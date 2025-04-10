迎接關稅戰　Amazon中國賣家：漲價或乾脆退出美國市場

反制美國對中國關稅脅迫的加碼，自4月10日12時01分起，中國對原產於美國的所有進口商品加徵84%關稅，正式生效。



據英媒路透社10日報道，面對特朗普關稅亂拳的破壞，在亞馬遜（Amazon）平台上銷售商品的中國企業正準備提高在美國的售價，或是乾脆退出美國市場，轉而開拓其他新市場。

深圳市跨境電子商務協會代表了3000多家在亞馬遜經營的中國賣家。會長王馨告訴路透社，「這不僅僅是一個稅收問題，而是整個成本結構都被完全打亂了。」她補充說，「在這種情況下，任何人想要在美國市場生存下去都會變得非常困難。」

王馨指出，關稅不僅會導致海關清關延遲，還會導致物流成本大幅上升，這對中國的小型企業和製造商造成影響。「所以，對於今天從事跨境電商業務的我們所有人來說，這確實是一次前所未有的衝擊。」

英媒援引據電商服務提供商SmartScout的數據稱，亞馬遜上約一半的賣家來自中國，僅在深圳，就有超過10萬家亞馬遜商家注冊，年營收高達353億美元。中國海關總署的數據顯示，2024年中國跨境電商進出口2.63萬億元，按年增長10.8%。

2022年5月20日，在武漢市黃陂區武湖的攀升電腦組裝車間內，4條生產線正全力生產。該企業主營高性能定制電腦、一體式電腦、筆記本電腦及相關周邊設備，以天貓、京東、亞馬遜等大型電商平台為主要銷售渠道，產品遠銷130個國家和地區，線上定制電腦銷量全球第一。（視覺中國）

在接受路透社採訪的五名中國賣家中，三人表示將提高出口到美國的產品價格，另兩人則計劃完全退出美國市場。

方先生（Dave Fong）銷售的產品種類豐富，涵蓋書包到藍牙音箱等。他在周四表示，已經將在美國的產品價格提高了30%，並且計劃降低庫存水平，同時削減在亞馬遜平台上的廣告費用支出。過去這筆費用曾佔其美國收入的40%。

「對我們以及其他任何公司來說，不能再依賴美國市場了，這一點已經非常明確。」 方先生說，「我們必須減少對美國的投資，把更多資源投入到歐洲、加拿大、墨西哥以及世界其他地區。」

同樣考慮漲價的，還有在深圳從事亞馬遜銷售長達七年的米勒（Brian Miller）。他認為，在當前的貿易環境下，已經沒有理由再開發新產品。他預計，一兩個月後現有庫存售罄時，自己和其他賣家將不得不對產品大幅漲價。

米勒舉例稱，亞馬遜上售價20美元的兒童積木，他的公司生產成本原本為3美元，但加上關稅後，成本就達到了7美元。為了維持利潤率，他至少要將價格提高20%，貴價玩具的價格可能還要上漲50%。

米勒直言，如果情況持續得不到改善，「我實在看不到從中國向美國供貨還有什麽可行性」。

4月10月，中國商務部新聞發言人再次強調，對美國嚴重侵犯中方企業正當權益，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定的行為予以強烈譴責和反對，並表示已組織有關商協會、大型商超和流通企業座談，研究更好發揮各自優勢，幫助外貿企業擴寬內銷渠道。

法新社在北京街頭的採訪中發現，一些有購買美國品牌習慣的中國消費者紛紛表示，他們願意改變消費習慣，轉而選擇國產品牌。

但對於美國消費者而言，他們的選項就不那麽多了。《南華早報》10日報道指出，特朗普的關稅大棒將適得其反，因為關稅不僅會對美國消費者，尤其是無力負擔昂貴替代品的美國人造成最嚴重的打擊，更不可能撼動中國作為最大日常商品生產國的地位。

美國貿易數據也揭示了這一驚人的現實：美國約85%的鋼筆和鉛筆產自中國。僅在2022年，美國人就從中國供應商那裏購買了價值4.3億美元的鋼筆。就連比克和繽樂美等美國領先品牌也依賴中國零部件。數據顯示，中國在全球文具市場中佔據了80%的份額。

在美國家庭中，仍有三分之一的蒜、一半的低價家具，以及近80%的聖誕玩具是中國製造的。甚至在美國政府每個辦公室擺放著的特朗普畫像，其木質畫框也可能來自中國，因為中國提供了美國高達70%的相框。

「當特朗普4月2日簽署行政令對全球發起關稅戰時，他手中的那支筆，都很可能是中國製造。」《南華早報》強調，中國在這些容易被忽視、小而重要的日常用品領域的主導地位，建立在其規模經濟和生產效率之上，這恰恰是美國工廠或者任何其他國家的工廠都難以匹敵的。

文章重申，關稅聽起來或許強硬，但在實踐中，它們往往相當於對普通美國人徵稅。除非美國能夠重建其製造業基礎，或說服消費者為國產必需品支付高價，否則無論有多少關稅被簽署成法，都將無法動搖中國對日常用品的掌控。

美國《連線》雜誌（Wired）也提醒美國人，由於中國向美國出口大量筆記本電腦，關稅將導致包括電腦在內的諸多電子產品售價在未來幾個月內上漲，「如果你需要購置新的電子產品，現在就去買吧！」

報道引述了密歇根州立大學供應鏈管理教授米勒（Jason Miller）的說法稱，關稅通常由進口商承擔，他們往往會將這筆額外成本轉嫁給消費者。這意味著一台原本進口價為400美元的筆記本電腦，加上30%的平均毛利率後，價格就會漲至571美元，「這就是你在大型零售店裏需要支付的價格」。

米勒預計，在現有庫存耗盡後，從6、7月開始，電子產品價格將大幅飆升。

他還補充道，除了價格上漲，消費者能選擇的產品種類也會隨之減少。「進口商會怎麽做呢？他們只會進口那些利潤最高、最暢銷的商品。因為他們清楚，在當前的關稅政策下，只有這類商品仍有利可圖。」此外，對於那些消費者對價格上漲本就極為敏感的產品而言，關稅的影響將更為負面。

受中國關稅影響，美媒估算的蘋果手機價格變動。

眼下「囤積潮」已初顯端倪。路透社8日報道稱，過去兩周，好市多、沃爾瑪等美國商場內，隨處可見焦慮的美國消費者在「瘋狂大採購」。

55歲的巴里奧（Angelo Barrio）是一名退休的制衣行業從業者。這周，他在好市多囤積了牙膏、肥皂、飲用水和大米等商品。在沃爾瑪，他又買了兩瓶橄欖油，至此他囤積的橄欖油總數已經達到了20瓶。

談到特朗普的施壓手段，巴里奧對中國的遭遇感到抱歉，並斥責特朗普的關稅毒計是在「攪渾水、製造混亂」。

「他們（中國）根本沒有做錯任何事，卻無端受到懲罰。」 他說，「一直以來，我都很感謝他們，能夠以如此實惠的價格為我們提供各種商品。」

美國知名投行韋德布什證券公司周二直言，以如此高的稅率針對中國等國，「美國相當於在沒有救生筏的情況下，在汪洋大海裏翻船了」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

