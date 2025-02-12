DeepSeek和梁文鋒的成功給中國的兩個重大提醒

最近一段時間，橫空出世的DeepSeek及其創始人梁文鋒是輿論場熱議的話題。通過分析DeepSeek和梁文鋒的成功，可以給今後中國的發展道路兩個重大提醒。

第一，DeepSeek和梁文鋒的成功不是政府直接扶持的結果，而主要是市場、民間自由生長的結果。近些年來，在中美科技競爭態勢日益突出的背景下，為了扭轉關鍵核心技術受制於人的被動局面，中國政府投入大量的資源進行科研攻關。這雖然推動了中國科技的發展，讓中國在不少領域取得突破，但在備受矚目、關乎國家競爭的人工智能領域，中美之間有着明顯的差距，尤其是美國ChatGPT的問世讓許多人擔憂中美差距的擴大。

然而出乎大多數人意料的是，來自杭州的新創AI公司DeepSeek在未獲得政府直接扶持的情況下異軍突起，不僅大幅超越官方扶持的國家人工智能項目和國內大型企業的AI，而且一舉削弱美國的領先地位。

DeepSeek創始人梁文峰。（新華網）

這樣的故事說明市場、民間本就藴藏驚人的創造力與活力，關鍵在於是否有自由發展、茁壯成長的空間。科技創新從來是來自人類的好奇心，是科技工作者的知識、天賦在興趣驅動下的產物。一個社會參與科技創新的人越多，在不斷試錯的過程中創造新科技的概率自然越大。

政府的產業規劃和扶持能在發展方向方面提前進行研判，但不能替代具體的人進行具體的創新。畢竟，負責政府產業規劃與扶持的人無論多麼精英、多麼有前瞻眼光，終究只是少數人，終究不是全知全能，但來自市場、民間的人就存在各種各樣的可能，他們人數最多，最有可能了解他們正在從事的具體的創新。

杭州、武漢、南京同樣是經濟體量龐大的省會城市、強二線城市，但結果是DeepSeek出現在民營經濟發達的杭州，而不是國企角色過大的武漢、南京。這有力說明創新科技的不斷湧現依賴於良好的市場和民間環境。

偉大和創新在許多時候都是不能被計劃的，政府的角色不是萬能，切忌越俎代庖。市場有失靈的時候，民間有時難以防止野蠻生長的失序亂象，故需要政府在恰當的時候合理介入，但市場和政府的角色並非相互替代的關係，而應該是相互補充、相互監督的關係。DeepSeek和梁文鋒的成功啟示中國應該努力為市場的創新、民營企業的發展營造開放、包容、公平、法治的環境，讓市場、民營企業大顯身手。

中國人工智能公司DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

第二，DeepSeek和梁文鋒的成功說明不能輕視、忽略來自中下階層、小地方的新生力量。詩人李白說，宣父猶能畏後生，丈夫未可輕年少。梁文鋒是廣東省湛江市吳川市覃巴鎮米歷嶺村人，父母是小學老師，屬於典型的「小鎮青年」、「小鎮做題家」。儘管梁文鋒的成功早已超越「小鎮做題家」範疇，但他的經歷不失為改革開放以來又一個普通青年改變命運的故事，揭示出中下階層青年的驚人創造力。

一個社會的進步程度取決於挖掘民眾潛力的程度，當一個社會能讓更多的民眾人盡其才，勢必會走向繁榮。這正是改革開放以來中國經驗奇蹟的底層邏輯。然而讓許多人憂慮的現實是，梁文鋒成功的背後是大量的中下階層青年困於大城市的高房價、高生活成本和階層固化，他們的創造力與活力遭到嚴重抑制。與改革開放初期不同，在如今的社會，向上流動的通道正在收窄，向下墜落的通道卻在擴大。

梁啟超在100多年疾呼「少年智則國智，少年富則國富，少年強則國強」，但如果只有一小部分的少年智、富、強，國家顯然難以真正的智、富、強，只有讓佔少年人口多數的中下階層少年都能有智、富、強的公平機會，國家的智、富、強才有最堅實、最生生不息的支撐。梁文鋒成功證明中國「小鎮青年」的力量，為了湧現更多的梁文鋒，讓更多中下階層青年在人盡其才的同時推動國家進步，中國應該直面和解決階層固化問題，下大力氣挖掘國民的潛力和釋放源源不斷的創造力。