中山樓市表現弱　有樓盤推｢9.9元買樓｣送精裝　一年需還貸3.5萬元

廣東中山有樓盤推出「9.9元（人民幣，下同）買樓」更附送精裝，當地地產中介證實，並指出「今年年底前交樓，三房月供約2944元，四房月供約3782元。」



中山有樓盤推出「9.9元買樓」。（澎湃新聞）

據《每日經濟新聞》報道，中山樓市過去一年的成交處於歷史低位，目前新樓價格穩定在1.3萬元/平方米左右，主要買家也由過往的投資客和剛需客轉變為了本地剛需客為主。而開發商為了促進樓盤去化，各種花式營銷手段又開始層出不窮。

近期，中山就策劃了「宜居中山品味生活嘉年華」購樓系列活動，通過贈送7000元、13000元購房券吸引購樓者。此外，為吸引僑胞，在今年元宵節（2月12日）前，僑胞鄉親在中山參與活動的樓盤中認購不同面積，均可享受不同年限的中山至中港城往返航線「年卡」。

除了官方策劃的營銷活動外，部分樓盤自身也在通過各種營銷方式提升去化率。如上述被中山中介力推的「9.9元買樓」項目，主推89—107平方米戶型，總價69萬元起，月供最低不到3000元。以此測算，購買89平方米房源，購房者一年需要支付的房貸是3.5萬元起。

中山有樓盤推出「9.9元買樓」。（澎湃新聞）

當地地產中介介紹，目前項目已經接近現樓狀態，帶裝修交付，「首付9.9元，剩餘的首付相當於開發商墊付。」

相關數據顯示，過去一年，中山樓市市場的整體成交情況，庫存量仍處於高位。2024年的一手住宅網簽處於近10年來的低點，歸根結底是因「投資客已經比較少了」。

過去一年，中山樓市市場的整體成交情況，庫存量仍處於高位。（每日經濟新聞）

上述地產中介說，「以前中山樓市火熱，主要是市場炒作深中通道概念，比較典型的如馬鞍島，高峰時部分樓盤達到了3萬元/平方米以上，現在基本在1.5萬元/平方米以內。目前中山市場以當地剛需客為主，投資客已經比較少了。」

除此之外，曾經最高賣到2.6萬元/平方米的保利天匯小區，目前二手房降到1萬-1.8萬元/平方米，每平方米房價回落了8000-16000元。開盤價2.3萬-2.5萬元/平方米的雅居樂灣際壹號，目前最低單價1.2萬元/平方米起，每平方米房價回落了1.1萬-1.3萬元。

有分析師認為，目前中山整體樓價水平處於「止跌回穩」狀態，均價維持在1.3萬元/平方米左右，但從成交量角度來看，還是處於低位。「對購樓者來說，目前中山處於政策友好時期，且開發商基本採取以價換量方式來實現銷售，所以購樓者整體購樓成本也處於歷史較低水平。」