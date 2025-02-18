馬雲參會有三點象徵意義 但時代和原來已大不相同

時隔七年之後，又一次中國民營經濟座談會於2月17日在北京召開，最高領導人習近平發表講話，總理李強和常務副總理丁薛祥參加，全國政協主席王滬寧主持。在一眾參會的民營經濟領域有代表性的重要企業當家人中，在四海「雲遊」已經好幾年的馬雲回歸，而且坐上了會議的第一排主桌，引起了海內外媒體與經濟界高度關注。

分析普遍認為，馬雲回歸至少有三點意義：一是對馬雲自身，說明他幾年前在上海陸家嘴論壇上因為炮轟中國金融體系監管落後惹得的那場禍徹底翻篇。二是這幾年有關部門對阿里的「深入指導」也徹底結束，阿里整改過關。第二點事關一個很具體的市場和商業問題，就是當年被延宕的螞蟻上市、前不久擬在香港上市卻進展不順的盒馬等，接下來會怎樣發展，是金融市場現在最關切的問題。

三是一個宏觀視角。分析認為，面臨經濟復甦和市場信心壓力，在中美戰略對抗持續深入的背景下，這幾年對網路平台經濟的「打擊」也結束了。針對網路平台經濟前些年的無序擴張，以馬雲陸家嘴演講惹禍為發端，有關部門對網路平台經濟有過一輪大規模整頓規範，在當時有關民營經濟的不健康輿論背景下，引發了很多討論，民營經濟和民營企業家很關切，現在看，可能因為整頓已經達到預期效果，這個事情也翻篇了。

以上是馬雲回歸上桌的三點象徵意義。

不過，馬雲雖然回歸，現在這個時代已經和幾年前不一樣了，整個市場的情況，宏觀經濟的情況，科技發展的情況，甚至中美競爭和世界格局的情況，都和原來不一樣了。

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）等一批AI巨頭迅速崛起。（Reuters）

幾年前馬雲惹禍上身的時候，雖然市場比較無序，但是中國經濟仍然在慣性高速衝頂，當時中美貿易戰才剛開始，增長和就業還不是當時很嚴重的問題。當時的挑戰主要是秩序與氛圍。經濟秩序當時正在進行大規模重建，輿論場當時有些人看風向遂行投機，在針對平台經濟的整肅風暴中，把民營經濟抹得通體烏黑，退場論妖風四起。很多民營企業家心裏不安，輿論和看不透未來走向，是不安的最重要原因。

現在的情況比當年要複雜許多，要更具挑戰性許多。首先是外部，特朗普第二次上任，世界政治與經濟必將又面臨一場深度衝擊。作為美國的最主要針對對象，中國經濟的內部運轉和外部環境都將面臨嚴峻挑戰。第一任期的特朗普只要關稅，第二任期的特朗普不僅要關稅，還繼承了拜登政府的地緣政策，持續對中國進行科技封鎖，限制在中國投資，向美國國內進行產業轉移，這都是非常重要的變化，勢必會對經濟構成衝擊。

再一個，幾年前，一沒有疫情，二沒有戰爭，三沒有美俄勾結，而現在是後疫情時代，整個世界和中國的經濟運行在過去幾年都遭到嚴重衝擊。過去幾年又連續爆發了俄烏戰爭，中東戰爭，中美的對抗在持續深入，整個世界的產業鏈和經濟受到的衝擊更嚴重。而且美俄現在又勾到一起，美國直言調整與俄羅斯關係的原因就是要聚焦針對中國，俄羅斯接下來也很可能會減少對中國的經濟依賴。地緣的情況明顯要比原來更嚴峻。

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第三是國內經濟現在面臨的情況，尤其對未來的經濟與市場信心和原來不可同日而語，怎麼把人們的這個信心鼓起來，也是一個重大挑戰。

當然，和原來相比，也有一些積極向好的變化正在發生。首先是通過過去幾年的經驗與教訓積累，決策已經更深入科學地認識到了一些經濟和社會發展的基本規律，以後應該會比原來更尊重這些基本規律。再就是中國經濟的體量和科技水平和原來相比也增長了一大截，這都給了中國更大的迴旋空間和政策工具。

還有一個變化體現在這次參加會議的人員安排和座次上。實體經濟和先進製造業的重要性更凸顯。華為的任正非和比亞迪的王傳福坐在最重要的與會企業家位置，小米的雷軍也有發言。同時，網路新經濟、新科技在批量湧現，後浪正源源不斷湧上，DeepSeek和宇樹科技的年輕創業者們都參加了會議，而且位置都相當重要。

就連阿里，其實這些年也在悄然轉變，已經從一個傳統的網路網購平台，變成了一個科技巨頭，在雲計算、AI等領域都處於市場前列，產品非常有競爭力。這也是馬雲不僅能回歸上桌，而且還能坐到第一排的一大原因。