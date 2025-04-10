特朗普關稅｜MAGA紅色帽也是中國製造　毛寧發圖諷刺恐加至600元

面對美國進一步提高關稅，中國強硬反制，對原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率由34%提高至84%。

周四（4月10日），外交部發言人毛寧在X平台發布漫畫圖片，顯示由中國製造的特朗普紅色「MAGA」帽子，在加徵關稅後加價27美元（約合209港元）。



圖片中，貨架上陳列了多個特朗普「讓美國再次偉大」（MAGA，Make America Great Again）的紅色帽子，它們被貼上「Made In China」（中國製造）的標籤，售價由原本的50美元（約合388港元）升至77美元（約合598港元）。

而事實上，特朗普並非第一次被發現使用中國製造的產品，其早前與馬斯克（Elon Musk）通話時，被眼利的網民留意到使用內地品牌安克（Anker）的「尿袋」。

據早前報道，毛寧同日在X發布了一段毛澤東在1953年2月7日的中國人民政治協商會議第一屆全國委員會第四次會議發言。毛澤東稱，「時間要打多久，我想我們不要做決定。過去是由杜魯門，以後是艾森豪威爾，或者美國的將來的什麼總統，由他們去決定。他們要打多久就打多久。一直打到，完全勝利。」

毛寧還配文指，「We are Chinese.We are not afraid of provocations.We don't back down.（我們是中國人，我們不怕挑釁，我們不會退縮。）」