美國對華總關稅增至145%　外交部：若想談判解決就應停止胡作非為

4月2日特朗普關稅政策以來，截止目前，美國對華關稅總額已加至145%；中國亦強硬反擊，對所有原產地為美國的進口商品加徵關稅由84%提升至125%。



4月11日，外交部發言人林劍主持例行記者會表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方中方不願打，但也不怕打。但若美方極限施壓、胡作非為，中國從來不吃這一套；美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。



有記者提問：白宮現已證實，許多中國輸美商品面臨高達145%的累計關稅。中方對此有何回應？是否會再次提高對美國進口商品的關稅？

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

林劍表示，中方已多次闡述在關稅問題上的嚴正立場。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為！中國從來不吃這一套！任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上。如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

中國是一個負責任國家，對美國的霸淩行徑採取反制措施，既是為了維護自身的正當權益，也是為了維護國際規則和秩序，為了維護世界各國的共同利益，為了維護國際公平正義。面對美國的霸淩霸道，妥協退讓沒有出路。