感嘆：「難以置信的結果，感覺像夢一樣——我們的R1模型現在位居世界第一（並開啟了風格控制）。我的激動之情難以言表，我只知道我們一直在努力，讓開源通用人工智能成為每個人的現實。

當DeepSeek登頂App Store後，他在X平台感嘆道：「這一刻對我來說絕對是非凡的。」

瓦薩學院教授、研究中國高科技產業演變的Yu Zhou告訴Rest of World，DeepSeek年輕研究人員的熱情讓她想起了2000年代初在北京的第一批互聯網初創公司。當時，中國頂尖大學的畢業生受到谷歌和微軟等公司的啟發，最終在國內用更少的資金和更少的頂尖工程師創建了一個科技產業。Yu Zhou稱：「美國認為中國試圖取代美國，但事實是年輕人受到了OpenAI等新技術發展的啟發。」

她認為，如今中國的AI企業家別無選擇，只能直面英偉達芯片短缺的問題，「當沒有資源時，你唯一擁有的就是你的智慧。」

結語：AI人才的流向正在發生變化

曾幾何時，「去矽谷深造，進大廠鍍金」是科技精英的黃金路徑，國內崗位常被視為職業規劃的次優解。去年，在MacroPolo發布的全球頂尖AI人才流向數據中，雖然其中47%的人才本科畢業於中國大學，但最終僅有13%的人最終選擇留在中國工作。我國似乎成為了全球，尤其是美國AI產業的人才「蓄水池」。

然而，隨著中國AI實力的迅速崛起，美國在吸引AI人才上的優勢已經日漸縮小。或許會有更多類似DeepSeek這樣的本土團隊打造出令世界驚嘆的成果。中國AI人才池，正悄然進行從「蓄水池」到「反應堆」的質變升級。