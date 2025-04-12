01獨家｜佛山活埋900隻貓？打擊貓肉產業　貓救出卻被政府「銷毀｣

3月9日，一段疑似貓咪被活埋的影片引發許多網民的憤慨。片中有許多貓咪被困在一個很深的坑洞裡企圖逃脫，有網民指影片是3月9日佛山三水區農業局在破獲屠宰場後，收繳了900隻貓咪，卻選擇直接將貓咪活埋「銷毀」，佛山當局則否認稱「影片與事實不符」，卻不願說明貓咪是如何處理，更回嗆內媒「是不是活埋不是你說了算。」



3月14日《香港01》記者前往佛山調查「活埋貓咪」事件，當日鄰近三水區的南海區又有兩個貓咪屠宰場被破獲。同樣的被收繳的上百隻貓咪不知所蹤，官員一度答應現場的貓義工這次會用「燒炭」(二氧化碳)吸入的方式處置收繳的貓咪，但卻反口，至今仍不知該批貓咪如何處理。



《香港01》多次致電佛山市三水區、南海區的農業局，對於如何處理屠宰場的收繳貓咪都不願意回答，只知道貓咪已經被「依法處理」。



內地長期關注動物權益的「伴侶動物專項基金」人員則透露，廣佛地區農業局在處置查扣貓隻時，廣泛採用該地執法人員聲稱的「依法依規收繳銷毀」，即「一埋了之」的方式，並且對外宣稱是「依法依規處理」。



深夜被破獲的貓咪屠宰場，地上有散落的貓籠。（香港01）

以為逃出屠宰場 貓咪卻仍沒辦法存活

3月14日記者抵達佛山時已是深夜12時。當天下午破獲的兩個貓咪屠宰場位於佛山市南海區獅山鎮的偏僻場域，附近只有廠房一片荒涼。其中一個位於大批廠房附近，貓義工到時已經有不少貓咪被帶走；另一個屠宰場義工到達時還見到染血的冰箱、逾百隻的貓咪，兩個貓咪屠宰場的貓隨後都被農業局的人收走，粗估有上百隻。

3月14日佛山破獲的貓咪屠宰場：

據廣州前來支援的貓義工小豆（化名）透露，貓咪屠宰場一般設在山和農地附近，有許多魚塘的地方，「這樣貓販子一次殺很多貓時可以直接把貓咪放入籠中淹死，在清理屍體時，可以把內臟直接丟進魚塘餵魚。」

貓義工在政府將貓咪屠宰場的貓收繳後，大都會回去原地尋找有沒有被貓販子放走的貓，小豆透露，有時候貓販子為避免損失，在政府前往取締的前將成批貓咪放走，「之後再回來原地把貓抓回去」。

佛山南海區3月14日搗獲貓咪屠宰場，但貓咪如何處置當局不願透露。(香港01)

當日（14日）晚上，記者和貓義工抵達貓咪屠宰場後不久，就被一輛BMW SUV擋住去路，發現我們前往已被警方搗毀的貓咪屠宰場拍照找貓後，三名貓販子隨即佯裝是附近廠房的人質疑我們偷東西。聽見我們要報警，更疑似打電話給同夥「報假警」。

事後記者和貓義工查核，發現該貓販子是屬於當地的五大家族之一的黃家，該家族長期從事販售貓肉的行業，被當地的貓義工所熟知。

3月14日貓咪屠宰場的黃姓負責人。（香港01）

小豆解釋，貓肉販賣這種行業非常賺錢，且多是家族企業，「貓都是來自流浪貓，抓回來後放到屠宰場雇一些失業大叔來殺，商人只需要運輸費，有人估算過這些貓販子一天可以賺到上萬元。」

小豆的說法雖令人難以置信，但並非誇大。據內媒《大象新聞》2024年的報道，蘇州貓販子以每斤約3元（人民幣），下同的價格從抓貓人手裡大量收貓，再以每斤約5元(人民幣，下同)的價格販運至廣東省。

廣東貓販子以每斤6元左右的價格批發給屠宰窩點，當加工處理後分銷給貓肉鋪的價格時，價格已經為每斤10元左右，而在鏈條終端的飯館，貓肉價格更是翻了數倍。上海貓義工韓佳麗曾向內媒透露，「廣東貓販子每天到貨3車，大概3萬斤，平均每斤賺3毛錢，一天估計賺約有1萬元。」

貓義工在搗毀的屠宰中設貓籠，想找回被貓販子放走的貓。(香港01)

不同於香港，內地並沒有禁止吃貓狗肉的法律。2010年中國曾起草了第一份《反虐待動物法》草案，其中就有禁止人們食用貓狗肉的條文，但該草案始終沒進入立法階段。

因此內地在取締非法的貓狗肉屠宰場時，貓義工一般都採用《動物防疫法》第五十一條：「屠宰、經營、運輸的動物，以及用於科研、展示、演出和比賽等非食用性利用的動物，應當附有檢疫證明；經營和運輸的動物產品，應當附有檢疫證明、檢疫標誌」，向政府進行舉報。

根據該法律，因為狗、貓沒有屠宰規程，無從獲得屠宰檢疫證明、檢疫標誌，非法的貓狗肉自然就不能經營和運輸。但也正因為檢舉貓肉屠宰場依靠的是檢疫相關的法規，罰則也不重，這些貓肉黑色產業鏈總是打了又擇地擇日重起爐灶，不斷地遊走法律邊緣。

廣東貓義工們自發前往救援屠宰場的貓隻。(香港01)

貓咪屠宰場大都位處偏僻，圖為3月14日搗毀的其中一個貓咪屠宰場。(香港01)

而整個中國吃貓的地區集中在廣東。如肇慶、雲浮、潮汕，而鄰近肇慶的佛山三水區、南海區出現貓咪屠宰場和貓肉供應商也並非新奇的事。

但令廣東許多貓志工感到痛苦的是，即使舉報、警方搗毀了佛山的貓咪屠宰場，這些貓咪卻被政府收繳後，「依法」無害化處理。這些貓咪來源有些是流浪貓，有些是還帶著頸圈的貓，而「無害化處理」──簡單說「撲殺」──的方式更讓人無法接受。

3月14日搗毀的貓咪屠宰場，地上有疑似燒焦的貓咪屍體。(香港01)

繳獲的貓咪去了哪裡？貓義工批官員：像泥鰍一樣地回答

3月14日的兩個貓咪屠宰場都是由伴侶動物專項基金的志工和廣東的貓義工舉報後，才由警方搗毀。南海區農業局工作人員抵達現場後帶走了過百貓隻，一度跟當地的貓義工承諾這次會「比較人道」的處理，用燒炭的方式送走貓咪，而非掩埋，更承諾要開放貓義工「見證」。

沒想到當晚貓咪被收走後，南海區農業局卻再也不願意回覆貓義工的相關查詢。記者與貓義工一起在佛山市南海區農業局門口苦候，有貓義工忍不住批評，「他們（農業局官員）總是像泥鰍一樣回答。」

與3月9日佛山三水區農業局的反應類似，兩個區的農業局皆不肯鬆口談貓咪是如何依法處理的。記者多次致電甚至聯繫佛山市宣傳部幫忙，卻也只得出「還在調查」的答案。對於內媒的追問，佛山市三水區僅稱已經「依法處理」了。

3月14日佛山南海區貓咪屠宰場的角落。(香港01)

「伴侶動物專項基金」人員向《香港01》記者透露，據他們了解，廣佛地區的貓咪屠宰場被農業局帶走的貓咪、狗隻通常是一埋了之，也有官員曾私下向他們透露，處理方式就是「撲殺後深埋」或是「直接埋了」。

但他們也澄清。據知情人透露，網絡上現在廣為流傳的貓咪活埋影片並非來自3月9日的貓咪屠宰場，而是去年拍攝的影片，但同樣是位在廣佛地區的貓咪屠宰場，是在政府收繳貓隻後錄下。

貓義工小豆表示，當初發出影片的人是廣東地區的貓販子，「我們認為他在政府收繳貓之後拍下這個影片發出來，為的就是打擊貓義工的行動，讓我們和大眾知道，貓咪被政府收走後，還是沒辦法活下來。」

3月14日佛山南海區貓咪屠宰場，貓義工苦尋不到逃跑的貓咪。（香港01）

至於3月9日究竟活埋貓隻的情況為何？在事發後的三天，有貓義工前往該貓咪屠宰場視察，只見到巨大的掩埋坑洞，一旁還散落著貓毛。

「伴侶動物專項基金」人員透露，他們相信3月9日確實有貓咪被掩埋的事情發生，「但掩埋的這一批動物裡面有活體的、有已經死亡的、可能還有已經宰殺的這種白條，所以說它確實有掩埋，但是具體掩埋的數量，比如說裡面有多少活的死的，以及白條(剝皮除毛處理過的貓)的占比，我們不清楚。」

記者也試圖接近據傳的3月9日貓咪活埋現場。不過車子一靠近，就被三個大叔包圍住，其中一名更是不斷叫囂要記者和貓義工「滾！這是我的魚塘」，而曾經是貓咪屠宰場的地方更被藍色鐵皮圍起，裡面有兩名大叔就躲在鐵皮後面不斷地向外窺探和拍攝，難以靠近，也無法核實拍照者究竟是政府派來的，又或者是打算在該地重操舊業的貓販子。

3月9日佛山市三水區網傳活埋貓咪的地址，該地被封起，更有不少人看手。(香港01)

當局堅稱「依法處理」 深埋、溺死是常態？

為何佛山市三水區、南海區農業局每次收繳貓咪後用非安樂死的方式殺害，都能堅稱是「依法處理」？從去年一則官方通報我們就能窺知一二。

去年（2024年）網傳「近百隻貓在水塘中被溺死」短片，有救助動物博主此前發布的短片顯示，在佛山三水區山水大道旁美南村一個水塘，有五六個裝有貓隻的大竹籠被淹浸在水塘中，估計有近百隻貓被活活溺死。當時外界揣測，是非法偷貓運貓的貓販子被發現後，為逃避責任所為。

廣東佛山市三水區農業農村局當時通報稱，據民眾舉報，在雲東海街道查獲一處非法經營貓及製品窩點，現場存放有數台屠宰加工設備和一批貓隻，「由於涉案貓隻來源不明，不具備補充檢疫條件。」

在佛山三水區山水大道旁美南村一個水塘，有五六個裝有貓隻的大竹籠被淹浸在水塘中，估計有近百隻貓被活活溺死。（網絡圖片）

聲明稱，為防止動物疾病傳播、保障公共衛生安全，12月24日傍晚5時，三水區農業農村部門依法依規對該批貓隻「進行了處置」，並銷毀了現場發現的屠宰加工設備和貓籠等工具設施。

經查核，佛山是三水區農業局援引的法律來自《動物檢疫管理辦法》第四十三條「依法應當檢疫而未經檢疫的動物、動物產品，不具備補檢條件的，予以收繳銷毀；具備補檢條件的，由動物衛生監督機構補檢。」

不過，「伴侶專項基金」工作人員批評，他們刻意忽略了第四十三條後半部分，不具備補檢條件而需銷毀的並非活體健康動物，而是依法應當檢疫而未經檢疫的動物產品，包括胴體、肉、臟器、脂、血液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、頭、筋、種蛋等。

3月14日佛山南海區貓咪屠宰場的貓咪被收繳後都被「無害化了」。（受訪者提供）

中國並沒有法律支持活埋動物 法學教授：明顯違法

中南財經政法大學法學教授錢葉芬則指出，補檢範圍是依法應當檢疫而未經檢疫的動物及其生皮、原毛、絨、角。活的動物，離開產地時應當檢疫而未檢疫的，都在補檢範圍內。

她提到，「無論是家養的一隻一隻的犬貓，還是一車一車的生豬，一車一車的雞鴨。怎麼到了一車一車的貓狗，就不具備補檢條件了？就變成了要收繳銷毀？對於非法產業鏈上的貓狗，應當是沒收後補檢分流。」

貓義工幫助救援貓咪屠宰場的小貓。（香港01）

錢葉芬指出，實踐中目前內地執法人員兩種做法，一種是沒收後交給動保志願者，一種是沒收後直接無害化處理。很明顯的，第二種是違法的，「應該是補檢後發現患有疾病的狗或犬隻才能先撲殺，再無害化處理。」

她舉例，2019年4月18日，山東省臨清市農業執法部門查處一處非法收賣流浪貓的場所，救下200多隻貓，執法人員將這些貓全部交給了當地動物保護協會，就是前者。而2023年8月7日，廣東清遠一家流浪貓屠宰場被執法人員搗毀，300多隻貓獲救，這些被救的貓全部被活埋，這種做法就是不合法的。

3月14日佛山南海區貓咪屠宰場附近逃出的貓咪仍因傷重身亡。（受訪者提供）

另外，從來中國也沒有一套法規支持活埋動物。錢葉芬提到，《動物防疫法》和各地無害化處理技術規範中，都講的是病死動物和病害動物產品進行無害化處理，無害化處理技術中有「深埋」，沒有「活埋」。

農業農村部《病死及病害動物無害化處理技術規範》也明確要求，深埋前必須確認動物死亡，活埋方式顯然不符合操作規範。

值得關注的是，佛山農業局其實有編列處理病死犬貓隻的「無害化」預算，三水區的預算是一隻70元，南海區則是一隻50元，該項目合同標註，若處理費用達到十萬，則服務終止。

佛山農業局其實有編列處理貓狗的預算。（受訪者提供）

但廣東的貓義工透露，在佛山一年中被宰殺的貓狗數量「絕對超過十萬隻」。另外，當局不只沒有將這筆預算用來讓狗，貓有一個善終，也不願交代如何處理官方收繳回去的貓咪和犬隻和處理的經費。

2024信陽貓車成功救援：能否有更好的安置處理方式?

2024年11月24日，河南省信陽市金牛山街道有義工發現，一輛載有逾1,200隻貓狗貨車駛經當地，留下一條「血路」，疑似要送往屠宰場。經過數小時協商，車上貓狗獲轉移至臨時倉庫安置，最終在貓狗義工的努力下，許多貓狗找回了自己的主人，而餘下的貓狗則被善心人士收養安置。這次的事件被內媒盛讚是一場「人與貓之間相互的救贖」。

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信陽貓車的貓狗最終都成功安置。（網絡圖片）

不過這樣的成功例子不多，目前內地的貓咪救援只能持續仰賴義工和相關組織的努力，和政府的「刀下留人」。而打擊貓肉黑色產業鏈，缺乏足夠有約束力的法律支持和政府的幫助，這些貓義工不論如何打擊，都似蚍蜉撼樹。

3月14日深夜的街道，佛山南海區農業局前，貓義工阿姨阿心（化名）在得知3月14日從屠宰場救出的貓咪仍難逃一死後忍不住落淚，而貓義工小豆似乎是習慣了，沒有留下一滴眼淚。

阿心遠從廣州來參與貓咪救援，最終得知從屠宰場就出來的貓咪仍難逃一死，忍不住落淚。(香港01)

阿心自駕返回廣州前，她紅著眼睛給自己做了一個給自己打氣的手勢，「以後會更好的吧！」，見現場沒有人回答她，她默默地跟自己說，「一定會的！」