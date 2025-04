IShowSpeed中國行　網紅李美越隨身翻譯　稱女生為｢chick｣惹不滿

YouTube上擁有3770萬名粉絲的美國網紅「IShowSpeed」(內地稱其為「甲亢哥」),近日開啟中國行並全程直播,引發全球網民的關注。他到北京時,由美國、越南混血,長期在華發展的網紅李美越擔任隨身翻譯,惟期間李美越多處翻譯不恰當,更冒犯地將中國女生稱之為「chick」,令不少網民感到不滿。



李美越稱粉絲不正常。(影片截圖)

李美越將中國女生稱之為「chick」。(影片截圖)

李美越將中國女生稱之為「chick」。(影片截圖)

直播期間,「甲亢哥」到髮型屋,理髮師稱其髒辮結構複雜,解開就無法恢復原樣且「不太好剪」,李美越卻翻譯成「理髮師嫌棄你的頭髮髒(Too raggedy)。」而在車上時,李美越介紹中國女孩給「甲亢哥」,但卻說「Chick in China」,「甲亢哥」聽到後面色尷尬更嚴肅地說,「No!」

此外,在街上出行期間,李美越對「甲亢哥」表示對粉絲的不滿,「The fans are fxxxing scary.(粉絲們太嚇人了)」,「甲亢哥」不解並反問,「How are they scary?(他們怎麼嚇人了?)」李美越說,「They are not normal.(他們不正常。)」,「甲亢哥」就回懟,「You are not normal buddy.(哥們,你才不正常呢。)」

相關事件發生後引發不少網民不滿,李美越則拍片致歉稱,自己一直在做中國文化出海的內容,不可能做故意毀壞中國的事情和中國人的形象,而自己和「甲亢哥」講話是採取調侃的方式,但若因自己個人輕傷問題、文化差異問題,導致觀眾感到被冒犯,就此致歉。

IShowSpeed中國行直播。

李美越。(網上圖片)

網民點睇:

「封殺,就是故意翻譯錯。」

「你一個翻譯,有權利去加戲嗎?」

「節目效果是找女孩子辱女?是辱理發師的玩笑?」

「搞笑,一個美越混血人,說代表中國做文化輸出?」

「你連中國文化都不懂,你好意思說你想發揚中華文化。」



「甲亢哥」本名為Darren Watkins Jr.,由於情緒狀態一直處於亢奮狀態,以及誇張的直播風格,在內地收穫了「甲亢哥」的中文綽號;而李美越則是美國、越南混血,畢業於德州侯斯頓大學(University of Houston),主修中文專業,2015年因參加湖南衛視舉辦的《世界大學生中文比賽》首次來到中國,大學畢業後定居北京,2023年11月,因在抖音發布身着東北大花衣走在法國巴黎街頭的短影片,獲得關注。