台海有戰事 | 賴清德「敵國論」形同宣戰？

若干年後人們回憶兩岸關係，2025年3月13日絕對是無法跳過的一天。這一天，賴清德召集台灣國安高層會議並發表媒體講話，細數「台灣」面臨的來自「中國」的五方面國安和統戰威脅，直接將「中國」定義「境外敵對勢力」，並在此基礎上制定了17條涵蓋兩岸間各方面互動的因應策略。

在「因應中國對國家主權之威脅方面」，賴清德提出要全力推動「和平四大支柱行動方案」，擬定行動計劃，透過與友盟國家的合作，向全世界宣達「反對中國併吞台灣的國家意志與社會共識」，「反制中國意圖」。

在「因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面」，賴清德要全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，進行相關配套改革，包括訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，還要求國防部研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範。

在「因應中國混淆國人對國家認同之威脅方面」，賴清德要求相關機關就台灣人申請「中國」涉及身分認定的各種證件持續進行清查及管理，嚴防並遏制「中國」藉融合發展為名，採取試圖扭曲我國人對國家認同的統戰操作。對原籍「中國」人士申請到台定居，要求須放棄「中國」戶籍與護照，不能兼具雙重身分。港澳人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定。

在「因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅方面」，賴清德提出泛8條應對策略，涵蓋兩岸旅行，公職人員交流，「中國」人士赴台限制與風險管理、各領域交流案件之審查與管理、台灣的文化主體性、台灣影藝從業人員在「中國」發展的輔導與管理、防止「中國」透過網絡、應用程序、AI等工具，對台灣進行認知作戰及危害資安、以及行政命令、措施、解釋令等完備等各個領域。

在「因應中國藉『融合發展』吸引台商、台青之威脅方面」，賴清德也在經貿、金融和教育等領域做出了種種限制性規範措施。

1978年12月27日晚，台美斷交記者會後，憤怒的台灣民眾包圍雙方代表團的座車。（遠見天下文化出版提供）

從上述主要內容可以發現，賴清德不愧為「台獨金孫」和"務實台獨工作者」，通篇都在「台灣-中國」的兩國論敘述下進行制度性部署，而且他在「兩岸兩國」的定位上推陳出新，在去年「520」提出兩岸互不隸屬的「兩國論」後，又扔出了兩岸是「敵國論」的大瓜！

以後不僅兩岸交流的方方面面會被最嚴厲規管，「兩岸」的概念也將在賴清德的政策中不復存在。蔡英文時期尚承諾「依兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，到賴清德這裏，則完全變成了「台灣」、「中國」兩個國家，而且將中國定義為「境外敵對勢力」，「敵人」。兩岸關係不止是大幅倒退，而是直接退回到了敵對狀態。

也難怪賴清德講話一齣，台媒就驚呼這形同對中國大陸「宣戰」，而中國國台辦發言人在書面響應中也表示，賴清德的講話再度宣揚兩岸互不隸屬的分裂謬論，妄稱台灣是一個主權獨立的國家，極力渲染大陸威脅，將大陸界定為「境外敵對勢力」，再度證明其人是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機制造者」。

國台辦還放言，大陸解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如盤石，能力堅不可摧，絕不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。

中國大陸會採取什麼樣的「斷然措施」，國台辦沒有進一步說明。截至目前，中國大陸也沒有對此有進一步的軍事或政治方面的動作。但有了賴清德的這些「敵國論」台獨政策，兩岸關係的未來前景不難預測，他登上中國大陸「懲獨22條」成為「頭號頑固台獨分子」恐怕只是早晚的事。

解放軍首次圍島軍事演習示意圖。

兩岸關係在蔡英文上任後就開始一路急轉直下，至賴清德上台，更是迅速進入兵兇戰危的緊繃狀態。隨着賴清德在島內向台獨疾馳，在一年多的時間內，中國大陸已經以台灣為作戰對象進行了連續三次大規模軍事演習。任何人都可以看到，兩岸都在為最終攤牌做準備。

而特朗普（Donald Trump)上任後逆轉美國俄烏政策，一邊答應俄羅斯的幾乎所有條件，主動和俄羅斯媾和，一邊和俄羅斯聯手羞辱歐洲，犧牲烏克蘭利益並對澤連斯基進行赤裸裸公開威脅的畫面更是傳遍世界。這些讓台灣不能不聯想到自身未來的可怕場景，加上特朗普時時對台灣的極限敲打，美國國防部官員聲稱台灣「非生死攸關」事項，美國智庫放棄台灣論的聲音再次響起等，都清晰地昭示了台灣的悲慘命運。

一方面，中國大陸推進完成國家統一的速度越來越快，力度越來越大，另一方面，美國又是一副對台灣明顯打算掏空後再放棄的姿態。這種情況下，疑美論鋪天蓋地，賴清德心驚肉跳。生怕被美國拋棄，被民眾看穿，又自知不是對岸對手，賴清德不得不掩耳盜鈴，大開兩岸倒車，寄望於通過斬斷兩岸聯繫，把2300萬台灣人綁上他的台獨戰車。

然而時代變了，兩岸之間的實力對比變了，美國人在特朗普時代的對外政策也變了。我之前多次說過賴清德是個有賭性、也敢賭的人，某種程度上，他也是條漢子，但可惜他生不逢時，因為今天的兩岸實力對比，今天的美國政府，不會讓他有任何賭贏的機會。