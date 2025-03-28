「台獨」打手的第一輪清單來了

3月26日，中國大陸籍配偶「亞亞」離台不到24小時，負責對台事務的國台辦就大動作推出了一個台獨打手和幫兇舉報專欄，並火速在當晚曝光第一波被舉報的11名打手和幫兇。



他們分別是：台灣內政部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，聯電創辦人曹興誠，牙醫史書華，網紅「八炯」（溫子渝）和「閩南狼」（陳柏源）。

在台海局勢近期不斷升溫的大背景下，「亞亞」前腳剛走，舉報專欄後腳就來，難免讓人覺得國台辦此舉與「亞亞」有關。

亞亞掀起千層浪

在抖音擁有40多萬粉絲的「亞亞」，本名為劉振亞，她在嫁給台灣人後以依親居留身份赴台，至今已育有三名孩子。不過，她因多次拍片宣揚「武統台灣」言論，被台灣移民署撤銷居留許可，在3月25日晚間搭機離台。除了「亞亞」外，還有另外兩名陸配也因同樣原因被限期離境。

此事掀起台灣社會對言論自由與國安的激辯，也再次引發有關陸配這一群體是否融入當地社會的爭議。

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就在輿論吵得不可開交之際，國台辦3月26日一早突然上線「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。專欄名稱提到打手、幫兇，又提到迫害，語氣很重。

國台辦發言人陳斌華當天在例行發布會上應詢說，近期民進黨頻繁羅織罪名壓制台灣不同意見，封殺言論自由，威脅恫嚇、針對迫害政治異己以及支援兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。

陳斌華指出，某些台獨組織、台獨分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫兇，為虎作倀，助紂為虐。國台辦對此嚴重關切，「必須嚴懲」。

他還強調，專欄目的就是要對上述惡劣行徑和首惡分子進行追責。「歡迎將有關情況發至舉報郵箱……我們會妥善處理，擇期曝光。」話剛說完，國台辦當晚就大手一揮，亮出一張名單。

陳斌華說，國台辦當天上午8時推出專欄後，舉報踴躍。截至下午5時，共收到舉報郵件323封。

國台辦發言人陳斌華。（國台辦發布）

陳斌華稱，經梳理已收到的舉報線索，被舉報人員為上述11人，並指舉報郵件均控訴相關人員的惡劣行徑，如羅織罪名針對在野黨，威脅解散愛國統派團體，蓄意羈押支援兩岸關係和平發展的人士，公然侵害陸配正當權益、叫囂「獵殺」陸配等，表達了對受其針對迫害的強烈憤慨。

陳斌華還說，將對這些打手、幫兇依法追責。至於具體法例是什麼，力度會有多大，國台辦暫時都沒有說明。

台獨打手11人是誰？

上榜的這11人到底是誰？先談列在舉報清單裡的第一號人物劉世芳。據政治立場親藍的台媒《聯合報》報道，劉世芳從政經歷豐富，不僅有過三次立委選舉經驗，也曾任台中縣副縣長、高雄市副市長等，是時任高雄市長陳菊的重要左右手。陳菊與賴清德關係密切，兩人曾以「姐弟」相稱。

劉世芳在去年被賴清德延攬入閣執掌內政部，但不斷爆出爭議，包括曾提到「台灣中國一邊一國」。她也在最近的亞亞事件上高調發言，包括指亞亞不是簡單的普通媽媽。

圖為2025年3月20日，台灣內政部部長劉世芳會見記者。（聯合報圖片）

至於清單裡的三名綠營立委——沈伯洋、吳思瑤、黃捷，三人在兩岸議題上的「抗中」立場再明顯不過，尤其是去年被國台辦列為「台獨頑固分子」的沈伯洋。

沈伯洋在2021年創辦了推廣全民防衛教育的「黑熊學院」，是台灣首個民防組織，並獲曹興誠投資。黑熊學院由於長期宣傳「抗中保台」，被質疑為民進黨側翼。

沈伯洋去年以民進黨不分區立委的身份進入立法院，正式展開從政生涯。據親綠的三立新聞網報道，沈伯洋也有評論亞亞事件，並把亞亞稱為「來自敵對國家人士」。

民進黨立委沈伯洋。（facebook@沈伯洋）

同樣與沈伯洋在去年被列為「台獨頑固分子」的曹興誠，曾在中國大陸經營生意，近年「抗中」立場卻越來越明顯，不僅多次發表過有關言論，還高調支持「抗中」機構，如前提所述的黑熊學院。

除了政治人物和商人，這份清單也列了三名台北地檢署檢察官和一名牙醫，分別是林達、林俊言、林俊廷，以及史書華。許多台媒揣測，這三名檢察官因偵辦在野的台灣民眾黨主席柯文哲京華城案而入榜。

而史書華則是罷免國民黨立委葉元之的領銜人。據台灣新聞網站「CTWANT」，他曾多次公開表示反對中國政府的立場，也參加過2014年的太陽花學運。

最引人注目的是，還有兩名網紅登上清單，分別是八炯以及閩南狼。兩人在去年12月底因拍片指控大陸方面如何收買台灣網紅，而多次出現在台媒版面，成為熱門話題人物。在亞亞事件中，八炯還是核心角色，據報是他向台灣移民署舉報亞亞，並指責她危害「中華民國」。

八炯和閩南狼也在亞亞搭機離境當天，高調現身機場並開啟社媒直播。他們也在現場高喊「一路好走」「回歸祖國」等口號。

網紅「八炯」在「公布新的中國身分證！臥底公安曝光一疊台灣人辦證」影片揭露有台灣民眾申領中國大陸身分證，並拿出護照、身分證的照片佐證。（影片截圖）

陸委會：形塑對台長臂管轄的錯誤假象

對於被舉報一事，兼任民進黨立法院黨團幹事長的吳思瑤受訪時表示，這代表她做對很多事，並稱就算中國大陸再將她列入其他幾十個黑名單，「我都沒在怕」。

台灣陸委會的態度同樣強硬，指中國大陸一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，「對台灣人沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流」。

不過，有台灣學者不認同陸委會的「對台灣人沒有任何效果」說法。《聯合報》引述台灣文化大學教授趙建民說，在大陸的台灣人有上百萬人，人數是在台陸配的三倍，「他（大陸）怎麼會管不到？」他也以早前大陸要求台灣藝人對「一個中國」有所表述為例，強調中國大陸完全可以管得到。

2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部與國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

台灣中央員警大學國境員警學系助理教授王智盛向《聯合報》說，北京會鼓勵舉報「台獨」打手，其實有跡可循，且手法具雙面性。

王智盛指出，今年2月中共中央對台工作會議針對台獨的表述，從去年的打擊台獨分裂，擴大範圍至打擊台獨挑釁行徑。因此，此次作為等於將會議綱領落實成具體政策。此外，對台工作會議還提到「堅定支持島內愛國統一力量」，他分析說，此舉同時是向支持統一的陸配網紅、人士傳遞「北京作為後盾」的信息。

從2005年出台《反分裂國家法》，到2018年內地媒體曝出的13張台獨分子撲克牌，到國台辦2021年亮出的台獨頑固分子懲戒名單，把蘇貞昌等民進黨政府高官列入，後來名單不斷添加新面孔，到國台辦去年設置台獨頑固分子專欄、舉報信箱，點名懲戒台灣名嘴，再到此次的台獨打手清單，可以看得出，北京對台反獨促統的行動措施，涉及的層面已經越來越廣，不再只是針對政治人物。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

