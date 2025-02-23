改革進行時｜改革，回應人民的強烈期待

「改革」在當前世界範圍內發生着的劇烈變化當中是一大關鍵詞。美國總統特朗普上任剛滿一個月，已推行了一系列激進變革，對美國內政外交帶來顛覆性影響。在「特朗普變法」衝擊下，歐洲被迫開始探尋自己的改革之路。對香港來說，2025年更應該是全面推動改革的一年。



隨着中央的強力推動與香港政府的積極呼應，「香港要改革」自去年下半年以來迅速在香港社會形成廣泛共識，接下來需要解決的問題是「怎樣改革」。國家主席習近平在香港回歸25周年慶典上提出「四點希望」，示意香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，這既是對內地過去四十餘年改革的經驗之談，也是香港接下來推動結構性改革的大方向。



《香港01》從創刊伊始就喊出「香港要改革」的倡議，在香港的「改革元年」，我們以內地改革和美國改革作為參考，同時選編國家啟動改革開放以來有關改革的代表性文章，為香港的改革添薪加火。此為系列文章第四篇，來源《人民日報》2013年01月04日。



新年的門檻剛剛邁入，改革的春風已經勁吹。

異地高考過渡方案，劍指教育公平老大難；改進作風八項規定，展示黨風政風新形象；嚴懲腐敗、取信於民的政治議題，進入了最熱烈的討論期。

這些消息，與近日「以更大的政治勇氣和智慧，不失時機深化重要領域改革」的高層宣示，彼此呼應。自習近平廣東考察，到去年最後一天政治局集體學習，在幾十年不遇的寒冬，新一屆中央領導集體對改革的頻繁重申，點燃全社會的激情。

2012年12月7日至11日，習近平在廣東省考察，期間到深圳蓮花山公園與當年參與特區建設的人交談。（新華社/資料圖片）

改革要有新開拓，改革是第二次覺醒，改革是一場深刻的革命，擲地有聲的語言，傳遞了斬釘截鐵的決心。改革方向、改革方法、改革路徑、改革主體、改革動力，邏輯縝密的闡述，呈現了乾淨利索的思路，表明新一代領導集體，在總結以往經驗的基礎上，形成了新的改革開放觀。在十八大發出深化改革宣言書、動員令之後，體大思精的「深化改革方法論」，讓中國新一輪改革的輪廓清晰可辨。我們的黨和國家進入了深化改革、與民更始的歷史新時期。

這是深化改革的難得契機。經過30多年的快速增長，經濟的發展步入不改不行的窗口期，中國的改革邁入不進則退的關鍵期。解決當前所面臨的突出矛盾和挑戰，比任何時候都需要通過改革釋放制度新紅利、尋找發展新動力。草根百姓期盼的社會温暖感、國民歸屬感，要靠改革；中產階層渴望的職業安全感、未來穩定感，要靠改革；黨內同志追求的「將生死存亡的憂患轉化為長治久安的願景」，要靠改革。方此之時，黨心民意空前團結，改革呼聲驚濤拍岸。以對歷史負責、對民族負責、對黨負責的勇氣擔當，不失時機、深化改革，改革之船定能激流勇進，發展之路就會海闊天高。

當「要不要改」在認識層面的疑惑逐漸消散，「為誰改革」的追問再度強勁，「怎麼改革」的考驗隨之而來，「改革什麼」的選擇迫在眉睫。更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更公平的社會……時代命題的轉換，既標註着改革的行進方位，也表明執政者必須面對更嚴苛的審視、聽取更廣泛的聲音，為改革積聚更加堅實的民意基礎，尋找更為深厚的動力源泉。

「積極回應廣大人民群眾對深化改革開放的強烈呼聲和殷切期待」，習近平的堅定表達，鮮明地闡述了這樣的理念：改革只有一個指向，為人民而改革，這是改革的唯一價值；改革只有一個標準，尊重人民意願，這是改革的唯一立場。惟其如此，每一步改革的推進，才有可能最大範圍地凝聚共識；每一次改革的突破，才有可能最大程度地激發力量。

何謂回應群眾呼聲？從人民群眾反映最強烈的問題入手、從社會發展凸顯最突出的矛盾入手，來決定哪些改革要小步走、穩步走，哪些改革要不停步、邁大步，哪些改革需穩中有進，哪些改革要驚險一躍。順應民心，尊重民意，凝聚民智，方能幹群一致、上下同心，突破思想觀念的障礙可期，衝破利益固化的藩籬可待，實現中國夢想的未來可望。

如何讀懂人民期待？以前的改革，為的是解決温飽；今天的改革，更着眼全面發展，追求的是社會公正，關切的是民眾尊嚴，鑄就的是發展動力。以更大決心和勇氣，建立利益協調機制、公平保障機制、權力制衡機制、社會參與機制，才能讓改革為社會活血化瘀，打通官民心結，成就和諧中國。不失時機，拿出勇氣，才有能力突破「糾錯困境」、走出「轉型陷阱」，以「最大的紅利」，抓住「最大的機遇」，釋放「最大的潛力」。

回首30多年改革，來路明確，去路鮮明。還是那個結論，不改革死路一條。改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，也是決定實現兩個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的關鍵一招。中國今後幾十年的發展，取決於今天的選擇；我們這一代人的作為，決定着中國的未來。

2013年伊始，國際輿論已經斷定「熊不會回到窩裏」，「世界會繼續它失去航向的漂流」，悲觀預言不絕於耳。然而，中國正在快速迎來改革開放的新春天，這種春天曾經造就當代中國的新氣象，這種春天也將贏得未來中國的新希望。