面臨特朗普侵吞威脅　李嘉誠、台積電與 TikTok 做出不同選擇

特朗普(Donald Trump)回歸執政,一系列基於「美國優先」,從美國利益出發做出的強硬經濟政策和政治手段,讓許多跨國企業面臨艱難抉擇。而這些企業所採取的應對措施之差別也特別有意思。

尤其最近,李嘉誠旗下的港口業務、台積電以及字節跳動的 TikTok,這三家分別具有港資、台資、中資背景的企業,在面對特朗普政府的壓力時,採取了截然不同的應對措施,背後所反映出的深層次問題就很值得思考。

在特朗普壓力之下,李嘉誠選擇做出了出售全球 23 個國家的 43 個港口的決策,尤其是位於巴拿馬運河兩端的兩個關鍵港口。這是非常典型的李嘉誠式應對辦法,也是一種典型的在商言商決策。

從商業角度來看,這一決策有其合理性。在缺乏國家層面強力介入的情況下,為避免最後落得雞飛蛋打的結局,李嘉誠以企業自保為首要目標,規避未來收益和運營風險。尤其在特朗普政府威脅要收回巴拿馬運河的情況下,出售資產可以及時回籠資金,規避可能出現的更大損失。

台積電,作為全球半導體行業的領軍企業,在特朗普政府的壓力下,選擇追加超過1000 億美元投資美國,幾乎將整個企業搬空到美國。這也是台美不對等關係下非常台式的應對措施。

台積電此舉並非單純受關稅影響。一方面,美國通過政治、對外關係以及軍事等多方面手段,向台當局施壓,要求台積電配合其產業戰略。另一方面,台灣自身又沒有對等博弈能力,一直是美國言聽計從的軟弱小弟。在這種情況下,台積電為了自身的生存和發展,不得不選擇迎合美國的要求。從商業邏輯上,這是企業在權衡利弊後的無奈之舉,畢竟美國是其重要的市場,客戶佔比超過 70%,台積電只能以犧牲部分自身利益來換取暫時的穩定發展。

而TikTok在面對特朗普政府的禁令威脅時,選擇了抗爭道路。從特朗普第一任期開始,TikTok 就不斷與美國政府周旋,通過法律手段維護自身權益。字節跳動多次向法院提起訴訟,控告美國政府相關行政令違法。

在這個過程中,TikTok 面臨着巨大的壓力,美國政府以所謂的 「國家安全」 為由,試圖將其徹底趕出美國市場或予以收購。但 TikTok 並沒有選擇輕易妥協,而是積極應對,通過各種渠道爭取自身的合法權益。這種抗爭背後,是字節跳動對自身商業模式和全球發展戰略的堅持,也是中國企業在國際舞台上展現出的底氣和勇氣。

儘管目前仍未讓特朗普政府如願,但 TikTok 的抗爭為中國企業在國際市場上樹立了一個積極應對不公平打壓的榜樣。當然不是哪一家都有這個運氣與實力得到國家支持。

