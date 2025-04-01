台海有戰事｜賴清德深陷武統恐懼

很多人都注意到賴清德最近台獨動作頻頻。特別是不久前拋出所謂「因應五方面威脅」的「17項策略」，將大陸界定為「境外敵對勢力」，把兩岸關係等同於「敵對關係」，在台灣要恢復軍法審判，對兩岸交流的方方面面進行全面限縮審查，讓兩岸關係恍若回到「解嚴」前的完全敵對狀態。

此外，民進黨和賴清德政府最近還推動國安改革，宣稱要修改「兩岸人民關係條例」、「港澳條例」、「反滲透法」等多部事關安全與兩岸關係的重要法案，連續取消了幾位在兩岸關係上發出和民進黨台獨立場不同聲音的陸配的居留權，在兩岸都引發廣泛討論，被抨擊為要在島內搞「恐怖政治、綠色獨裁」。

內地涉台部門和輿論在評論這些變化時常從賴清德的台獨立場出發，和賴清德「520」就職演講時提出的兩岸互不隸屬的「新兩國論」關聯，認為這些言行系出一脈，是賴清德「台獨本性暴露」。這些分析沒有錯，這確實暴露了賴清德的台獨本性，體現了這位「務實台獨工作者」的務實之處。事實證明，賴清德確實是一位為推進台獨敢冒風險的政治人物。正如筆者之前所說，賴清德是一位「賭性」十足的政客，而且他的台獨立場比蔡英文更激進，比陳水扁更有步驟，更具政治信念與意識形態色彩，比李登輝更敢訴諸行動。

但是，對賴清德這些舉動的認識如果只是從他台獨本性的視角來看還是有點偏頗了。因為如果只是從「賭性」的角度解釋的話，就無法解釋同樣一個賴清德，為什麼在幾年前當人們質疑他的激進台獨立場可能給台灣帶來災難時還辯駁說自己「親中愛台」，而到了今天卻突然無視戰爭風險，突然猛踩油門往台獨的終點玩命狂飆。

東部戰區微博發出一段《降妖除魔》影片，竟然看到台北市景象，包含了台北101大樓及漢口街一段。（東部戰區微博）

所以在「賭性」之外，肯定還有其它更多東西驅動賴清德做出上述舉動。這個東西就是「勢」——國際大勢，兩岸大勢，另外還有這兩種勢交錯疊加在台灣引發的政治反應。是這些勢的變化投射到台灣，加諸在賴清德身上，促使他做出了上述舉動。

在國際大勢層面，可以看到自特朗普（Donald Trump)二度入主白宮以來，世界格局正發生三大顯著變化。第一個變化是特朗普富含民粹主義的激進改革引發了資本的高度恐慌，國際資本為避「特朗普衰退」的風險開始在全球重新佈局，中國市場又重獲資本關注。美國的不斷折騰和中國的發展前景，強化了國際局勢「東升西降」的趨勢。美國無論在軍事威脅、科技制裁還是供應鏈限制上都無法對中國構成有效影響，甚至反而增強了中國實力。而賴清德則在去年的520演講中明確提出通過讓台灣融入美國主導的西方經濟體系來增強台灣經濟韌性，並將之視為對抗中國大陸的「四大支柱」之一，如今才幾個月時間，這一支柱就大幅傾斜，不由得賴清德不暗自心驚。

第二，不同於特朗普第一任期把中國作為貿易戰的主要針對對象，第二任期的特朗普雖然也對中國進口商品加徵關稅，但是他的主要戰場卻開在與歐洲、加拿大、墨西哥、日韓等盟友之間，甚至台灣之間，搞得整個西方陣營離心離德。特別是特朗普在俄烏戰爭上罔顧歐洲利益，執意單獨和俄羅斯媾和，甚至和俄羅斯在聯合國聯手痛擊歐洲的做法，給了歐洲致命一擊，使得以美歐為核心的西方陣營出現了二戰後最大的分裂危機。在作為西方內核的美歐兩大板塊都劇烈摩擦無暇他顧的情況下，混跡這一陣營自保的台灣可能會遭遇什麼，以及若未來兩岸發生衝突這些「理念相同國家」有沒有心思向台灣投來哪怕是一瞥脆弱的關切，賴清德都心裏完全沒底。

第三，特朗普完全不講政治意識形態，不搞價值觀外交，他是「美國優先」和「實力政治」的忠實信徒。他的眼裏只有「交易」，對美國利益之外的任何東西都不感興趣，他甚至還想復活十八世紀列強瓜分世界的國際政治生態，表示要吞併格陵蘭，把加拿大變成美國的第51州。他縱容俄羅斯通過軍事手段吞併烏克蘭東部大片領土，聲稱「偷走了美國晶片」的台灣只「是9500英里之外的一個島嶼」，更赤裸裸表示在美國的利益取捨中台灣「非生死攸關」事項。特朗普對烏克蘭和澤連斯基的無情，更是如一擊重錘，狠狠地砸在台灣人心頭，擊穿了美台「堅若磐石」的友誼不過是一句蒼白的謊言。

東部戰區微博發出《降妖除魔》影片，畫面中甚至隱約可見台灣警車正護送戰車轉移。（東部戰區微博）

凡此種種，任何一個有頭腦的台灣人，都不可能不聯想到身處中美對抗前線的台灣。疑美論因此在台灣鋪天蓋地，對於靠捏造台美關係牢不可破幻象、鼓吹美國在關鍵時刻會出兵保護台灣才得以上台並維持政治存在的民進黨賴清德政府來說，每想到特朗普的無情和烏克蘭的今天，都恐懼得夜不能寐。

在兩岸大勢上，情勢就更為明顯。現在誰都知道，在習近平任期，中國是一定要解決台灣問題的，那一天的到來，只是時間早晚問題。美國別說不會出兵干涉，就算出兵干涉，也阻擋不了解放軍的兵鋒，動搖不了中國的統一決心。得益於全球最強大的工業製造業體系，疊加了十四億人的智慧和AI等科技因素，中國的軍事發展一日千里，海空軍力量突飛猛進，不僅形成了對台灣的碾壓性優勢，在區域內還做到了對戰爭局勢的完全掌控和對外部介入的有效拒止能力。尤其這幾年以來，解放軍每天都在厲兵秣馬，圍繞統一台灣為目標進行各種演習，方方面面都在向推進完成統一的目標開進。就在這幾天，解放軍東部戰區又在上演一場以賴清德等台獨勢力為「懲戒」對象的圍島演習。這些演習哪一處是真，哪一處是假，哪一場會不會演着演着就突然演進台灣，台灣方面心裏完全沒底。身為台灣地區領導人的賴清德焉能不怕？不做最壞準備？

所以，賴清德最近的台獨之舉，不光是其「台獨本性的暴露」，更是形勢劇變下的自保之舉， 是出於對「武統」的深度恐懼。這種恐懼已經到什麼程度？已經到了聽到「武統」這二字就心生驚悚，上升到心理層面的本能性排斥。這也是為什麼那幾位陸配媽媽在網路上說兩句「武統」就被取締居留權驅逐出台的原因，因為怕啊！