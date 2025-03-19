從《反分裂國家法》到軍演　賴清德大冒進已無回頭路

《反分裂國家法》自2005年通過至今已滿20年，這部法律的存在，是北京對台政策的根本基礎之一，也是一把始終懸在「台獨」頭上的利劍。然而，隨著台灣政局的變化，北京對該法的適用性問題，也成為當前兩岸關係的關鍵議題。賴清德3月13日宣布「17條」國安策略，強調應對中國大陸的五大威脅，並將「中國」明確列為台灣《反滲透法》所定義的「境外敵對勢力」。此舉無異於將兩岸關係推向更加對立的局面，甚至被部分分析認為是在為「準戰爭狀態」鋪路。



賴清德的「17條」不僅針對軍事滲透、信息戰、經貿聯繫等層面做出規範，還包含恢復軍事審判制度、限制兩岸人民交流、加強對中國大陸相關證件的審查等內容。這一系列動作，表面上是出於維護國安考量，實際上卻無法掩飾其濃厚的政治操作色彩。近來民進黨在內部政治鬥爭中面臨壓力，立委「大罷免」行動使得執政黨急需一個足以轉移焦點的議題，而「抗中保台」恰巧向來是民進黨最擅長操作的政治工具，遂順理成章。

3月13 日，台總統府國安高層會議會後記者會，賴清德發表敞廳談話。（台灣總統府）

對於賴清德政府的動作，北京方面則毫不客氣地做出回應。官媒《人民日報》評論文章直指賴清德的策略是「綠恐謀獨」，旨在製造寒蟬效應、打壓反對勢力，並意圖強行改變兩岸現狀。北京的強硬立場並不僅止於言詞，在賴清德政府宣布「17條」後，解放軍隨即於17日在台海展開「聯合戰備警巡」，東部戰區司令員林向陽藉場合更公開表示「要做實軍事準備」，強調要對「台獨」進行全面遏制。

然而，台灣方面對於解放軍軍演的態度似乎早已司空見慣。自2016年蔡英文上台以來，解放軍頻繁繞台巡航，甚至數次越過台海中線，這樣的行動在某種程度上已經成為「新常態」。台北街頭的反應或許也說明了一切——面對解放軍的「軍事警告」，大多數台灣民眾並未表現出特別的驚慌。畢竟，對於長期受到戰爭威脅的台灣人來說，海峽彼岸發動的軍演早已不是新鮮事。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

只不過，最近一次的軍演顯然警示意味更高，解放軍在3月17日出動59架次軍機、9艘軍艦進行「四面環台」軍演，不僅整備迅速，規模也創下近期新高，這無疑是對賴清德政府「17條」的一次武力回應。與此同時，北京的政治動作也在同步展開，北京針對《反分裂法》20周年召開座談會，強調對台工作的重要性，並重申將綜合運用「政治、經濟、軍事、外交、法律、輿論」等手段，全面反制台獨行徑。

3月14日，《反分裂國家法》實施20周年座談會在北京舉行，全國人大委員長趙樂際（中）、中共中央外事辦主任王毅（右）、中共中央統戰部長石泰峰（左）出席。（中時新聞網）

台灣學者桂宏誠認為，賴清德的「17條」實際上等同於宣告台灣已進入「準戰爭時期」，這也為政府未來可能的擴權行動提供了正當性基礎，例如恢復軍事審判制度的舉措，將使台灣軍方的內部審查與懲處機制更具軍事色彩，而針對兩岸人員交流的限制，也進一步強化了民進黨的「反滲透」敘事。

但問題在於，這種戰略真的能為台灣帶來安全感嗎？賴清德政府強調「抗中保台」，但從過去幾年的經驗來看，台灣的安全並未因此而獲得更多保障，反倒是兩岸關係持續惡化，軍事對峙不斷升級。美國方面雖然一再聲稱「堅定支持台灣」，但實際行動卻顯得曖昧不清，尤其在中美關係緊張的背景下，台灣的角色更像是一個棋子，而非真正的盟友，烏克蘭的前車可鑒。

《反分裂國家法》第八條明訂：「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。（VCG）

無須懷疑，北京進一步升高對台施壓力度指日可待，問題只在於打擊面如何擴大，以及擴大的速度。若解放軍未來持續擴大軍演範圍，甚至進一步測試台灣的軍事防禦能力，賴清德政府是否能夠應對？目前看來，台灣的「準戰爭狀態」更多是政治宣傳上的操作，而非實際的戰略部署，但一旦北京決定採取更具攻勢的行動，台灣是否已經做好準備？

從《反分裂法》的歷史脈絡來看，這部法律的核心宗旨就是「遏制台獨」，20年來它始終發揮著警示作用。但當前的兩岸局勢比2005年更加複雜，當時的台灣仍有政治領袖願意與北京對話，如今則是全面對抗。賴清德「17條」國安策略的推出，無疑是為兩岸關係增添了更多不確定性，北京的回應也將變得更加直接而激烈。對台灣來說，這是否是一條值得冒險的道路？或許，未來幾個月內，我們將看到這場政治豪賭的真正後果——尤其，兩個月後的5月20日，逢賴清德就職周年，依目前態勢看來，賴清德只會發表更為重創兩岸關係的言論，台灣社會對此危機倒數，又豈能不緊張？