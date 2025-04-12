關稅戰｜人民日報：美大搞「關稅訛詐」　多邊貿易體制最大破壞者

中美關稅戰持續升溫之際，官媒《人民日報》周六（12日）再發表評論文章，批評美國所謂「貿易吃虧論」根本站不住腳，大搞「關稅訛詐」與國際社會的共同利益背道而馳，是多邊貿易體制的最大破壞者。



文章指，在世界貿易組織成立30周年紀念活動上，多位與會代表指出，當前全球貿易正面臨單邊關稅壁壘和不確定性加劇的挑戰，呼籲國際社會堅定維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制。美國頻繁濫用關稅手段，引發國際社會強烈不滿和擔憂。各方普遍認為，美方將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。

美國曾是多邊貿易體制的主要創立者和長期受益者，如今卻淪為該體制的最大破壞者。世界貿易組織總幹事伊維拉近期發表《美國是貿易大贏家》一文，以翔實的數據和分析，揭示了一個被美方刻意忽視的真相：美國不僅是全球貿易體系的受益者，更在服務貿易等領域占據絕對優勢。美國通過開放市場、知識產權輸出和資本流動，持續獲得超額利潤，收獲了經濟增長、技術創新與全球影響力的顯著紅利。美方所謂「貿易吃虧論」根本站不住腳。

文章又稱，近年來，美方沉迷於單邊主義、保護主義，不斷揮舞關稅大棒，以單邊霸淩踐踏國際規則，這種制度性破壞已產生嚴重後果。根據世界貿易組織初步測算，美國自今年初以來推出的關稅措施可能導致2025年全球商品貿易量萎縮約1%，比之前的預期增速下調近4個百分點。國際貨幣基金組織警告，在世界經濟復蘇乏力的背景下，美國關稅政策對世界經濟構成重大風險。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

美國大搞「關稅訛詐」與國際社會的共同利益背道而馳，更嚴重的是，將直接威脅弱小經濟體和最不發達國家的生存空間。長期以來，以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制為各國特別是發展中國家融入經濟全球化、實現共同發展提供了開放、穩定、可預期的制度保障。聯合國貿易和發展會議秘書長格林斯潘直言，美國關稅政策將對「脆弱國家和窮國」造成最嚴重的打擊。《紐約時報》也指出，對最不發達國家徵收高額關稅，暴露了「美國貿易政策的愚蠢與殘酷」。

文章進一步指，以規則為基礎的多邊貿易體制不僅關乎國際經濟秩序，也影響世界格局的穩定性。歷史教訓不應忘記。20世紀30年代，美國《斯穆特—霍利關稅法》引發全球貿易戰，導致世界經濟陷入大蕭條泥潭。如今，面對美國貿易霸淩政策沖擊，為避免重蹈覆轍，國際社會必須團結一致，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。連日來，許多國家和地區紛紛譴責美國單邊關稅措施擾亂國際貿易秩序，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，將損害包括美國在內的各國生產商、消費者利益。這些聲音不僅戳穿了美國所謂「公平貿易」的虛偽面具，更反映了國際社會對維護多邊主義和公平正義的普遍關切。

最後，文章強調，中國作為負責任大國，始終是多邊貿易體制的堅定維護者。中方一貫認為，關稅戰、貿易戰沒有贏家。中方不願打，但也不怕打，絕不會坐視中國人民的正當權益被剝奪，絕不會坐視國際經貿規則和多邊貿易體制被破壞。中方願同各方一道，秉持真正的多邊主義，有效維護多邊貿易體制，推動建設開放型世界經濟，為全球發展增添確定性與穩定性。