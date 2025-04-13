佛山活埋900隻小貓？　三問「多餘生命」的社會抉擇

3月初，一段令人震驚的影片在內地社交平台流傳。畫面裡，數百隻小貓被裝在籠子裡，丟入深坑之中，部分貓咪試圖逃跑，卻無路可逃。影片的發佈者稱，事件發生在廣東佛山三水區，並指控多達 900 隻流浪貓或黑產貓被活埋。掙扎的畫面與殘忍的手段迅速引發網絡熱議，許多網民與動物保護組織質疑：「這樣的做法是否符合《動物防疫法》？這些貓咪的生命，是否真的應當被無害化處理？」



事件發酵後，《香港01》前往佛山實地調查事件。佛山官方亦回應，否認事件發生在轄區內，並稱影片內容經過剪輯。佛山市農業農村局表示近期無類似無害化處置行動，而三水區農業農村局則承認曾進行處置，但對具體數量避而不談，僅稱「處理過很多」。



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目前，這起事件仍未被完全證實，網傳影片的真偽也有待核查。我們希望這一切都只是誤會，希望畫面中的殘忍並未真的發生，但如果真相最終指向我們最不願接受的答案，那麼這不僅是一場動物保護問題，更是一場對社會治理方式的嚴肅拷問，當執法部門「依法依規」地處理這些流浪動物時，我們是否應該對其標準、透明度和人道性提出質疑？對於佛山的否認，這一次，我們不只是想問「這件事發生在哪裡」，而是更想問——



這次的「無害化處置」，真的無害嗎？

佛山官方的回應強調，執法部門是「依法處置」，但對於「活埋」是否符合規範，並未作出直接回應。《動物防疫法》第 67 條確實規定，查扣的動物需進行無害化處理，然而該法條的原意主要針對染疫動物，並未針對健康的流浪動物或黑產貓隻規定具體的處置方式。

幾十隻小貓被放在一個籠子裡，等待處理。

貓義工得知從屠宰場就出來的貓咪仍難逃一死，忍不住落淚。(香港01)

然而，這裏存在兩個關鍵問題：

首先，既然執法部門擔心這些貓帶有傳染病，那麼是否可以公開這些貓的健康檢測結果？ 這是否是一場「未經驗證」的疑慮，還是已經有確切的醫學證據證明這些貓確實帶有傳染病？如果我們對人類社會的公共衛生有這樣的透明標準，那麼對於流浪動物的「無害化處置」，是否也應該有相應的透明度？

其次，即便這些貓真的帶有傳染病，是否仍應該選擇一種更人道的方式，而非活埋？ 例如，是否可以參考國際標準，採取無痛安樂死的方式，確保它們的生命得到最基本的尊重？無害化的「無害」，究竟是指對人的無害，還是也應該考慮這些動物的苦痛？

如果我們允許活埋成為「依法依規」的標準程序，那麼未來是否會有更多類似的動物，被以這種殘忍的方式處理？「無害化」處置的真正標準，難道只是為了讓人類的環境變得「乾淨」？這樣的清理，是否真的符合一個文明社會的基本道德？

除了活埋外，還有小貓被浸籠處理，手法殘忍。

除了活埋外，還有小貓被浸籠處理，手法殘忍。

我們的社會，對待小動物的方式是否正在改變？

這幾年，內地對待小動物的態度確實在變化，但這種變化卻呈現出極端分裂的狀態。一方面，許多城市開始推行「TNR（捕捉、絕育、釋放）」等人道方式來控制流浪動物數量，並鼓勵領養與動保組織的參與；另一方面，仍有地方選擇最「高效」卻也最殘忍的方法——撲殺、活埋、毒殺。

在疫情期間，不同城市對待動物的方式也形成鮮明對比。有些地方允許志願者進入隔離居民家中餵養寵物，獲得社會讚譽；但也有地方在封控期間，將留在家中的貓狗「強制安樂死」，引發輿論震驚與憤怒。這是一場社會治理能力的考驗，當地方政府面對動物問題時，能否提供更加精細化的管理，而非用最簡單粗暴的方法來一刀切「解決問題」？

福田區上沙塘晏村為確診者、密接者等集中隔離人員在封控區內飼養的寵物，提供免費託管。（澎湃新聞）

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一直以來，某些地方政府在治理問題時，都習慣於「一刀切」的做法：從強制拆遷、環保執法，到疫情期間對寵物的處置，這種治理方式都暴露了一個問題，面對複雜問題時，是否能夠進行細緻的管理，而不是選擇「最省事」的方式？

如果說一座城市的治理能力體現在基建、經濟發展與社會秩序之上，那麼對於流浪動物的管理方式，也應該是一個文明程度的基本指標。這是一道社會治理的最基礎考題，卻也是最直接反映城市管理精細度的試驗場。當我們開始思考如何治理一座城市，我們是否應該意識到：治理的不僅是道路、樓宇與經濟，更是這座城市與生命共存的方式？

這次的憤怒，會帶來真正的改變嗎？

最後，當佛山的官方回應只是一句輕描淡寫的「處理過很多，數據無法回答」時，暴露出的不只是這起事件的殘酷，更是一種更危險的治理思維：「將有溫度的生命，變成可批量刪除的統計數字。」當生命被歸類為「待解決的問題」，當城市管理將動物視為「負擔」而非「責任」，我們究竟是在建造什麼樣的文明？

管虎導演電影《狗陣》。（網絡資料海報）

這次事件不禁讓人想起 2023 年的電影 《狗陣》。故事中的流浪狗，不過是當代社會「多餘生命」的象徵，它們被遺棄，被清剿，被從社會系統中抹去。而這樣的處理方式，難道不正是對更大範圍內弱勢群體的投射？對於生命的敬畏，從來都不是可以選擇性適用的倫理。如果我們默許對動物的殘忍，遲早有一天，這種冷漠會蔓延到我們身邊的其他生命。一個城市如何對待動物，往往也折射出它如何對待人，如何對待社會中最脆弱的群體。

而所謂進步社會的標準，往往藏在對待「非我族類」的方式裡。德國法律規定，流浪貓犬必須終生供養；日本街頭隨處可見流浪動物捐助箱；這些制度選擇的背後，是對生命權的承認。當一個生命不具經濟效益，甚至被視為管理上的麻煩時，社會是否仍願意為它提供最基本的生存保障？這才是真正的人道主義試金石。

流浪貓（視覺中國）

人道是文明的底線

我們不能只是一次次地憤怒，然後讓這些憤怒隨時間消散。真正的改變，不該止步於對個別事件的譴責，而應該轉化為對整個治理邏輯的追問。如果一座城市可以為了拓寬道路移植百年老樹，如果拆遷工程可以將一個家園夷為平地，那麼流浪動物的命運，只是這套治理邏輯下最微小的插曲。真正的文明進步，不只是技術與經濟的發展，而是我們是否願意為最弱小的生命，建立起制度性的庇護。

尊重生命，從來不是額外的選擇，而應該是社會發展最基本的底線。如果一個城市連如何妥善處理流浪動物都無法做到，那麼我們又如何確保，它能真正踐行「以人為本」的理念？願這場討論，能夠讓我們的城市變得更溫柔，也讓我們的文明走得更遠。