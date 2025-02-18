中國電動電單車勇闖海外市場　緣何從恨鐵不成鋼逆襲出口破400億

電動兩輪車，被戲稱為「小電驢」。因環保便捷，已成為中國短途出行的重要交通工具。而被其圈粉的，還有許多外國人。據海關總署介紹，2024年中國電動摩托車(電動電單車，以下簡稱「電摩」)和自行車熱銷海外，出口值首破400億元人民幣大關。



曾經恨鐵不成鋼

「中國的技術水平處於另一個層次。」2024年APEC利馬會議期間，一位秘魯小姐姐對中國電動兩輪車由衷讚譽。

而在幾年前，連國人都對事故頻發的電動兩輪車「想說愛你不容易」。

因工藝質量問題，電動兩輪車的電池抽檢不合格率一度較高，再加上一些用戶或違規室內充電、或篡改技術指標，一段時間裏引發了不少火災和交通事故。

痛定思痛，中國從2024年開始全鏈條整頓電動兩輪車產業。

完善安監體系、發布實施「新國標」、興建室外充電樁……效果立竿見影，相關事故損失同比銳減九成。

如今變成國貨之光

脫胎換骨的中國電動兩輪車產業，從此跨入更健康的發展軌道，創新步伐加快，高端化、智能化趨勢明顯。

雅迪新款電動電單車。（比利時行業媒體/中國新聞網授權）

從遠程通信控制、動態安全監測、北斗定位導航等智能網聯新技術，到新型三電系統、防火阻燃材料、高性能合金鋼，中國「小電驢」的科技含量與安全性、可靠性越來越高。

2024年11月米蘭國際摩托車展上，雅迪推出一款為歐洲市場量身定制的電摩，不僅有胎壓監測、GPS導航功能，還支持手機解鎖和語音控制。

多間歐美行業媒體參觀試駕後，紛紛用「無與倫比」「開啟電摩革命」「改變遊戲規則」形容前者，雖屬溢美之詞，但中國電動兩輪車的「能打」可見一斑。

造福廣大海外消費者

憑藉完整成熟的產業鏈，中國電動兩輪車在海外極具競爭力。

在美國，85%以上的電動助力自行車與中國有關。而取消不合理關稅後，英國消費者購買物美價廉的中國「小電驢」，單車可省200英鎊。

越南是世界第四大摩托車市場，之前長期被日企壟斷。進口燃油摩托車售價動輒數千美元，使用者還要額外花不少錢買汽油。

以雅迪、台鈴、綠源、九號等品牌為代表的中國電動兩輪車進入後，以超高性價比很快贏得越南消費者青睞，雅迪一間年銷量就激增36%。

中企還積極響應東盟電動化戰略，投資興業造福當地。

2024年3月，愛瑪印尼基地投產。同年8月，佔地4萬平方米的台鈴越南智造工廠落成。雅迪也斥資1.5億美元，在印尼建設年設計產能300萬輛的智能產研基地，持續發力深耕東南亞市場。

助力非洲轉型綠色交通

繁榮興盛的合作共贏景象，同樣出現在廣袤非洲大地上。

近年，許多非洲國家乘著共建「一帶一路」倡議的東風，積極推廣電摩，中國電動兩輪車行業對此助力頗多。

斯皮羅公司推出的電動電單車。（美國有線電視新聞網/中國新聞網授權）

2023年，非洲電動車新秀斯皮羅公司與中企簽署戰略合作協議，計劃未來5年銷售50萬輛電摩，覆蓋肯尼亞、烏干達等新興市場。

在中方夥伴支持下，前者一躍成為非洲最大電動車製造商，登上《時代》周刊2024年全球最具影響力百強公司榜單。

坦桑尼亞《衛報》盛讚中企憑藉在電動兩輪車領域的技術經驗，以價格實惠、質量上乘的產品，為非洲的「綠色交通革命」做出卓越貢獻。

有智庫預測，海外兩輪電動車的需求量，2026年將增至4630萬輛，市場規模到2029年或超440億美元。

一條前景廣闊的新賽道，正在中國「小電驢」面前展開。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

