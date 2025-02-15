央企、地方國企全力推進改革　轉向人工智能領域

據《中國證券報》報道，近期，中央企業及地方國企正全力推進改革，預計將加大在戰略新興產業的布局，並推進重組整合工作。專家預測，數據及人工智能等領域將迎來更多新央企的出現。



報道指出，近期國企改革動作頻繁，中央企業重組浪潮正在興起，特別是在汽車和物流行業。此外，雲南、山東、重慶和湖南等地也召開了相關會議，對地方國企改革進行部署。

中國企業改革研究會研究員周麗莎表示，相關部門在推進央企的戰略重組和專業化整合方面的力度將進一步加大，數字技術和人工智能等戰略性新興產業的發展將顯著加速。

具體來看，近期有多家東風系和兵裝系的上市公司發布公告，透露控股股東與間接控股股東將發生變更，並正在與其他國資央企集團洽談重組事宜。

地方國企的改革同樣在積極推進中。報道引用未署名專家的觀點指出，當前地方國資國企的專業化整合主要集中在房地產、交通基礎設施、主幹管網、港口碼頭、新能源、化工及資源回收利用等領域。今年，地方國企的重組整合將進入深化階段。

例如，雲南省在2月12日召開的省屬企業負責人會議上，提出要研究制定國有企業「一盤棋」整合重組方案。而山東省則在5日的會議中，省委書記林武強調，要加快深化國資國企改革的步伐。