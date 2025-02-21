內地樓市開年回暖　政策效應顯現　深圳、上海等城市回升動力增強

樓市開年，有了更多暖意。

2月19日，國家統計局公布70個大中城市1月樓價數據，中國1月新盤價格跌幅連續第五個月放緩。

分析發現，得益於穩樓市政策效應持續釋放，地產市場出現三個重要現象。



上海、深圳兩地漲幅明顯。（深圳派）

一是持續回暖，一二線熱點城市回升動力增強

一線城市依舊是當仁不讓的領頭羊。1月新建商品住宅銷售價格、二手住宅銷售價格均按月上漲0.1%。

58安居客研究院院長張波表示，尤其是上海、深圳兩地漲幅明顯，伴隨着二手樓成交量保持高位，市場已完成築底過程，處於回升階段。

二線城市也帶來驚喜。1月二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為上漲0.1%，為2023年6月以來首次上漲。

這一變化尤其引發關注。其中，南京、杭州、成都、武漢等地的政策效果展現、回升動力增強，成為本輪復蘇的帶頭城市。

二是淡季不淡，新盤價格上漲城市數量增加

1月，中國新盤價格上漲的城市數量繼續增加，從上月的23個變為24個。

春節假期一般不算是地產銷售旺季，但今年春節很多城市樓市延續了節前止跌回穩態勢，總體活躍度相對較高。

中指研究院數據顯示，春節假期，28個代表城市新房日均成交面積較上年增長8%。其中，廣州新盤網簽量較去年增長47%，北京小幅增長5%，成都、南京、武漢等城市成交量均有明顯增長。

充足的盤源為購樓者提供更多選擇。安居客線上數據顯示，1月百城二手樓掛牌量達229.8萬套，按年增長19%。

淡季不淡的積極趨勢，極大提振行業對即將到來的傳統旺季「金三銀四」的信心與期待。一位北京置業顧問表達樂觀看法，「一方面政策效應仍在釋放，另一方面購房者需求依然充足。」

上海、天津、南京、杭州等城市144㎡以上新盤價格漲幅較為明顯。（視覺中國）

三是改善領跑，高品質盤源價格上漲動力強

樓企信心在逐步改善，優質項目的供應成為新盤價格上漲的重要動力。

安居客重點監測的全國重點66城數據顯示，120㎡-150㎡、150㎡-200㎡、200㎡以上的四室及以上戶型熱度佔比維持向上趨勢，上海、天津、南京、杭州等城市144㎡以上新盤價格漲幅較為明顯。

張波認為，改善型需求佔比的提升依然是一個相對明確的趨勢，核心城市優質板塊的韌性將成為2025年市場的主要支撐點。

房貸利率下行背景下，近期南京、杭州等城市調降二手樓交易稅費，進一步推動了改善型需求入市。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，雖然當前二手樓價格表現和新盤仍有差異，但總體上看，高品質二手樓價格預計開始進入新一輪漲價通道。

地產市場持續止跌回穩將與經濟持續回升向好相互支撐、相互強化。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，進一步穩定樓價需增量政策盡快落地，包括推動存量盤活、去庫存、城中村改造等，帶給住房交易源頭活水。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

