《反分裂國家法》遭遇賴清德敵國論　北京學者：逼近「邊斬邊奏」

北京時間3月14日，《反分裂國家法》實施20周年座談會召開，人大常委會委員長趙樂際出席並講話，人大副委員長李鴻忠主持，此外出席座談會的還有外交部長王毅、統戰部長石泰峰、公安部長王小洪、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，以及國台辦主任宋濤，全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹，東部戰區司令員林向陽等。

趙樂際在講話中說，首先回顧了《反分裂國家法》的出台背景以及在十八大以來的取得的進展和成效，進而從四個方面展開接下來如何推進國家統一進程。其一，大陸發展進步是決定兩岸關係走向的關鍵因素，所以大陸會堅持辦好自己的事，全面提升綜合國力；其二，大陸堅決打擊「台獨」，堅決反對和遏制外部勢力干涉，決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，但同時強調這針對的是外部勢力干涉和少數台獨分子，絕非針對廣大台灣同胞；其三，重申兩岸交流合作的重要性；其四，從文化層面增進認同，再提鑄牢中華民族共同體意識。

3月14日，《反分裂國家法》實施20周年座談會在北京舉行，全國人大委員長趙樂際（中）、中共中央外事辦主任王毅（右）、中共中央統戰部長石泰峰（左）出席。（中時新聞網）

在十八大以來取得的進展和成效方面，趙樂際首先提到「以法懲獨」的制度體系，並提及了《反分裂國家法》之外的《國家安全法》、《愛國主義教育法》、《對外關係法》。北京聯合大學台灣研究院兩岸關係所所長朱松嶺在接受《香港01》採訪時表示，依法推動國家統一進程的一個標誌，就是從《反分裂國家法》通過開始，自此真正進入到用專門的立法來懲治台獨，維護兩岸關係在正確的軌道上運行。「以法懲獨」的制度體系，是中央依據法律法規對台獨分裂勢力進行懲治、震懾和遏制的一整套法律框架、政策工具和執法機制。

除了趙樂際提到的法律法規，朱松嶺還提到《憲法》、《刑法修正案》、《反間諜法》、《網絡安全法》以及「兩高三部」關於依法懲治台獨頑固分子司法解釋等。「兩高三部的司法解釋使得《反分裂國家法》更接地氣，使得震懾台獨分子更加直接，更加具體。」在「以法懲獨」的制度體系之外，趙樂際在講話中還提到政治、經濟、軍事、外交、輿論等手段的協同配合，朱松嶺將其歸納為執法和司法、軍事政策和實際行動以及文化宣傳等。

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係所所長朱松嶺。（梁鵬威攝）

座談會召開前一天，賴清德召集台灣國安高層會議並發表媒體講話，細數「台灣」面臨的來自「中國」的五方面國安和統戰威脅，包括國家主權之威脅、國軍的滲透及間諜活動之威脅、混淆國人對國家認同之威脅、中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅以及中國藉「融合發展」吸引台商、台青之威脅，賴清德在講話中直接將「中國」定義為「境外敵對勢力」，恢復軍事審判，並在此基礎上制定了17條因應策略，強化宗教、文化、學術、教育等交流案件之審查及管理。

從「兩國論」到「敵國論」，賴清德的此番表態是否已經觸及《反分裂國家法》第八條所規定的國家採取非和平方式及其他必要措施推進統一的三種情形之一？《反分裂國家法》第八條列明，「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得采取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。依照前款規定採取非和平方式及其他必要措施，由國務院、中央軍事委員會決定和組織實施，並及時向全國人民代表大會常務委員會報告。

在朱松嶺看來，賴清德上台以來的所言所行從學理上來講已經接近《反分裂國家法》第八條中的三種情形的邊緣，但是否已經觸碰了這一條的三種情形或其中哪一種情形，需要由第八條授權的國務院、中央軍委做權威判斷。

《反分裂國家法》第八條明訂：「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。（VCG）

第八條列明，依照前款規定採取非和平方式及其他必要措施，由國務院、中央軍事委員會決定和組織實施，並及時向全國人民代表大會常務委員會報告。「這也意味着，國務院和中央軍委所採取的相關解釋決定和行動可以同時實施，也就是說中央認為有必要的時候，中央軍委可以立即出兵，同時依法向全國人民代表大會常委委員會做報告，用一個不一定恰當，但是比較好了解的詞來概括，這或可簡稱為『邊斬邊奏』，這與『先斬後奏』、『先奏後斬』是不一樣的，《反分裂國家法》第八條實際上從過去、未來、現在各種時態上將各種『台獨』分裂的可能性徹底封死，對如何應對這三種情形，法律規定則是採取了雷霆萬鈞的方式，能最迅捷的採取行動。」

至於賴清德為何敢於一步步試探大陸的底線，朱松嶺從大陸、美國和台灣內部三個維度展開，一是賴清德可能判斷大陸短期內不會用非和平方式解決台灣問題，以賴清德的政治投機性格，他就是要押寶2028年他競選連任時兩岸不打仗，就可以在選舉中大肆鼓吹，為自己撈取選票製造依據。二是賴清德可能判斷美國會繼續其「兩面手法」，一方面宣稱堅持「一個中國政策」，另一方面會繼續打「台灣牌」，支持民進黨當局，搞「以台製華」。三是賴清德有可能判斷新「兩國論」乃至「敵國論」之後，島內「台獨勢力」會更加賣力地支持他，他也能通過民進黨當局控制的綠營媒體和網軍制造話題、引領議題，為其選舉做輿論鋪墊。

「但是可以看的很清楚，賴清德這種做法是政治押寶，是政治投機。如果中央依法判定賴清德的這一系列『台獨』言行觸犯了反分裂國家法第八條，那就未來不排除啟動非和平條款的可能性。」朱松嶺補充說。

解放軍東部戰區「聯合利劍─2024A」圍台軍演結束隔日（5月24日），台防部發布空軍監控解放軍殲-16戰機畫面，台學者推測解放軍戰機「渾然不知」。（台防部）

特朗普開啟第二任期後，一種觀點認為，這是北京解決台灣問題的一個難得的戰略機遇期，尤其是特朗普在處理烏克蘭問題時的做法，為交易解決台灣問題提供了可能，對於這一點，朱松嶺坦言，相較於拜登政府更傾向於用台灣牌長期遏制中國，特朗普打台灣牌的方式跟拜登可能有所不同。從特朗普的性格和處理問題的方式看，不排除特朗普把台灣問題作為籌碼進行交易的可能性。