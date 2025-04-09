中美關稅核戰誰先眨眼？你強硬我更強硬　走向極端可能性並非為零

本文獲《聯合早報》授權轉載，作者為楊丹旭，原文標題為「中美關稅核戰誰先眨眼？」。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

在中國祭出超預期的反擊後，美國總統特朗普星期一（4月7日）對北京發出最後通牒，若中國不在星期二之前撤回早前宣佈的34％報復性關稅，美國將對中國產品再加徵50%關稅，讓人不得不擔憂事態邁向失控。

目前還不知道特朗普只是在鬥氣，還是真打算這麼做。如果這項威脅落地，意味著僅在特朗普第二任期，美國對華加徵的關稅就會超過100%，說白了這就是要讓中美貿易脫鉤了。

美國關稅政策引發民眾搶購潮。（視覺中國）

面對特朗普發難，北京星期二強勢回應，擺出硬槓到底的姿態。中國駐華盛頓大使館發言人表示，「向中國施壓或威脅不是與我們打交道的正確方式」；中國商務部發聲明反擊稱，「如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底」；中國外交部發言人林劍也重申，如果美國「執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底」。

與此同時，中國「國家隊」過去兩天大手筆向股市砸錢，維持資本市場穩定，通過托底股市穩信心，引導民間輿論力挺官方對美反制，儼然有一種大戰在即，先要穩定後方的態勢。

如果說特朗普第一任期後半段，中美在貿易問題上針鋒相對是「關稅戰」，那過去幾天驟然升級的局勢，已經讓這場不帶硝煙的戰爭升級到「核彈」級了。

美國關稅政策引發搶購潮。（視覺中國）

綜合各方分析，特朗普出台對等關稅，可能產生幾種結果。第一，高關稅是虛晃一槍，真正的目的是漫天要價，如果所有國家都願意談判，讓美國從關稅脅迫中獲得令特朗普足夠滿意的好處，關稅最後可能取消，或降至較低水平，全球貿易體系可能逃過一劫；第二，所有國家都不妥協，對美國以牙還牙，形成一個把美國排除在外的聯盟，最終美國面臨通脹高企、民意反彈，只好放棄關稅策略；第三，一部分經濟體量較小、高度依賴對美貿易的國家先妥協，個別底子較厚的經濟體則採取反制，以此向美國施壓，設法逼美國做出讓步。

第三種情況的可能性正在變大，而中國也很可能成為少數甚至是唯一繼續與美國硬槓的經濟體。有分析認為，如果美國的對華關稅加到超過100％，就可以直接得出結論，即關稅戰唯一針對的可能就是中國了。

中美劍拔弩張，兩邊都把話說得非常滿，特朗普星期一甚至揚言，要終止「所有和中國的磋商」。一場史無前例的中美關稅大戰似乎難以避免，問題是在這場博弈中，誰會先眨眼？這要看雙方推進各自立場的決心有多大，手中的彈藥有多少，又願意為此付出多大的代價。

從特朗普把對等關稅出台日稱為「解放日」、把市場恐慌形容為「良藥苦口」來看，這次他是鐵了心要瓦解當年美國一手建立、現在卻被看作讓美國吃虧的全球貿易體系。

白宮貿易和製造業顧問納瓦羅星期一在《金融時報》發表的文章也清楚表達了這一立場。他強調，對美國而言，「這不是一場談判」，而是「國家緊急情況」，「那些作弊數十年後突然表示願意降低關稅的國家領導人，看清楚，這只是開始」。越南、日本、韓國等亞洲國家這幾天與特朗普通電話磋商，但看起來美國的要價可能比削減關稅更多。

北京則認為自己站在道德高地，把美國的做法形容為「訛詐」，也不再幻想通過妥協示弱換取讓步。一些分析判斷，北京在戰略上保留了加碼空間，雖然中國經濟增長乏力，但官方在刺激政策上仍留有餘地，就是在為貿易戰捲土重來做準備。中國總理李強星期二與歐盟委員會主席馮德萊恩通話時也強調，中國有「充足的儲備政策工具，完全能夠對沖外部不利影響」。

在反制措施上，北京抽屜裡也有「子彈」，如進一步收緊稀土出口、對在華美企發起新調查，甚至在《反外國制裁法》下對美企發起民事訴訟。有官媒背景的自媒體公眾號「牛彈琴」也引述消息人士放話，中國至少還準備了六招，包括大幅加徵美國大豆、高粱等農產品關稅；禁止進口美國禽肉；停止與美國的芬太尼合作；對服貿領域採取限制；禁止進口美國電影；調查美企在華知識產權獲益。

你強硬，我更強硬，中美之間的這場關稅戰很可能會陷入極限拉扯。各種可能出現的情形中，最好的結果是雙方短期抬高要價爭取最大的談判籌碼，但不徹底堵住談判大門，最終回歸談判桌，用磋商來協調各自的關切。這樣的結果不是不可能，畢竟中美之間的貿易聯繫密切，並非想脫鉤就能脫鉤。

不過，各方也要為最壞的情形做好準備，即雙方偏執地不惜代價玩這場誰先眨眼的遊戲，最後兩敗俱傷，傷及國內經濟和各自人民，並讓全球供應鏈遭受衝擊波。從關稅和貿易問題背後牽動的地緣政治鬥爭，以及中美雙方領導人的性格看，走向極端的可能性也並非為零。