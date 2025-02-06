深圳樓市新盤均價回升超5萬每平　二手樓成交年增6成重返主導地位

去年9月26日，中央政治局會議部署一系列增量政策，持續發力促進房地產市場止跌回穩。深圳同日發布樓市新政，大比例下調首付比例，放寬限購，縮短增值稅免征年限等。在一系列政策和利好措施下，樂有家數據顯示，10月，深圳一二手住宅累計網簽量超過1萬套水平線，深圳樓市完成「深V反彈」。



去年年末，深圳樓市更出現翹尾行情。新房價格從11月的均價4.9萬/平米（人民幣，下同），回升至5.09萬/平米；二手房全年網簽5.44萬套，同比增長66%，成交量創4年新高，重回市場主導地位。



近日，深圳龍崗大運一處新盤開盤，開發商銷售海報顯示當天全部售罄，銷售金額超7億元，成為2025年深圳第一個「日光盤」。該項目曾在去年11月推出214套住宅，不到2小時售罄。

深圳龍崗大運新盤開盤成2025年深圳第一個「日光盤」。（網絡資料圖）

美聯物業全國研究中心總監何倩茹回應內媒《每日經濟新聞》時表示，深圳去年9·29政策以後，新房市場成交量上漲立竿見影，尤其是非核心區的交易量非常大。她分析，目前深圳新房市場價格相對平穩，去年11月、12月有輕微上漲，二手房比新房更明顯。去年年底新房價格回升，主要是市場上部份大戶型產品集中備案，從結構上拉高全市均價。

新房成交量高於前兩年 「去庫存」成績顯著價格回升

新房價格方面，從近3年來看，深圳整體新房均價仍是下跌的，從2021年的6.4萬元/平方米回落至2024年的5.4萬元/平方米。但去年12月新房均價出現回升，從11月的4.9萬元/平方米回升至5.09萬元/平方米。

深圳貝殼研究院統計顯示，2024年深圳一手住宅供應量為56003套，同比2023年的72806套減少兩成左右。去年二、三季度新房市場相對低迷以及開發商推盤意願較低，是供應量減少的主要原因。

深圳光明街道在建樓盤。（視覺中國）

按常理，供應量減少時成交量也隨之下降，但2024年的情況相反，樂有家數據顯示，2024年深圳賣出37972套一手住宅，高於2022年的34441套和2023年的31621套。可見，一系列政策後，深圳樓市的「去庫存」成績顯著。

何倩茹分析，去年四季度新房成交量急速上漲與政策本身密切相關，在政策效用遞減之下，預計接下來半年成交量下滑，然後維持在一個相對高位水平。

深圳二手房「放量大漲」 重回市場主導地位

9·29樓市新政中，深圳將個人住房轉讓增值稅免征年限由5年調整至2年，刺激二手房「放量大漲」。根據深圳房地產中介協會統計，2024年深圳二手房錄得66880套，較2023年大幅增長57.1%，為近4年的最高值。其中，二手住宅網簽54487套，同比上漲66%，遠超2021年。

二手房成交價格也逐步回穩。2024年7月，深圳二手房成交均價一度跌破「6字頭」，10月上漲7%回到「6字頭」，到去年四季度穩定在6.3萬元/平方米左右。

深圳房產中介掛出的二手樓。（視覺中國）

二手房亦重回市場主導地位。2021~2022年深圳樓市以新房交易為主，2023年一二手成交占比基本持平，到2024年，一手住宅網簽占41%，二手住宅網簽占59%，一二手成交占比接近4：6。何倩茹分析，二手房佔據深圳樓市主導地位將會是長期趨勢，「從歷史數據看，二手房在大部份年份都是占主導的。」

中指研究院指數事業部分析師孟新增提到，進入1月，市場進入淡季行情，疊加春節假期影響，預計成交量環比將出現一定回落。但預計2025年二手房成交量將保持高位水平。更進一步，隨著二手房剛需逐步入市，也有望加快一二手聯動，帶動新房市場需求釋放。