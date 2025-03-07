「美國優先」讓世界走回頭路　「中國方案」已不言自明

中國外交部長王毅3月7日在全國人大會議的外交主題記者會上，針對國際局勢與中美競爭發表談話，強調「歷史不能倒退，大國不能恃強凌弱」。這番話語既是中國對當前國際格局的清晰表態，也顯示出中國外交的戰略自信。在全球政經動盪加劇的背景下，中國試圖向世界釋放一個訊息：國際關係應建立在合作與責任之上，而非以實力壓迫他國。這種論述，在中美博弈深化、美國推行「美國優先」政策的背景下，尤為耐人尋味。



王毅一番「歷史不能倒退」的表述，顯然是對當前國際政治的回應。近年來，單邊主義與保護主義抬頭，西方國家頻繁動用經濟制裁、技術封鎖等手段壓制競爭對手，全球治理機制面臨碎片化的風險。王毅的發言無疑是在提醒世界，若任由這種強權政治蔓延，國際社會將淪為弱肉強食的競技場，世界經濟將陷入長期的不穩定狀態。

3月7日，外交部長王毅談到中美科技競爭時說，哪裡有封鎖，哪裡就有突圍，哪裡有打壓，哪裡就有創新。 （聯合早報）

尤其值得關注的是，「美國優先」這一政策不僅未能讓美國重新「偉大」，反而讓世界開始走回頭路。美國總統特朗普（Donald Trump）所標榜的「美國優先」，本質上是一種短視近利的單邊主義，透過對外施壓、對內保護，企圖鞏固美國的全球優勢。然而，這種做法卻加劇了全球供應鏈的割裂，貿易戰的連鎖效應至今仍持續高漲。進一步言，當每個國家都效仿這一模式，將自身利益凌駕於全球合作之上，世界經濟將加劇失衡，國際局勢只會更加動盪。

其中，尤以「大國不能恃強凌弱」論點反面呼應了中國的「全球治理觀」。中國近年來積極推動「人類命運共同體」理念，並透過「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議等外交戰略，試圖提供一種不同於西方主導的國際合作框架。與美國「零和競爭」的外交邏輯不同，中國強調「共贏」與「互利」，主張各國應在國際事務中承擔相應責任，而不是單方面攫取利益。

2021年10月，中共中央推出第三份歷史決議，不存在毛鄧時代的道路問題，但需要進一步凝聚共識，不斷夯實「前後兩個三十年不能互相否定」的認知，以及在百年未有大變局的關頭不斷總結中國經驗、中國智慧，進而為激烈變局中的世界提供中國方案、中國模式。（Getty Images）

回到「中國方案」的核心，在於推動一種以規則為基礎的多邊合作機制，而非讓國際政治回到「叢林法則」。王毅在記者會上直言，「在這個世界上，有190多個國家，試想，如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回叢林法則」，這無疑是對當前美國政策的一種隱晦批判。如今，華府奉行「美國優先」，不僅在貿易政策上祭出關稅壁壘，在科技領域對中國企業實施長期封鎖，甚至在全球產業鏈上施壓盟友與中國「脫鉤」，這些做法正在重塑全球經濟規則，使國際社會面臨前所未有的不確定性。

然而，中國選擇的回擊並不一般，並非直觀式的「對抗」了之，而是隱含了超越意識的「突圍」於其中。王毅在談及中美科技競爭時強調，「哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新」，這並非空洞的口號，而是中國科技發展過程中的真實寫照。從「兩彈一星」到「神舟」「嫦娥」，再到5G、量子計算、AI技術的突破，中國科技發展歷來在壓力下前行，美國的技術封鎖，反而激發了中國加速技術自主的決心。

與此同時，這也折射出中國在當前國際環境中的應對策略——「確定性對抗不確定性」。王毅在發言中提到，中國將「以中國的確定性穩住不確定的世界」。這意味著，在全球局勢充滿變數、美國外交政策搖擺不定的情況下，中國對世界各國宣告，希望透過自身的穩定發展、經濟韌性與外交行動，為全球提供可預測的發展環境。這與美國當前內部政治動盪、外交政策反覆無常的情勢形成鮮明對比。

值得玩味的是，這套「中國確定性」的論述本身，隱含了一種「以不變應萬變」的中國哲學。中國表面上強調穩定、維持秩序，實則透過自己的「不變」，試圖改變一個充滿不確定性的世界。當全球局勢被美國的單邊行動擾亂，中國則以長期規劃、戰略定力來穩住局勢。這種方式不僅能讓中國在地緣政治競爭中佔據主導權，也向世界釋放出中國模式的可行性。

可以說，王毅的發言不僅僅是對美國的回應，更是一種向全球發出的信號。當前，歐洲對美國的政策已開始出現懷疑情緒，發展中國家則更加關注自身經濟增長與產業升級。在此背景下，中國強調「負責任的大國角色」，突出確定性與合作性，無疑是在試圖吸引更多國際夥伴，讓世界看到中國模式的可行性。

在2019年4月的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，中國國家主席習近平（右）向包括俄羅斯總統普京在內的很多政要解釋了其「中國方案」。（Getty）

然而，中國方案能否真正取代西方主導的國際秩序，仍面臨諸多挑戰。一方面，西方國家仍掌控著國際金融體系與核心科技標準，另一方面，全球治理機制仍由西方話語權主導。中國雖然在經濟與科技領域取得突破，但如何將「中國方案」真正轉化為全球共識，仍需時間驗證。

總的來說，王毅此次記者會的發言，既是對美國霸權行為的批判，也是中國試圖塑造自身全球影響力的表態。在世界局勢動盪不安之際，中國希望透過「確定性」來穩定國際社會，透過「共贏」來對抗「零和競爭」，並透過「中國方案」提供另一種可能性。毫無疑問，這場國際博弈的發展道路是崎嶇的，但中國不僅已試圖在其中扮演更加積極的角色，也正在全力充實其存在的養分。