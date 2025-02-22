改革進行時｜寧要微詞，不要危機

「改革」在當前世界範圍內發生着的劇烈變化當中是一大關鍵詞。美國總統特朗普上任剛滿一個月，已推行了一系列激進變革，對美國內政外交帶來顛覆性影響。在「特朗普變法」衝擊下，歐洲被迫開始探尋自己的改革之路。對香港來說，2025年更應該是全面推動改革的一年。



隨着中央的強力推動與香港政府的積極呼應，「香港要改革」自去年下半年以來迅速在香港社會形成廣泛共識，接下來需要解決的問題是「怎樣改革」。國家主席習近平在香港回歸25周年慶典上提出「四點希望」，示意香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，這既是對內地過去四十餘年改革的經驗之談，也是香港接下來推動結構性改革的大方向。



《香港01》從創刊伊始就喊出「香港要改革」的倡議，在香港的「改革元年」，我們以內地改革和美國改革作為參考，同時選編國家啟動改革開放以來有關改革的代表性文章，為香港的改革添薪加火。此為系列文章第三篇，來源《人民日報》2012年2月23日。



無論方案多麼周密、智慧多麼高超，改革總會引起一些非議：既得利益者會用優勢話語權阻礙改革，媒體公眾會帶着挑剔目光審視改革，一些人甚至還會以烏托邦思維苛求改革。對於改革者來說，認真聽取民意，又不為流言所動，既需要智慧和審慎，更要有勇氣與擔當。

自1978年至今，中國的改革已如舟至中流，有了更開闊的行進空間，也面臨着「中流擊水、浪遏飛舟」的挑戰。

發展起來的問題、公平正義的焦慮、路徑鎖定的憂嘆……在鄧小平南方談話20周年、黨的十八大即將召開之際，人們對改革的普遍關切，標註着30多年來以開放為先導的改革進入了新的歷史方位。

1992年，鄧小平南巡。（資料圖片）

衝破思想藩籬、觸動現實利益，改革從一開始就挑戰着既定格局，也無可避免地伴隨着「不同聲音」。無論當年的聯產承包、物價闖關、工資闖關，還是今天的官員財產公示、壟斷行業改革、事業單位改革，改革總是在爭議乃至非議中前行。

所不同的是，從「摸着石頭過河」到「改革頂層設計」，從經濟領域到社會政治領域，改革越是向前推進，所觸及的矛盾就越深，涉及的利益就越複雜，碰到的阻力也就越大。用一句通俗的話來講，容易的都改得差不多了，剩下的全是難啃的「硬骨頭」，不能迴避也無法迴避。

改革就會招惹是非，改革就是「自找麻煩」，改革也很難十全十美。30多年後，身處深水區和攻堅期，無論方案多麼周密、智慧多麼高超，改革總會引起一些非議：既得利益者會用優勢話語權阻礙改革，媒體公眾會帶着挑剔目光審視改革，一些人甚至還會以烏托邦思維苛求改革。對於改革者來說，認真聽取民意，又不為流言所動，既需要智慧和審慎，更要有勇氣與擔當。

在改革進程中，可怕的不是反對聲音的出現，而是一齣現不同聲音，改革就戛然而止。現實中，或是囿於既得利益的阻力，或是擔心不可掌控的風險，或是陷入「不穩定幻象」，在一些人那裏，改革的「漸進」逐漸退化為「不進」，「積極穩妥」往往變成了「穩妥」有餘而「積極」不足。這些年來，一些地方改革久議不決，一些部門改革決而難行，一些領域改革行而難破，莫不與此有關。

然而，「改革有風險，但不改革黨就會有危險」。縱觀世界一些大黨大國的衰落，一個根本原因就是隻有修修補補的機巧，沒有大刀闊斧的魄力，最終因改革停滯而走入死衚衕。對於當前各地各部門千頭萬緒的改革來說，面對「躲不開、繞不過」的體制機制障礙，如果怕這怕那、趑趄不前，抱着「多一事不如少一事」的消極態度，甚至將問題矛盾擊鼓傳花，固然可以求得一時輕鬆、周全某些利益，但只能把問題拖延成歷史問題，讓危機跑在了改革前面，最終引發更多矛盾、釀成更大危機，甚至落入所謂「轉型期陷阱」。

小平同志在20多年前就曾告誡：「不要怕冒一點風險。我們已經形成了一種能力，承擔風險的能力」，「改革開放越前進，承擔和抵抗風險的能力就越強。我們處理問題，要完全沒有風險不可能，冒點風險不怕」。事實上，從改革開放之初的崩潰邊緣，到南方談話前的歷史徘徊，我們黨正是着眼於國家和人民的未來，以「天變不足畏，祖宗不足法，人言不足恤」的改革精神，敢於抓住主要矛盾、勇於直面風險考驗，才能化危為機，推動改革開放巨輪劈波斬浪，讓中國成為了世界第二大經濟體。

寧要微詞，不要危機；寧要「不完美」的改革，不要不改革的危機。一個長期執政的大黨，尤其要時刻警惕短期行為損害執政根基，防止局部利益左右發展方向，力避消極懈怠延誤改革時機，所思所慮不獨是當前社會的發展穩定，更有黨和國家事業的長治久安。面對全新的改革歷史方位，當以「不畏浮雲遮望眼」的寬廣視野，以無私無畏的責任擔當，按照胡錦濤總書記所要求的，「不失時機地推進重要領域和關鍵環節改革」，「繼續推進經濟體制、政治體制、文化體制、社會體制改革創新」。如此，我們就一定能把風險化解在當下，讓發展乘勢而上，為黨和國家贏得一個光明的未來。