虞仁榮亮相　窺見中國經濟更深處的變革

2月17日，坊間熱議多時的民營企業座談會在京召開，當鏡頭掃過前排就座的明星企業家陣容時，韋爾半導體創始人虞仁榮，無疑是一張令公眾略顯陌生的面孔。

虞仁榮的亮相，令公眾得以「看見」中國經濟結構在更深處發生的變革。



虞仁榮能夠作為半導體行業代表出席這場高規格座談會，絕非偶然。在半導體一大細分市場—CMOS圖像傳感器（CIS）領域，他所創立的韋爾半導體已經確立了世界級競爭力，不僅在手機CIS市場出貨量穩居全球前三，在新興的車載CIS市場份額更是直逼老大安森美。

這位從寧波鎮海鐘包村走出來的清華學子，憑借非凡的嗅覺和魄力，已經在半導體產業打拼出一塊屬於自己的天地，而他的人生軌跡，恰是中國硬科技突圍的上佳註腳。

虞仁榮出席民營企業座談會。

1985年的清華園，當時的無線電系（後來的電子工程系）迎來了一批將會改變中國半導體版圖的年輕人。這批後來被稱為「清華EE85幫」的85級新生裏，除了虞仁榮，還誕生出兆易創新舒清明、卓勝微馮晨暉、格科微趙立新、燧原科技趙立東等十數位日後在產業江湖翻雲覆雨的大亨。

在那個微電子產業艱難起步的當口，這些年輕人悄然踏上了信息時代的主升浪。而即便這幫恰同學少年的精英人物裏，虞仁榮對做生意的興趣和天賦也早早為人稱道。

本科畢業之後沒多久，當同學們還在各自分配的單位與示波器、仿真軟件較勁時，他就果斷放棄了安穩但枯燥的工程師職業路線，選擇「下海」歷練，跳槽到當時摩托羅拉公司旗下一家分銷商，從事電子元器件貿易。摸透了市場、積攢了人脈之後，他又自己單飛創業，伴隨著九十年代BP機、大哥大、VCD、彩電等一浪接一浪的電子產品消費熱潮，很快成為了北京地區最大的電子元器件分銷商。

習近平今日（17日）上午在京出席民營企業座談會。（新華社）

以今天的眼光回顧，虞仁榮「下海」時機無疑拿捏得恰到好處。

十億中國消費者所聚攏起的磅礴力量和商品流信息流的相對滯後，為上世紀八九十年代的「倒爺」生意提供了巨大紅利，日後的許多中國商界大佬，也都是從中攫取了第一桶金。

2007年，已經小有成就的虞仁榮再次選擇走出舒適區，創立韋爾半導體，打造自有品牌的分立器件和集成電路產品。

虞仁榮這場二次創業，堪稱貿工技模式轉型升級的經典案例。

當多數分銷商同行仍在「躺賺」進口元件貿易差價時，虞仁榮已著手打造自有品牌，通過自研分立器件切入產業鏈價值鏈上遊。此時的戰略布局，也已顯露出他「技術+資本」雙輪驅動的商業哲學：既有自己內部孵化的遠見和定力，又善於通過外延並購快速形成競爭力，通過連續收購並成功整合多家國內芯片設計企業，使韋爾的研發團隊和產品線迅速完善了起來。

十年之後的2017年，韋爾半導體成功登陸資本市場，虞仁榮身家暴漲，也是在這一年，他開始了人生最大的一場商業冒險，對總資產數倍於韋爾、位列全球圖像傳感器市場前三的北京豪威發起併購。

韋爾股份董事長虞仁榮。（網絡圖片）

這場蛇吞象式的併購一度遭遇競爭者阻擊，不過關鍵時刻，虞仁榮的人脈發揮了作用，主導豪威的清華背景團隊選擇了牽手校友虞仁榮，他不久被任命為豪威CEO，就此掌握了決定性優勢，隨後在2019年又闖過了美國外國投資委員會 (CFIUS) 這道難關，最終，A股上市公司韋爾股份成功完成對北京豪威收購，正式進入了CMOS圖像傳感器行業。

這次百億豪賭，為虞仁榮帶來了豐厚回報，伴隨中國智能手機和新能源汽車的迅猛發展，作為圖像傳感器芯片世界級供應商的韋爾股份備受投資者追捧，市值穩居千億以上，虞仁榮的個人財富也一度達到了百億美元級別。

這次併購對中國半導體產業，同樣意義非凡。隨著韋爾股份將豪威的CMOS技術與其自身設計能力有效融合，中國本土企業首次在智能手機、醫療影像等高端傳感器領域建立起完整產品和研發體系。依托中國新能源汽車產業的勢能，韋爾在全球車載CIS市場占有率更是連年高速增長，直接叫板安森美、索尼等國際巨頭。

回顧虞仁榮的商業傳奇，其成功密碼正在於工程師思維與企業家精神的融合，使其能夠敏銳識別技術和商業趨勢，並果斷投入資源，卡位市場爆發前夜。曾經有人總結過：「他的每一步都比時代剛剛快半步，天賦異稟地抓住了時勢，順勢而為」。

其「全球視野，本土深耕」的戰略定力逐漸體現出來。無論行業周期起伏，韋爾半導體始終堅持將營收大比例投入研發，構建起超過2000人的研發團隊；當國際環境波動時，又率先完成供應鏈本土化改造，旗艦手機CIS產品OV50H的代工廠由台積電切換為中芯國際，極大化解了供應鏈風險。這種戰略定力與戰術靈活的結合，恰是中國半導體破局的寶貴經驗。

如今，半導體江湖後浪洶湧，虞仁榮的「中國半導體首富」頭銜，已經交棒給了寒武紀創始人陳天石兄弟。作為「前浪」的虞仁榮除了興建家族祠堂等軼聞，更多是以資本市場大鱷的形象為投資者所知。

不過，年近花甲的虞仁榮對時運的嗅覺依然敏銳，近幾年來，他對於回饋社會傾注了大量精力，在慈善捐贈上手筆極大，甚至有了「中國首善」之譽。特別是2020年，他宣布捐資200多億元人民幣，在家鄉寧波籌建東方理工大學，旨在建成一座小而精、高起點、高水平、國際化的新型研究型大學。

半導體晶片。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

那麽這一次，虞仁榮嗅到的又是怎樣的時代脈搏？

選擇在家鄉寧波創辦東方理工大學，虞仁榮顯然深諳時勢之變。當中國半導體產業遭遇「卡脖子」困境，基礎研究薄弱、產教融合脫節等結構性問題愈發凸顯。傳統高校的專業設置、人才考評、資助體系，已越來越難以滿足科技創新的更高要求。這座定位「小而精」的新型大學，實質是企業家對國家戰略需求的精準回應。

這種對時代脈搏的精準把握，在今日尤具啟示意義。當全球半導體戰爭進入白熱化，這位總比時代快半步的寧波商人，已悄然將籌碼押注在下個三十年的科技競速。

值得注意的是，除了東方理工外，福耀科技大學、西湖大學等企業家興辦的研究型大學也正集體崛起，當曹德旺投資100億建福耀科技大學，強調要成為培養「工程師的搖籃」；當施一公執掌的西湖大學聚焦基礎科學研究，此時此景，不能不令人聯想起美國私立研究型大學在一個多世紀前的興起。

1891年，鐵路大亨利蘭·斯坦福為紀念早逝的兒子，捐資創辦斯坦福大學；1890年，石油巨頭洛克菲勒資助建立芝加哥大學。這些美國奔騰年代的企業家們，在功成名就之後不約而同選擇興辦教育，背後是美利堅民族從經濟崛起向文明自信轉型的集體覺醒，這批研究型大學，也深刻改變了全球科學力量版圖，在短短數十年裏，讓托克維爾曾感慨重應用輕基礎的美國科學界，成為全球基礎科學創新高地。

站在歷史長河回望，企業家辦學從來不是單純的慈善行為。從洛克菲勒們到虞仁榮們，資本與知識的結合始終在演繹著文明進階的密碼。當東方理工大學計劃在2025年招收首批本科生，我們看到的不僅是一所大學的誕生，更折射著一個國家在現代化進程中從追趕到創造的臨界時刻降臨。

一個偉大民族看待世界的視角蛻變，或許比GDP數字更能定義真正的大國崛起。在這個企業家精神得以大展手腳的時代舞台上，虞仁榮的故事新篇正在書寫。

本文獲《觀察者網》授權刊載，專欄作者「心智觀察所」。

