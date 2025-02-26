民企座談會 | 從擺攤賣豆腐到龍頭企業　中國製造2025的時代鉅變

在2月17日國家主席習近平召開的民營企業座談會上，來自5G、晶片、人工智能、新能源汽車領域的民營企業家最受矚目，他們是「新質生產力」、新興產業的傑出代表，為公眾所熟知。支撐「新質生產力」、新興產業的背後是中國作為全球製造業第一大國的綜合實力，是廣大製造業企業組成的產業體系。出席民企座談會的製造業領域企業家，雖未必為外界所知，卻代表細分領域有影響的龍頭企業。從他們身上可以看出中國製造業的升級和「中國製造2025」政策帶來的變化。

在5G、晶片、人工智能、新能源汽車之外，至少有8位出席民企座談會的企業家屬於製造業，分別是共享集團彭凡、泰豪集團黃代放、昌興航空江濱、傳化集團徐冠巨、科百特張應民、榮程集團張榮華、研祥高科技陳志列、視源股份王毅然。

共享集團股份有限公司董事長彭凡1963年出生，長期在鑄造技術和材料研究領域深耕，他領導的共享集團是一家遠在寧夏銀川的中國鑄造行業領軍企業。據《寧夏日報》介紹，共享集團主要業務覆蓋能源裝備、數控機牀、礦山機械、發動機、軍工裝備、汽車等眾多領域，是世界一流的高端裝備關鍵零部件製造企業。共享集團的3D打印業務備受業內矚目，2020年至今由共享集團自主研發生產的鑄造3D打印設備，銷量連續4年全球市場佔有率第一，被評為中國製造業單項冠軍產品。

一輛飛車的3D打印模型。（資料圖片）

泰豪集團董事長黃代放1963年生於江西，1986年畢業於清華大學汽車系，1988年創立泰豪公司。經過持續多年發展，泰豪集團已經形成以軍工裝備、應急裝備、能源科技、智能科技業務為主的格局，是內地最大的軍工電源製造商之一，多次入選「中國製造業企業500強」，產品和解決方案應用於全球100多個國家和地區。

昌興航空董事長江濱是出席民企座談會的唯一一家航空配套企業的企業家代表，2004年他在「千年瓷都」景德鎮創立昌興機械裝備有限公司，後來發展成為昌興航空裝備股份有限公司，專業從事航空設備設計製造、航空工裝工具設計製造、金屬零部件製造、復材零部件製造產教融合實訓等業務。昌興航空目前已經成為內地航空配套領域的佼佼者，2024年被認定為國家專精特新重點「小巨人」企業。

傳化集團董事長徐冠巨1961年生於浙江，為了擺脱家庭經濟困境，1986年與父親徐傳化創立傳化企業，從簡陋的家庭作坊開始生產液體皂，如今已經成為多元化、多品牌、全球化的產業集團，旗下有兩家上市公司，業務涵蓋化學、化工、物流、科技城、農業，銷售覆蓋130多個國家和地區。傳化集團化學業務的紡織功能化學品規模和市場佔有率內地第一，傳化集團旗下的新安化工是全球十大有機硅企業，傳化集團物流業務首創「公路港」平台模式，建成全國最大的公路港網絡。

習近平2月17日上午在北京出席民營企業座談會。（新華社）

科百特董事長張應民同樣是來自浙江的企業家，90年代畢業於浙江大學化工系，2003年創立科百特，從簡單的進口膜材料組裝加工業務起步，經歷20年的發展，科百特已經成為膜技術開發與應用的龍頭企業，旗下的濾芯、濾膜已達國際領先水平。

榮程集團董事會主席張榮華1969年出生，1988年和丈夫從擺攤賣豆腐賣早點起家，1991年投身廢鋼貿易，1999年成立唐山市合利鋼鐵廠，如今已經壯大成為涵蓋鋼鐵、物產、數字科技的榮程集團，入選「2024中國製造業民營企業500強」。

研祥高科技控股集團董事局主席陳志列1963年出生，1993在鄧小平南方談話的鼓舞下來到深圳創立研祥機電實業有限公司。目前研祥高科技控股集團已經成為中國最大的集特種計算機研究、開發、製造、銷售和系統整合於一體的高科技企業。

改革開放40多年以來，中國產業發生巨大變化。圖為中國第一家「三來一補」企業太平手袋廠陳列館復原當年生產車間的設備和勞動場景。（資料圖片）

廣州視源電子科技股份有限公司董事王毅然，他領導的視源股份成立於2005年，是國家級專精特新「小巨人」企業。視源股份的主營業務為液晶顯示主控板卡和交互智能平板等顯控產品的設計、研發與銷售，入選「2023中國製造業企業500強」。據《廣州日報》的介紹，視源股份從2008年營收超1億元人民幣到2023年營收超200億元人民幣，並已擁有液晶顯示主控板卡、seewo希沃交互智能平板、MAXHUB領效會議交互智能平板三項工信部認證的國家級製造業單項冠軍產品。

上述8位出席座談會的民營企業家，雖不像華為任正非、比亞迪王傳福、宇樹科技王興興、小米科技雷軍、阿里巴巴馬雲、DeepSeek梁文鋒那麼有名，卻代表各自領域深耕已久的龍頭企業，他們一路壯大的過程，尤其是從早年擺地攤、簡陋的家庭作坊到如今的業內龍頭，是改革開放以來中國製造業不斷轉型升級的縮影。他們代表的廣大製造業企業為中國在高端製造、創新科技領域的突破打下基礎。

2016年10月13日，在深圳大族激光公司生產車間，工作人員拿着用激光切割而成的「中國製造2025」字樣與時任國務院總理李克強合影留念。 （新華社）

在以前，中國製造業總體上以中低端為主，產業體系全而不精、大而不強。2015年國務院提出《中國製造2025》政策，希望在2025年「製造業整體素質大幅提升，創新能力顯著增強，全員勞動生產率明顯提高」，「形成一批具有較強國際競爭力的跨國公司和產業集群，在全球產業分工和價值鏈中的地位明顯提升」。

據美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在2024年9月發布的檢視《中國製造2025》報告，《中國製造2025》的10大產業的關鍵技術中，電動車、能源與發電、造船、高鐵等4大產業已經在全球佔有領先地位，航空航天、生物科技、新材料、機器人與工具機械、半導體等5大產業取得相當實質的進展，唯有農業機械未達預期。

某種程度上講，出席民企座談會的企業家群體其實已經折射出《中國製造2025》政策的成功，無論是新能源汽車、人工智能、5G領域的突破，還是傳統制造業的轉型升級，都已經說明中國製造業正在邁向中高端，中國產業結構正在發生積極變化。今後中國若能進一步發展創新科技，激發活力與創造力，相信會有更大突破。