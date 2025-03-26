當炒作台海武統時間表不再是新鮮事

美國戰略司令部司令科頓（Anthony J. Cotton）才剛對外拋出「中國將於2027年搶佔台灣」的說法，台灣內部親綠媒體立刻忙不迭地轉載，彷彿又找到新的催淚題材可以向台灣民眾灌輸「中國隨時會打過來」的恐懼感。但這種老掉牙的套路早已讓人看穿，看似為「保台」鳴鐘，實則又是一場台美聯手的敘事操作——炒作「武統時間表」的劇本，每隔一段時間就要翻拍一次，翻來覆去無非是幾個老角色、幾句老台詞：中國軍事擴張、習近平要做歷史偉人、解放軍百年建軍要統一台灣等等。



然而，越是如此高頻率炒作「武統倒數計時」，反倒暴露了這場敘事的虛妄與焦慮。真正值得關注的，不是北京什麼時候會「武統」，而是「誰」在不斷透過散播「武統時間表」的說法來製造焦慮、操控情緒、壓縮空間，讓和平成為一種被羞辱的奢侈。

3月18日，美國戰略司令部司令科頓警告，中國明顯計畫在2027年前搶佔台灣。（維基百科）

仔細觀察，每次台海軍事緊張的輿論高峰背後，往往伴隨兩種操作。一是美國軍方或智庫高調預測「中國可能在20XX年武統台灣」，另一邊則是台灣政府即刻配合，搭配漢光演習、備戰文宣、民調滾動，煽動民意支持「抗中保台」，以升溫自己的支持度。以此次科頓發言為例，與其說是「情報研判」，更像是一記投石問路的輿論信號彈，美國方面樂於把這種假設性語言丟出來，先看看台灣內部反應，再看北京反應：反正話語風波都是台灣在傳，氣氛是台灣自己炒，美方永遠站在計算得失的安全距離之外。

而這般炒作的劇情之所以能不斷重演，關鍵在於台灣內部的政治需求——尤其是民進黨在意識形態上早已轉型為以「製造對立」為日常執政術的政權。從蔡英文到賴清德，民進黨執政下的台獨立場未曾有過改變，但兩人的風格卻有明顯落差。細緻而言，蔡英文屬於「左台派」，執政期間懂得在國際上扮演溫和角色、在台灣內部壓制右派，至少維持表面上的戰略模糊；但賴清德上台後，整個路線明顯右轉成為「右台派」，戰略模糊退位，政策挑釁上場，政治動員搞得比特朗普還要直白，更要鬥爭。

例如賴清德3月中旬提出熱騰騰的「17條國安戰略」，儼然就是一份以冷戰思維編纂的政治教條，口口聲聲說要因應「中國威脅」，但其實更像是一份「全面對抗中國」的動員書，裡頭沒有一字是要為和平留下空間的，完全是朝著《反分裂國家法》三大條件裡的「和平統一無望」大步邁進。

北京對此當然不會毫無動靜，根據《反分裂國家法》，只要符合「台灣走向法理台獨、出現分裂事實、和平統一希望完全破滅」三條件之一，北京就有正當性啟動非和平手段。儘管台美乃至部份外媒，炒作台海武統時間表沸沸揚揚，但北京官方從未就「武統」時間表做出正面回應。事實上，習近平還在2023年與拜登會談時明言「沒有這樣的時間表」，但這種否認在美方與台灣親綠媒體眼中，反而被解讀為「正在爭取更好時機」，即使說明是「目前沒計劃」，也會被翻譯為「已經計劃，但還沒告訴你」。

這種「無論怎樣你都有事」的推理手法，恰恰證明了炒作「武統時間表」的真實意圖不在於釐清事實，而是「創造事實」。這場敘事的本質是一種心理戰，是利用「武統」的陰影來塑造台灣人的身份感與恐懼感，進一步合理化各種軍事投入、外交配合與政治壓制。

《反分裂國家法》第八條明訂：「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。（VCG）

然而，真正值得諷刺的是，在這種緊張敘事下，美國卻屢屢表態不保證會出兵。無論是前國安會官員科爾比說「保台成本高、應避免激化中美衝突」，還是歷屆美國政府一再曖昧應答「不會明確承諾協防台灣」，都讓人質疑，美國真的會為了台灣的命運投入戰爭嗎？還是說，他們更希望藉由「保台」名義延緩中國崛起，同時讓台灣承擔前線風險，為美國爭取戰略時間？

這樣的策略從美台軍售便可見一斑。過去八年，美國對台軍售超過260億美元，然而台灣拿到的是大量40年彈齡的庫存品，導彈多數不具備現代化標準，甚至傳出有些是即將退役的庫存，名為提升戰力，實為「清倉大拍賣」。當台灣軍費支出相應台海軍事風險暴增，台灣軍方卻依然拿著老舊裝備訓練，這到底是「備戰」，還是為華府利益再三當墊背？

而從北京的視角來看，這場鬧劇也日漸清晰。中國的軍事現代化確實在推進，但與其說是為了「準備開戰」，不如說是為了確保在必要時「不開戰也能迫使對手讓步」。習近平的「不打也贏」戰略，其實比「武統」更現實也更有效。當台灣內部越來越多前將領、軍事學者甚至民眾意識到戰爭只會讓台灣遍地焦土時，北京只需靜觀其變，讓民進黨不斷把自己逼向《反分裂國家法》的紅線，台灣內部民心自然會變。

美國軍力指數報告指出，解放軍武統台灣能力升高。（資料圖）

總的來說，武統從來不是北京的目的，而是手段，統一也不是什麼民族主義的高潮，而是歷史邏輯的必然。相較於台灣近年頻頻高呼「對岸要打來了」，北京真正的時間表從未向外界公開，因為那不是「倒數計時」，而是一步一步的局勢推演，最終促成統一的，或許不是導彈，而是北京的戰略耐性與台灣內部清醒者、破局者的覺悟。

是以，當炒作台海武統時間表已經淪為固定橋段，真正需要追問的是：誰在用「戰爭」為自己續命？又是誰，將和平的希望扼殺在「抗中保台」的口號裡？