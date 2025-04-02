IShowSpeed中國行　網紅李美越隨身翻譯　稱女生為｢chick｣惹不滿

YouTube上擁有3770萬名粉絲的美國網紅「IShowSpeed」（內地稱其為「甲亢哥」），近日開啟中國行並全程直播，引發全球網民的關注。他到北京時，由美國、越南混血，長期在華發展的網紅李美越擔任隨身翻譯，惟期間李美越多處翻譯不恰當，更冒犯地將中國女生稱之為「chick」，令不少網民感到不滿。



李美越稱粉絲不正常。（影片截圖）

李美越將中國女生稱之為「chick」。（影片截圖）

李美越將中國女生稱之為「chick」。（影片截圖）

直播期間，「甲亢哥」到髮型屋，理髮師稱其髒辮結構複雜，解開就無法恢復原樣且「不太好剪」，李美越卻翻譯成「理髮師嫌棄你的頭髮髒（Too raggedy）。」而在車上時，李美越介紹中國女孩給「甲亢哥」，但卻說「Chick in China」，「甲亢哥」聽到後面色尷尬更嚴肅地說，「No！」

此外，在街上出行期間，李美越對「甲亢哥」表示對粉絲的不滿，「The fans are fxxxing scary.（粉絲們太嚇人了）」，「甲亢哥」不解並反問，「How are they scary？（他們怎麼嚇人了？）」李美越說，「They are not normal.（他們不正常。）」，「甲亢哥」就回懟，「You are not normal buddy.（哥們，你才不正常呢。）」

相關事件發生後引發不少網民不滿，李美越則拍片致歉稱，自己一直在做中國文化出海的內容，不可能做故意毀壞中國的事情和中國人的形象，而自己和「甲亢哥」講話是採取調侃的方式，但若因自己個人輕傷問題、文化差異問題，導致觀眾感到被冒犯，就此致歉。

IShowSpeed中國行直播。

李美越。（網上圖片）

網民點睇：

「封殺，就是故意翻譯錯。」

「你一個翻譯，有權利去加戲嗎？」

「節目效果是找女孩子辱女？是辱理發師的玩笑？」

「搞笑，一個美越混血人，說代表中國做文化輸出？」

「你連中國文化都不懂，你好意思說你想發揚中華文化。」



「甲亢哥」本名為Darren Watkins Jr.，由於情緒狀態一直處於亢奮狀態，以及誇張的直播風格，在內地收穫了「甲亢哥」的中文綽號；而李美越則是美國、越南混血，畢業於德州侯斯頓大學（University of Houston），主修中文專業，2015年因參加湖南衛視舉辦的《世界大學生中文比賽》首次來到中國，大學畢業後定居北京，2023年11月，因在抖音發布身着東北大花衣走在法國巴黎街頭的短影片，獲得關注。