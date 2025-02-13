Deepseek震撼西方　英媒報道：中國製造2025如何讓中國崛起

2015年兩會《政府工作報告》首次提出「中國製造2025」計劃，十大科技業被選定為中國到2025年應主導的重點領域，包括人工智慧、量子計算、電動車、再生能源。



英國廣播公司（BBC）日前以「不只是DeepSeek——中國的十年高科技計劃正在取得成效」，報道提到，DeepSeek的成功和其他科技領域的突破，證明「中國製造2025」已經取得成功。



Deepseek。（Reuters）

值得關注的是，BBC這篇報道在中國和國際都引發熱議。據觀察者網分析，從2012年開始，BBC每當談到關於中國正面成績新聞時，常在新聞標題加上「代價是什麼呢」的反問，許多內地網民因此批評BBC對待中國發展的不客觀，不過此篇新聞不只正向的肯定中國製造2025，更訪問了專家肯定中國這十年來的成績。

報道中也引述去年（2024年）4月30日，香港《南華早報》通過官方及其他權威資料資料梳理得出，過去十年，中國社會發生了深刻變化，已實現了新能源汽車、資訊技術等10個關鍵領域的超86%的目標。