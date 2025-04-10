賴清德投書《彭博》稱要增加台美經貿合作：努力將關稅化解為零

特朗普對等關稅政策原本從昨日（9日）中午開始實施，但他突然宣布，對中國關稅稅率再從104%提高至125%即刻實施，而其他「未報復」75個經濟體，關稅措施將暫緩90天。台灣外長林佳龍今日（10日）證實台灣在暫緩實施的75個經濟體名單當中，並強調現在多了90天可更詳盡地談經貿合作，政策轉彎也讓台股狂跌3天後，在今日早上大漲逾1600點。



因應美國總統特朗普的對等關稅政策，賴清德以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題，投書到美媒《彭博社》並於今日（10日）刊登。文中指出，台美是緊密經貿夥伴，台灣將持續鼓勵企業擴大美國等全球布局，未來也會透過對話努力排除雙方貿易障礙、增加台美投資，將關稅化解為零。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

賴清德表示，台美雙方歷年來並肩抵禦共產主義的擴張，彼此的夥伴關係建立在對自由與民主的堅定信念，且也是緊密經貿夥伴。除了台積電將赴美進行高投資，台灣也會持續鼓勵企業擴大美國等全球布局，像是強化在製造業及創新領域的雙邊合作。

文中指出，「台灣長期目標是與各國建立公平及互惠互利的貿易關係，將以此精神，回應美國特朗普總統的對等關稅政策」。

針對特朗普將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，賴清德2月14日召開國安會議應處，會後並接受媒體提問。（台灣總統府）

賴清德：台灣將擴大對對美在能源、農業、工業及軍售方面的採購

賴清德表示，台灣將擴大對美在能源、農業、工業及軍售方面的採購；增加雙方投資量能；排除非關稅貿易障礙；以及鄭重回應美方對高科技產品出口管制、低價商品違規轉運等問題，會以降低台美間所有關稅為共同目標，尋求重啟貿易談判。

賴清德寫道，這些行動會將台美經濟關係的挑戰轉化為經濟動能、韌性與策略調整的新機會。他認為，全球不確定性因中國的強勢擴張而日益升高，更緊密的貿易關係不僅有助健全經濟，更是區域安全的重要支柱。

文末，他指出，上述戰略奠基於對台美長久友誼的承諾、對公平互惠貿易利益的堅實信念、以及對維護台海和平穩定的堅定貢獻。賴清德認為，台美共享的經濟與安全利益，不僅能克服國際經貿環境的動盪變局，更將定義未來自由開放的印太地區。