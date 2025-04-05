IShowSpeed中國行　觀看量破千萬的背後　美西方濾鏡碎了一地？

美國網紅「甲亢哥」(IShowSpeed)的中國之行，正持續在全球社交媒體上刷屏。



甲亢哥在長城。（YouTube截圖）

這位擁有超過3700萬粉絲的「00後」博主，因為愛「整活」和極具感染力的表情而被中國網民稱為「甲亢哥」。

這次來中國，「甲亢哥」依舊貢獻了許多名場面——在上海走訪相親角、打乒乓球；在長城翻跟頭，和中國阿姨拍美顏影片；在河南少林寺拜師學藝，練鐵布衫、雙節棍；在成都扮熊貓妝、體驗中醫針灸，被噴火嚇出表情包……

這些花式「整活」，讓「甲亢哥」的直播觀看人數不斷突破新高，在成都的直播影片已有近800萬人觀看，一些短影片也突破千萬觀看量。

「甲亢哥」的直播觀看人數不斷突破新高。（YouTube截圖）

除了「撿樂子」，來自世界各地的網民還通過實時直播的鏡頭，近距離感知中國，了解中國人的生活。

當「甲亢哥」因高鐵隧道里依然有直播信號而驚嘆時，屏幕外的網民也驚嘆了，「中國的網絡和科技令人欽佩」「Speed從沒在任何國家進行過這麽長的直播」。

當看到「甲亢哥」的保鏢從全程防範到「逛吃逛吃」時，網民們調侃這是保鏢的「獎勵時間」「中國的安全讓人松弛」。

當「甲亢哥」練功夫時因疼痛倒地，師父安慰「這是痛苦，但這就是人生；這是痛苦，但這就是你」，網民在評論區直呼「這就是中國哲學」。

當「甲亢哥」輾轉不同的城市直播，網民評價「中國每個地區都有自己的獨特之處」「這完全打破了我30年來對中國的認知」。

「甲亢哥」在河南少林寺。（YouTube截圖）

真實自有萬鈞之力，「甲亢哥」中國行的爆紅再次說明了這一點。長期以來，西方媒體習慣於用特定的套路來講述中國，以處心積慮編造的劇本和刻意添加的濾鏡來歪曲中國形象，擾亂世界對中國的認知。

而隨著社交媒體的發展，越來越多的年輕人正跳出西方敘事，通過鏡頭展現真實的中國。當濾鏡被卸下，外國網民才發現，原來中國是這樣的，有漂亮乾凈的城市和熱情好客的人民，與西方媒體長期建構的刻板印象截然不同。

「人與人之間的交流，永遠不會被任何阻礙所束縛。」有外國網民在評論區這樣寫道。

一段時間以來，從China Travel，到中美網民小紅書「對賬」，從「周五下班去中國」，到最近因小紅書結緣的中美兩家人在上海「奔現」……這些自發生長的民間交流，正以最鮮活的方式打破文化隔閡，用一個個真實動人的故事，編織著跨文化交流的新紐帶。

從這個角度而言，「甲亢哥」中國行的走紅是一種偶然，也是一種必然。開放、包容的中國一直未變，未來也歡迎更多的外國友人來走一走、看一看，畢竟，再生動的講述也比不上一次真實的相遇。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

