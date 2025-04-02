台海軍演｜「雷霆」震台：賴清德催生的軍事風暴來了

解放軍自4月1日以來在台灣周邊持續進行大規模軍演，不僅展示聯合作戰實力，更在宣傳與心理戰上步步進逼。最引人注目的，莫過於4月2日正式公布的軍演代號「海峽雷霆-2025A」，這是自去年「聯合利劍」系列演習之後，首度使用不同代號。從「利劍」到「雷霆」，這不僅是名詞上的變換，更折射出北京對台軍事策略的深層轉變與升級。



曾幾何時，「利劍」還帶有一絲戰略威懾與點到為止的象徵意味，宛如懸於頭頂的一把利刃，意在警告、震懾。但「雷霆」則顯得更為主動、猛烈，充滿爆發力，明示著行動的即時性與針對性。北京已不再試圖僅用威懾手段制約台獨，而是採取更貼近實戰化的部署與準備，演練科目直指查證識別、攔截扣押與聯合封控，擺明了「誰挑戰紅線就直接動手」的準交戰姿態。

這場名為「海峽雷霆-2025A」的演習，不僅涵蓋台海中部、南部，更首次大張旗鼓展示國產航母山東號編隊在台灣東方海空域操演，聯合制空、對海與對陸攻擊一應俱全，彷彿為一場「真打」提前演練。台灣軍方雖然強調全程嚴密監控，但解放軍機艦多向抵近、火箭軍實彈射擊畫面在央視高調播送，配合網絡動畫、雙語海報與《解放軍報》言詞激烈的輿論戰，顯示解放軍已不只是備戰，更是在明目張膽地演示對台作戰模式的熟練與優化。

與此同時，演習是否公布代號本身，也成為軍政戰的一環。對照去年5月及10月的對台軍演均冠以「聯合利劍」之名，但此次演訓，4月1日仍無代號，直至2日才正式公布「海峽雷霆-2025A」。台灣軍事專家亓樂義指出，這種模糊策略本身就是一種信息戰，要讓外界摸不清解放軍軍演的節奏與規律，讓台灣始終處於戒備狀態、疲於奔命。而中國大陸學者更進一步強調，此類軍演已然「常態化」，名目可以變，兵力可以彈性調整，但唯一不變的是：只要賴清德繼續挑釁，軍演就會一次比一次更貼近實戰、更高強度、更全方位。

值得玩味的是，北京此次對台軍事操作已不僅止於傳統軍種聯演，還將海警納入行動。福建海警在東引、烏坵等台灣外島附近開展綜合執法巡查，明示其「內海」立場，更以國內執法之名行軍事封控之實。如此軍警聯動之舉，已突破以往的紅線，將「模糊戰爭」推向制度化與實體化的準衝突態勢。

回頭觀察台灣的回應，除台防部例行性公布解放軍動態，整體反應顯得謹慎壓抑，對比北京咄咄逼人的軍事宣傳，民進黨政府的語言卻日益空洞蒼白。尤其在賴清德上任將屆滿一年的此刻，解放軍的演習頻率、強度與範圍，皆呈幾何級數上升。而台灣的應對不僅無法有效反制，還因賴清德政府執意推進所謂「17項國安策略」，公開將中國定義為「境外敵對勢力」，更令兩岸對峙態勢走向難以回頭的危險境界。

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更諷刺的是，北京對台軍演不僅動作強勢，話語系統亦從不手軟。《解放軍報》2日即點名賴清德是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，揚言要用「他聽得懂、感到怕、覺得疼」的方式予以懲戒。這種近乎黑幫語言的表述，卻正是內地輿論空間中對賴清德最常見的定性。而4月1日同步發布的東部戰區動畫短片《殼》，將賴清德比喻為「綠蛆」，象徵「借殼欺世」的台獨行徑，寓意簡單粗暴，卻也十分符合內地網民與主旋律媒體的情感訴求。

從「聯合利劍」到「海峽雷霆」，解放軍演的節奏正在變化，對台作戰的工具箱不斷擴容、武器日益精準，包裝也愈來愈具滲透性。這不是簡單的武力炫耀，而是一種具有明確政治目的的「準戰爭行動」，既是內宣強心針，也是外宣震懾彈，更是測試對手反應、優化作戰模式的真實演練。

而賴清德政府面對解放軍從天而降的「雷霆」，卻依然選擇在「台獨」路上變本加厲，一邊高喊民主自由，一邊挑動兵戎相見的邊界線。如此躁進策略，不僅令台灣深陷風險，更形同幫北京軍演「抬轎」，讓台海成為北京演習常態化與戰力磨練的「最佳靶場」。

如果賴清德政府仍不願正視兩岸軍事態勢的變化，並持續以意識形態對抗作為施政準則，那麼從去年的「聯合利劍」到今刻「海峽雷霆-2025A」，到可見的「海峽雷霆-2025B」，再到未來可能的「斬獨-2026」或「收台-2027」發想，凡此總總，便不再只是代號抽換，而是變成歷史現場的標題。