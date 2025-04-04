Speed訪中國　內媒：美國16億反華宣傳，被一個年輕人「幹翻了」

這兩天，美國網紅「甲亢哥」正在讓世界重新認識中國。



3月24日，「甲亢哥」(IShowSpeed，簡稱Speed)開啟中國行。從上海、北京、河南、成都，再到重慶，他在中國多個城市一鏡到底的Citywalk直播火爆出圈。

「越來越多的人開始真正了解中國」「一舉擊碎了美國對中國的抹黑宣傳」「我決定今年去中國旅行！」……外國網民紛紛在其視頻下方留言道。

一位美國博主評論說，美國政府豪擲16億美元用於抹黑中國，結果被一些個體網紅在影響力上碾壓了。「他們只要親自去中國走一走，直播起來，就讓美國政府的天價宣傳打了水漂。」

這位「05後」超級網紅僅僅在美國視頻平台Youtube上就坐擁超3700萬粉絲，憑藉極具個性的抽象化表演和誇張表情走紅，被中國網友親切地稱為「甲亢哥」。

他在中國首日於上海開啟的6小時直播，觀看量已突破680萬次，收獲上萬條網友留言；而在成都進行的直播，觀看數據更是超過800萬次。TikTok上，「Speed's China Tour」話題的熱度持續攀升。

「甲亢哥」中國行的熱度爆棚，一方面得益於其龐大的粉絲群體，更關鍵的因素在於，其鏡頭下的真實中國風貌，以及中國民眾和他之間的真摯互動，成為引發流量井噴的「引爆點」。

在長城上，「甲亢哥」身穿「東北大花襖」西裝。（IShowSpeed Youtube直播截圖）

在長城上，「甲亢哥」身穿「東北大花襖」西裝，與遊客貼臉拍攝短影片，年輕人用英語同他輕松交談，路人向他投以善意的微笑。

打卡成都中醫館時，「甲亢哥」體驗了把脈、針灸、按摩，還被確診沒有甲亢。

打卡成都中醫館時，「甲亢哥」體驗了把脈、針灸、按摩，還被確診沒有甲亢。（IShowSpeed Youtube直播截圖）

「OMG！Crazy！」乘船經過重慶洪崖洞時，他被「賽博」夜景深深震撼。觀看直播的網友也驚呼：「這與賽博朋克2077中的城市景觀一模一樣！」

在河南的少林寺，「甲亢哥」展開了一場別開生面的中國功夫學習之旅。有網友甚至在這段奇妙旅途中，體會到了中國哲學。

「甲亢哥」展開了一場別開生面的中國功夫學習之旅。（IShowSpeed Youtube直播截圖）

當「甲亢哥」練功夫時因疼痛倒地，師父安慰道：「痛即是道，道即是生；痛為禪機，方入少林；無痛不拳，無拳不功；痛即汝身，身即武道。」 網友直呼師父為「真正的大師」。

在上海，「甲亢哥」的2K直播持續了6小時，期間網絡零卡頓令外國網友驚呼：「6小時的直播沒有延遲真是太瘋狂了」「中國的網速真是快得驚人」。

令他「瞳孔地震」的，遠不止中國的網速。在中國體驗期間，「甲亢哥」還多次被中國新能源汽車的黑科技驚艷。自動泊車功能、汽車隨樂舞動等，讓他直呼「中國的汽車太瘋狂了，車會自己移動」「我要買」。看完視頻的美國網友也不淡定了：「這在我們國家根本買不到！即便買到，也得花100萬美元。」

「甲亢哥」的鏡頭中，沒有宏大敘事，全是平常日子裏的鮮活景象。全球網友借助他的鏡頭，從科技、文化、人文等角度，全方位、無濾鏡地觀察真實的中國。他很接地氣，去理發店理發，到小吃店覓食，沿途被形形色色的粉絲「投喂」，甚至還在中途停下來，和跳廣場舞的大媽快樂共舞……沒有劇本，只有真實的記錄，和跨越山海的真情交流。

在他視頻的評論區中，外國網友紛紛稱，因為他的直播，開始真正了解中國。

有網友諷刺西方煽動恐華情緒的媒體時說道，「中國人善良、智慧、友善，然而長期以來，一直遭到歐美媒體的妖魔化。這次通過他的直播，我親眼見證了中國人的文明素養，以及中國城市令人矚目的發展。」

網民評論。

網民評論。

還有外國網友回顧自己的中國之行，稱自己去過中國兩次，中國人都很友善。「我討厭新聞總是說中國的壞話，事實上，中國是一個很棒的地方。」

從年初的中美網友隔著網絡對賬，到如今「甲亢哥」通過直播開啟「零距離」文化對話，一個個鮮活的場景，都在講述著真實的中國故事。

事實證明，兩國人民建立友誼的道路上，語言、文化、國界都不是難以跨越的藩籬。中外人文交流剪不斷、割不開，善意與真誠，永遠是無需翻譯的「世界語言」。親身感受中國風土人情的外國人瘋狂「出圈」之際，反華媒體「美國之音」也走到了窮途末路，最後更新時間停在了3月15日。

這場文化之旅，正融化著一些西方國家刻意營造的對中國刻板而扭曲的認知堅冰。就像「甲亢哥」保鏢的神情轉變，從一開始踏入這片陌生土地的滿眼警惕，到如今熱心地幫遊客們拍照。有網友打趣道，「甲亢哥」的保鏢以後再來中國，保鏢費估計得大降了，畢竟這裏安全又友好。

「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。」中外民間交流的春天已來，大勢所趨，不可遏抑。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

