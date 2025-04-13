哭笑不得！特朗普關稅又180度轉彎　原因是中國生產90%的iPhone？

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2025年4月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮主持內閣會議。（Reuters）

毫無疑問，這是週末最大的新聞，一個好消息，但卻讓人有點哭笑不得。

因為打得火熱的關稅戰，美國又有重大新情況。

我看到，外媒一致的評價是：特朗普政府又退縮了，11日晚低調修改稅則，豁免了智能手機、電腦等電子產品和零部件的進口稅率，不受早前宣佈的所謂「對等關稅」影響，且未指定國家。

未指定國家？

但大家都知道，哪個國家生產這些東西最多。

很簡單，CNN就引述數據稱，蘋果大約90%的iPhone生產和組裝都位於中國。

對這個消息，蘋果肯定樂開了花。

因為如果按照特朗普145%的對華關稅，蘋果手機價格馬上就會暴漲。產業鏈不是那麼容易轉移的，中國市場的優勢，絕對不僅僅是勞動力成本。

如果蘋果將關稅成本全部轉嫁給消費者，我看到有統計顯示，以iPhone 16 Pro Max為例，在美國的零售價格，將從現在的1599美元上漲到2300美元。

CNN引述數據稱，蘋果大約90%的iPhone生產和組裝都位於中國。（Reuters）

美國消費者能接受？

即便有一天，蘋果真在美國重建生產基地，考慮到美國的各種成本，價格將達到3600美元，還不如被徵收關稅。

關稅戰、貿易戰，兩敗俱傷，但可能最先倒下的，就是蘋果等美國科技企業。

組裝蘋果產品的富士康，在河南鄭州廠房高峰期有30萬工人。（網上圖片）

韋德布什證券金融分析師丹尼爾·艾夫斯就認為，美國週末的這個政策變化，「對科技領域投資者來說最好的消息」。

因為如果沒有這些豁免，「美國科技產業將會倒退十年，人工智能革命也會顯著放緩……這對大型科技公司來說將是世界末日。」

面對現實，特朗普政府不得不低頭。英國《金融時報》的分析，這是特朗普對華關稅有所鬆動的首個信號。

但這個結果總讓人哭笑不得，是因為美國政策是一改再改。

特朗普對全世界徵稅，還一遍又一遍地發誓：美國政策絕對不會改變，永遠不會改變；但幾天後，就180度大轉彎，以其他國家不報復為由，他決定暫停關稅90天，但美國保留10%的所謂基礎關稅。

美國啊美國，國家信譽何在？

在暫停關稅90天的同時，特朗普還宣佈，因為中國的不屈服，他要繼續對中國加稅至125%。隨後，白宮又表示，關稅算錯了，其實是145%。

但轉眼，又將中國對美出口最大宗的電子產品，徹底豁免了。不僅145%關稅沒有了，連10%的所謂基礎關稅也豁免了。

別忘了，前幾天，特朗普還信誓旦旦：根本不存在任何豁免！

這又是在打誰的臉呢？

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，美國沉不住氣了。

我知道，很多人都在打賭，這次史詩性的關稅戰、貿易戰，中國和美國，究竟誰會先眨眼。

中國肯定不會。我們的態度很明確：中國不惹事，但也不怕事；如果美國一意孤行，我們奉陪到底。

倒是美國，重大變化不斷。看得全世界都一愣一愣的，總統，你變得也太快了。

尤其投資者，真是欲哭無淚，股市上躥下跳，多少人可能因為爆倉上天台……

現實是殘酷的，總統發號施令很爽，但蘋果等公司的壓力，股市債市匯市的壞消息，讓他也不得不考慮。

當然，他最大的優勢，就是不怕變，即便180度大轉彎，他也會振振有詞還會宣稱勝利。

深圳比亞迪總部。（視覺中國）

中國工廠。（視覺中國）

第二，看到我們的優勢。

我們有短板，肯定要清醒；但我們也要自信，我們有全世界都不具備的優勢。

我們是當今世界上唯一擁有全產業鏈的國家。中國的製造業能力，可以說超過了美國、歐盟、日本的總和。

美國想製造業回歸，逼迫蘋果等公司本土製造。但產業鏈這種事，沒有幾年不可能。更別提，美國生產的成本問題。

我們更有龐大的市場。現在是老二，但假以時日，肯定會是世界第一。

但我總覺得，我們最大的優勢，還是上下同心。

這是一場加強到我們頭上的關稅戰、貿易戰，我們不得不奮起保衛自己的正當權益，我們別無選擇。

所以，在和西班牙首相會面時，中國領導人一句話擲地有聲。他說：70多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓。

第三，我們也要適應變化。

過去7天，我們見識了什麼是翻手為雲覆手為雨，也見識了什麼是張牙舞爪色厲內荏。

肯定地，如果有談判，這會是艱難的談判，不排除平地起波瀾，不排除答應了還可能再賴。

沒關係，我們見怪不怪，保持淡定，爭取最好的結果，做好最壞的打算。

畢竟，公道自在人心，群眾眼睛是雪亮的。確實有一些國家，不得不對美國霸凌低頭，但他們心裡，估計也在默默為中國加油：幹他。

我就看到，一位外國網友剛才感慨寫道：中國是歷史上唯一一個不通過戰爭、不通過轟炸而成為經濟超級大國的國家，我沒有理由恨中國，中國不是我們的敵人……

誠哉斯言！

美國專欄作家弗里德曼則更生猛。我看到，他在《紐約時報》撰文痛駡：有一個想法總是在我腦海中揮之不去：既然美國人請了小丑來，就活該等著看馬戲吧。我的美國同胞們，我們請來了一群小丑啊！

他寫道：現在，特朗普不僅退縮了，他還徹底得罪了盟友，而且毫無含糊地表明他根本不可信。我們的許多盟友，可能再也不會像以前那樣與我們一起對抗中國了。相反，他們可能會把中國視為比我們更可靠、更穩定的長期合作夥伴。這是多麼可悲、可恥的表演！解放日快樂！

這可不是我說的，這是美國知名專欄作家說的。我們就是看戲，看戲，表演請繼續。