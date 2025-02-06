深圳「90%模式」成標桿　廣東成立民營經濟局　全力支持企業發展

2025年廣東省高質量發展大會新聞發布會於2月5日舉行。會上透露，廣東省發展改革委已正式成立民營經濟局，以加強對民營企業的支持，推動產業升級與高質量發展。



綜合內媒報道，在回答媒體提問時，廣東省發展改革委主任艾學峰表示，企業是產業發展的主體，加快建設現代化產業體系，離不開企業與企業家的支撐與奮進。他強調，廣東將全力支持企業作為創新主角，並大力推廣深圳的6個「90%」經驗做法，包括90%以上的創新型企業為本土企業，90%以上的研發機構、研發人員、研發資金、職務發明專利及重大科技項目發明專利集中於企業，推動創新資源向優質企業集聚。

廣東省發展改革委主任艾學峰。（新京報）

此外，廣東還將加強對企業的政策支持，全面落實「技改10條」、「製造業降成本10條」、「科技金融15條」、製造業單項冠軍獎補、專精特新「小巨人」獎補等一系列政策，並結合國家「兩新」「兩重」戰略，積極規劃增量政策，為企業提供實質性發展利好。

艾學峰表示，未來將加強與廣大企業的常態化溝通交流，及時解決企業發展難題。省發展改革委已正式成立民營經濟局，下一步將積極支持包括民營企業在內的廣大企業在粵發展。

值得注意的是，國家發展改革委早於2023年9月披露，中央編辦已正式批復在國家發改委內部設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展壯大的專門機構，負責加強相關領域政策統籌協調，推動重大舉措落地見效。廣東省此舉，正是響應中央政策，進一步為當地企業提供制度保障。