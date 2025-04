特朗普關稅｜MAGA紅色帽也是中國製造　毛寧發圖諷刺恐加至600元

面對美國進一步提高關稅,中國強硬反制,對原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率由34%提高至84%。

周四(4月10日),外交部發言人毛寧在X平台發布漫畫圖片,顯示由中國製造的特朗普紅色「MAGA」帽子,在加徵關稅後加價27美元(約合209港元)。



圖片中,貨架上陳列了多個特朗普「讓美國再次偉大」(MAGA,Make America Great Again)的紅色帽子,它們被貼上「Made In China」(中國製造)的標籤,售價由原本的50美元(約合388港元)升至77美元(約合598港元)。

而事實上,特朗普並非第一次被發現使用中國製造的產品,其早前與馬斯克(Elon Musk)通話時,被眼利的網民留意到使用內地品牌安克(Anker)的「尿袋」。

據早前報道,毛寧同日在X發布了一段毛澤東在1953年2月7日的中國人民政治協商會議第一屆全國委員會第四次會議發言。毛澤東稱,「時間要打多久,我想我們不要做決定。過去是由杜魯門,以後是艾森豪威爾,或者美國的將來的什麼總統,由他們去決定。他們要打多久就打多久。一直打到,完全勝利。」

毛寧還配文指,「We are Chinese.We are not afraid of provocations.We don't back down.(我們是中國人,我們不怕挑釁,我們不會退縮。)」