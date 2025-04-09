專家：中美還在測試對方底線　互被關稅大棒打痛才有望破僵局

白宮表示，美國將從美東時間4月9日凌晨12時01分（香港時間9日下午12時01分）起對中國加徵額外的50%關稅，這意味着美國屆時將對中國徵總計104%的關稅。



外媒《聯合早報》報道，新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝分析指，盡管關稅核彈即將引爆，中美雙邊貿易不會因此終止，因為中美互加稅率已走高至邊際痛楚效應遞減的地步，逾60%關稅與104%關稅差別不是太大，對企業而言都難有盈利可圖。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

駱明輝評估，中美還在測試對方底線，兩國最終目標是通過談判達成協議，但或許唯有互被對方的關稅大棒打痛之後，僵局才有望破除。

至於誰會先妥協，駱明輝說：「現在說誰更痛苦，誰先眨眼，還為時過早，一切取決於實際情況。」

「中國反擊速度之快讓人意外」

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員李耀說，中國反擊速度之快讓人意外。她分析，中國如果在與美國硬剛之前，先與周邊鄰國在產業鏈上協調分工，低端讓給東南亞國家，同時確保中國產品不因美國市場受堵而湧向東南亞國家，那這些國家就有可能站到中國這邊，形成一個「排除美國的群」。

李耀進一步分析，全球很多發展中國家與美國的產業結構互補性更強一些，與中國競爭的領域更多一些。發展中國家一旦失去美國市場，肯定要吃虧；面對美國的脅迫，這些國家短期內很可能選擇跟美國站在一起。