美國頂級網紅遊中國　與王嘉爾打乒乓、穿花襖逛故宮引全球關注

美國知名YouTuber IShowSpeed（簡稱：Speed）於3月24日開啟中國行，並在Youtube上全程直播自己在中國的行程，引發全球網民關注。Speed的中國行涵蓋上海、北京等城市，直播除了體驗中國本地文化、美食、交通以外，還與藝人王嘉爾見面，與普通民眾互動，引來大批民眾圍觀。



IShowSpeed是美國知名網紅，在YouTube擁有超過3700萬粉絲，本名為Darren Watkins Jr.，由於Speed情緒狀態一直處於亢奮狀態，以及誇張的直播風格，在中國內地收穫了「甲亢哥」的中文綽號。

據內媒報道，IShowSpeed於3月24日抵達上海後即開啟長達6小時的直播，期間多次與中國粉絲互動。他在上海公園與民眾齊唱中國藝人大張偉的歌曲《陽光彩虹小白馬》片段一度爆紅。這首曾在海外社交平台上因旋律洗腦而走紅的中文歌曲，被Speed當場演唱，令不少內地網民直呼「太好笑」、「他比我們還懂網絡梗」。

在上海期間，「甲亢哥」還與王嘉爾見面，兩人一同打乒乓球，跳了中國傳統的舞獅，在火鍋店體驗經典的「扯麵」等。

結束上海之行後，Speed又坐高鐵前往北京，一邊搭乘高速列車、一邊直播，對列車穿越隧道時仍保持穩定網絡連接感到震撼，直呼「這真的太瘋狂了」，更稱中國的高鐵不僅快速而且舒適。他表示，自己早前從未乘坐過類似的交通工具，對中國基建之成熟與效率感到驚訝。

Speed抵達北京後，再次開啟6個小時直播，穿着紅色「大花襖」西裝參觀故宮、攀登長城，更試喝豆汁及爆肚等北京地道美食，直言味道「特別、有趣」。他不時用生硬但誠懇的普通話向民眾打招呼，更高呼「我愛中國」。其TikTok及YouTube直播中，彈幕密集、觀看人數屢破百萬，外國網民亦留言驚訝「中國城市好乾淨」、「中國人好友善」。

IShowSpeed中國行直播。

截止目前，Speed在中國的兩條直播影片分別為573萬和422萬。

據報道，IShowSpeed此次訪華時機恰逢「2025中國發展高層論壇」召開，蘋果、三星、高通等科技企業高層亦密集訪華，引起外界關注中國市場吸引力是否正重新上升。有分析指，「甲亢哥」作為全球年輕觀眾極具影響力的KOL，向全球觀眾展示中國現況，消除偏見與誤解。

不少中國網民則感慨「這波文化輸出可以」「中式美學給老外『億點點』震撼」。有網民表示，過去是外媒的聲音報道中國，現在透過網紅的第一視角，反而更真實、更貼地，「他在用自己的方式做文化交流」。