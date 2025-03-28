未來場景提前到來？具身智能全面融入中關村論壇年會

2025中關村論壇年會3月27日在北京正式啟幕，主題圍繞「新質生產力與全球科技合作」。記者親身探訪年會現場看到，今次論壇年會深度融合具身智能應用，為參展者帶來科技創新味更濃的與會體驗。

人形機器人成為年會智能助手。年會上，迎賓、交流、主持、表演等具體服務場景，由人形機器人替代人力，據悉有15家企業的近百台代表性機器人活躍在年會的各個角落。開幕式的機器人表演環節上，中關村企業「加速進化」推出的T1機器人展示了跑步、跳舞的全面性能。其市場負責人徐磊說，在保障中關村論壇年會這樣的高規格活動前，T1機器人已實現規模化量產並遠銷數十個國家。

人形機器人無處不在，其中一些「志願者」功用機器人還被論壇工作人員戴上了「智願者」的工作牌。在新聞中心，由工作人員遙控操控的人形機器人會用手勢動作主動向記者「say Hi」；還有機器人「握筆」書法作畫，不消十分鐘，一幅描摹逼真的速寫人像便送到記者手中。遨博智能科技公司市場部經理田華介紹，作畫的水平取決於計算機輸入的指令，「只要寫入合適的代碼，無論是油畫、水彩，還是簡單的素描、速寫，現在的技術能力都可以實現」。

圖為2025中關村論壇年會新聞中心中的書法表演機器人。（胡默達/攝）

機械臂在工作亭裏衝好咖啡，輪式機器人用夾抓拿起咖啡送到點單人手裏——在年會主會場中關村國際創新中心的一角，機器人服務員正忙着遞送咖啡。這家「機器人小鋪」由來自兩個不同品牌的多名機器人協作運營，無真人值守也引來一眾與會者體驗。據介紹，這些機器人服務員能全程自主規劃行進路線、自主規劃抓取動作。在休息洽談區，還可見零星機器人為與會人員提供泡茶、下象棋等服務，為忙碌的洽談增添了輕鬆氣氛。

人工智能（AI）新技術嵌入具身智能服務。在各會議室內，一個名為「中關村論壇智能體」的AI同傳系統成為標準配置。現場工作人員介紹，該系統依託AI大模型打造，利用聲紋識別和語音擬合技術，並通過數字人形象，實現演講者用母語演講原聲進行同傳翻譯。

記者體驗發現，AI同傳系統可快速錄入轉化發言者內容，中英文識別精準，且概括性強。如當2018年諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院外籍院士傑哈·阿爾貝特·穆魯（Gérard Albert Mourou），被問及中國的科研教育體系在培養學生創新思維和實踐能力如何做得更好時，他答道：「中國的科學成就對中國社會、全球進步的各方面影響顯著，這些世界級的成就令他印象深刻。我不知道中國在這方面怎麼能做得更好了」。回答中，他提及中國教育系統的一些具體特點被省略，而被翻譯為：「我對中國取得的科技成就印象深刻，但是我不知道還能如何進步了」。

圖為2025中關村論壇年會主會場中的具身智能機器人工作台。（胡默達/攝）

值得一提的是，除具身智能及其相關技術被廣泛應用外，會場整體充斥無感通行的科技沉浸體驗——全面使用電子證件、會場導航、座位查詢、電子桌簽等各類智能服務。電梯等通行處均採用無接觸式交互裝置，體驗反饋實感十足。

此外，通過將AI創作技術和短視頻、微短劇等傳播手段結合，新優化的線上元宇宙會場提供了效果良好的沉浸式交互體驗，即使線上參會者亦能感受到論壇年會的濃厚科技氛圍。