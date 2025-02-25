民企座談會 | 改革開放縮影　小作坊走向全球化

時隔七年高規則民企座談會召開，輿論很容易將目光聚焦在一些明星企業身上，比如杭州宇樹科技的王興興、DeepSeek的梁文峰，事實上在新能源領域，比寧德時代、小米、比亞迪更早成立的正泰集團，其由小作坊走向全球化的發展歷程，儼然一部濃縮的改革開放史。

正泰集團1984年在浙江温州樂清由家庭電器小作坊——樂清縣求精開關廠起步，今次參加座談會的民企中，有六家來自浙江，其中杭州有五家，除了前文提到的宇樹科技、DeepSeek，還有阿里巴巴、傳化、科百特，只有正泰是來自杭州之外的温州。改革開放初期，在高度的管制經濟下，温州地區卻率先發展出一種放手發展民營經濟、發展市場經濟的模式，也即温州模式。同在浙江的義烏，在上世紀八十年代的一場思想解放大討論中更是率先提出「四 允許」，也即允許農民經商、允許從事長途販運、允許開放城鄉市場、允許多渠道競爭。

求精開關廠正是誕生在這片民營經濟生機勃勃的土地上。其最初的創辦人是胡成中和他的兩位朋友，開關廠創辦不足半年後，南存輝應老同學胡成中的邀請加入，到1986年胡成中和南存輝各持一半股權。進入1990年代，因經營理念不同，求精開關廠按產品劃分為兩個車間後繼續演變為兩個分廠，各自獨立核算。1991年求精開關廠分設後組建中美合資企業，1994年成立正泰集團，正泰也因此成為温州樂清地區首家企業集團，也是中國大陸工業電氣行業首家民企企業集團公司。

正泰集團。（香港01）

在低壓電器行業深耕20年後，正泰於2006年正式進入太陽能行業，並建立了中國大陸第一條太陽能電池全自動生產線，後續通過收購與自建光伏電站的方式，迅速成長為中國最大的光伏電站投資商。數據顯示，截至2020年底，正泰已持有5.485吉瓦的中國大陸光伏發電站，而累計在全球投資光伏電站達8吉瓦；正泰電器旗下公司還擁有3.72吉瓦的太陽能電池產能和5.25吉瓦的太陽能組件產能。截至2021年，正泰戶用光伏市場佔有率位居中國大陸第一位。

在正泰集團的官方網站上，有很醒目的一句slogan——讓電盡其所能，正泰集團的業務也正是以「發電、儲電、輸電、變電、配電、售電、用電」為一體，形成了「綠色能源、智能電氣、智慧低碳」三大板塊和「正泰國際、科創孵化」兩大平台。業務遍及140多個國家和地區，在全球擁有超3萬名員工，總資產逾650億元，年銷售額突破600億元，位列中國民營企業百強。

第一個產業板塊綠色能源，涵蓋涵蓋硅料、電池組件等智能製造和電站開發投資、EPC建設、智能運維等整體方案提供，同上下游夥伴一起打造全產業鏈。第二個板塊智能電氣，經過近40年的發展，在該領域已躋身全球前列。第三個板塊智慧低碳，包括綠色建築、綠色城市、綠色園區等領域。兩個平台指的是正泰國際平台和科創孵化平台。在正泰國際平台方面，正泰集團一直踐行「地瓜經濟」理念，紮根浙江、接軌長三角、面向全國、走向全球，同時還與國企合作抱團出海，在海外建設光伏電站等。在科創孵化平台方面，正泰集團建立「一院、一園、一基金」+示範應用的「3+N」科創孵化模式，已在温州、上海、杭州等地落地應用，參與培育新能源汽車等國家級項目。

正泰集團。（香港01）

據正泰集團董事長南存輝在2023ESG全球領導者大會中的介紹，在助力傳統能源結構向「更安全、更清潔、更便宜、更便捷」轉型過程中，正泰早有佈局並積累了諸多成功案例。公司大力推廣BIPV光伏建築一體化、整縣推廣戶用分散式光伏一站式解決方案，從而實現清潔能源「身邊取」。通過創新光伏富民模式，正泰已經建成超過100萬戶屋頂光伏電站，為每戶家庭年增收1000-3000元，匯聚了全國1300個區縣的2000多家合作伙伴，提供了16萬個農村就業機會。正泰庫布其310MW沙光互補電站入選了聯合國工業發展組織可持續土壤治理方案。

從年產值不足萬元的家庭小作坊，到營收、市值「雙千億」大型企業集團，從改革開放初期的摸着石頭過河，到深度融入全球化，正泰集團通過3餘年的創新創業，實現了這一跨越。而這個過程，與中國改革開放的歷史進程高度吻合。

正泰集團董事、副總裁陳建克在接受媒體採訪時說，在正泰集團走過的35個年頭裏，我們感受到改革開放40年的偉大變革。最初民企發展受到限制，政府陸續出台、完善支持民企發展的政策，放開市場準入，減輕民企負擔，幫助企業走出去，參與國際競爭。如今民企可以控股國企了，過去是不可想象的。

正泰集團。（香港01）

作為貢獻了中國50%以上的財政收入，60%以上的國內生產總值，80%以上的城鎮勞動就業，以及90%以上的企業數量的民營經濟，在改革開放進程中的貢獻再怎麼強調也不過分，隨着民企座談會的召開，除了落實相應的政策外，還需要從法治這一根本上改善民企的營商環境，包括正泰集團在內的民企發展，也昭示了這樣一個簡單如斯的道理，民企能否在接下來大有可為，也取決於這一點。