李強在黑龍江調研　稱大力發展冰雪運動和經濟、打造新增長點

周六（15日），剛出席完第九屆亞冬會閉幕式的中共中央政治局常委、國務院總理李強在黑龍江調研。他強調，要深入貫徹習近平總書記關於發展冰雪運動和冰雪經濟的重要指示精神，著眼於滿足人民美好生活需要，用好特色優勢資源，豐富優質產品供給，激發冰雪經濟活力，打造服務消費新亮點和經濟新增長點，持續增進民生福祉。



據新華社報道，李強第一站前往哈爾濱松花江冰雪嘉年華，參觀雪地漂移、滑冰場等，並與正在冰釣的遊客進行交流。他說，豐富多彩的冰雪娛樂活動廣受群眾歡迎。要進一步開發當地冰雪資源，建設群眾身邊的冰雪場地，打造更多參與性、趣味性強的冰雪項目。李強走進「爾濱禮物」店，向銷售人員了解亞冬會紀念商品和當地特色商品銷售情況。他指出，黑龍江這片黑土地上物產豐饒，冰天雪地也是金山銀山。要把發展冰雪經濟作為新增長點，講好亞冬會故事，辦好冰雪消費季等活動，開發更多消費新場景新業態，帶動服務消費擴容提質，更好地把特色資源優勢轉化為發展優勢。

亞冬會閉幕式上表演的演員。（新華社）

中國體育代表團在閉幕式上與演員、志願者一同慶祝。（新華社）

之後，李強來到哈爾濱新區冰上運動中心，聽取場館建設運營介紹，了解冰上運動推廣普及等情況。他指出，剛剛閉幕的亞冬會，進一步激發了群眾參與冰雪運動的熱情。要以此為契機，廣泛開展群眾性冰雪運動，鞏固擴大「帶動3億人參與冰雪運動」成果。李強觀看青少年滑冰訓練，詢問孩子們年齡、訓練時長，並鼓勵場館負責人和教練發現培養更多好苗子，推動青少年冰雪運動發展。他指出，要創新體制機制，充分發揮退役運動員和社會各方面力量，鼓勵更多冰雪場館向社會開放，讓優質運動資源惠及更多群眾。李強察看冰雪運動裝備，強調要大力發展相關產業，培育一批知名品牌，開發更多滿足群眾需求的裝備器材。

在哈爾濱文化旅遊規劃設計院有限公司，李強察看冰雪大世界項目等設計成果及文創產品，與設計團隊座談交流。他強調，冰雪經濟的發展，重在以高質量的供給引領和創造需求。文化創意是激活服務消費的關鍵，要充分發掘冰雪文化的深厚底蘊，賦能冰雪經濟產業鏈，深入推進文體商旅融合，持續提升冰雪文創產品的吸引力。要進一步發揮企業創新主體作用，創造出更多富有魅力、精彩紛呈的冰雪產品和服務。要加強國際交流與合作，不斷增強我國冰雪運動和冰雪經濟的影響力競爭力。

李強對黑龍江省特別是哈爾濱市廣大幹部群眾為亞冬會成功舉辦付出的辛勞表示充分肯定，希望黑龍江發揮冰雪大省優勢，做大做強冰雪經濟，大力發展服務消費，為經濟社會發展注入更多新動能。