中核集團招8000人收近120萬份簡歷　為何令千萬中國畢業生心碎？

中國大型央企中核集團週末發佈的一條招聘動態消息，讓千千萬萬個正陷在求職旋渦中的高校畢業生們，繃不住破防了。



4月5日下午，中核旗下招聘公眾號「中核招聘」發佈了一篇標題為「我們收到1196273份簡歷」的文章，並配有一個星星眼燦笑的表情符號。



本文獲《聯合早報》轉載。



中核招聘發文稱「我們收到了1196273份簡歷」。（南方都市報）

網傳中核校招的文章內容是這樣寫的：覆蓋全國10座城市、14所頂尖高校，聯動百餘家成員單位協同發力，釋放1730個核心崗位需求，吸引3100+學生到場參與互動，精准吸納1196273份高質量簡歷，共計425284位應聘者。

中核招聘發文稱「我們收到了1196273份簡歷」。（南方都市報）

文章釋放了好幾個信息：第一，引人注目的，肯定是那「1196273份」高質量簡歷，個十百千萬一一數過去，竟然是百萬份；第二，釋放1730個核心崗位需求，這說明了在119萬6273份簡歷中，平均每一個崗位都收到691份簡歷，競爭比例堪比考公務員，甚至更高；

第三，「高質量簡歷」這五個字，意味著來應聘的學生，無論是成績還是學歷，應該都非常優秀。可僧多粥少，還是會有許多人落榜。

根據官網信息，中核全稱為中國核工業集團有限公司，是中國中央政府直接管理的特大型國有重要骨幹企業，是國家核科技工業主體。資產規模約1.4萬億元人民幣（2588億新元），員工總數18萬人，現有中國科學院和中國工程院院士14人，國企改革三年行動考核名列中央企業第二名，連續五年成為世界500強中唯一的全產業鏈核工業企業。

這麼過硬的背景，也難怪會讓那麼多人心動、應聘了。

心動變心碎

但隨著上述文章曝光，這樣的心動，在很多人眼裡，已經變成心碎了。

首先，該文章標題中的表情符號，就是點燃輿情的導火線。許多網民批評，星星眼燦笑的表情，給人的感覺是在看這些求職畢業生的笑話，缺乏對他們的共情。「標題里的表情包那麼歡喜，彷彿是在告訴所有人，看吧我們中核那麼厲害，居然有這麼多的牛馬可以選擇。」

還有網民將矛頭指向標題中列出的簡歷數量，批評中核如此高調宣揚這個數字，「背後藏著的是傲慢、高高在上與自私自利」。更有人說，央企國企公眾號推送不同於民企私企，需要經過層層審核通過後才能對外發佈的，如此大咧咧展示招聘成果，「完全說明他們一點都不在乎一般人是怎麼看的」。「百萬不是戰報，而是百萬人的焦慮。」在輿論推波助瀾下，相關話題一度登上微博熱搜榜。

眼見批評聲浪越來越大，中核在當天就疑似把這篇文章刪除了，並在隔晚（4月6日）發聲明滅火。

中核招聘4月6日晚發文稱，始終堅持認真對待每份簡歷，不辜負每位學子對中核的認可和信任。（「中核招聘」微信公號截圖）

這篇題為「感謝每一份信任，謹記每一份責任」的聲明開篇寫道，感謝廣大網友對中核招聘的關注，感謝廣大學子對核事業的熱愛。聲明接著形容人才是第一資源，並稱招聘的1730類崗位中，預計錄用人數約8000人，而每位學子可以平行投遞20個崗位，「以期實現崗位需求，與人才特長、意向的精准匹配」。

聲明同時強調，始終堅持認真對待每份簡歷，不辜負每位學子對中核的認可和信任，「我們將用心傾聽、認真記錄每一位應聘者的聲音，持續改進每一個細節，用真誠搭建雙向溝通的橋梁，努力讓求職一路溫暖、周到體貼」。

不過，聲明從頭到尾都沒有提到之前貼文引發的風波，也沒有道歉，向畢業生的溫情喊話，似乎是希望能將之前的發文一筆勾銷。

資料圖。（視覺中國）

大環境不好

然而，不管事後如何溫情喊話，中核之前刪掉的帖子，已經造成了傷害，而這背後離不開中國近年來的整體就業市場形勢。

以上述文章提到的百萬份簡歷，以及預計錄用人數約8000人為例，就凸顯出中國當今的就業環境嚴峻、僧多粥少。新華社去年11月報道，據統計，中國2025屆全國普通高校畢業生規模預計達1222萬人，同比增加43萬人。

另一點是，這百萬份簡歷和40多萬名應聘者，也再次凸顯出央企所代表的體制內工作，對一般人而言，是有多麼大的吸引力。同時，也顯示了畢業生在經濟不穩定的當下抱有的求穩心態。畢竟，在體制內工作不僅沒像民企般那麼卷，工作福利和穩定性也比民企更有優勢。更重要的是，在普羅大眾眼裡，體制內的這個標籤，也象徵了社會地位。

一名不具名、據稱在體制內單位工作的網民就在小紅書說：「每次逢過年回老家，周圍人總想跟你拉近乎，希望之後能幫他們辦事……家人親戚都覺得很驕傲。」

2025年4月1日，京津冀高校畢業生春季大型雙選會。（視覺中國）

《華夏時報》去年6月報道，智聯招聘發佈的《大學生就業力調研報告》說，2024屆求職畢業生中，51%認為穩定最重要。其中就業選擇上，央國企呼聲較高。《報告》稱，想在國企工作的應屆生比例連續五年上升，從2020年的36%上升至2024年的47.7%。

也有觀點認為，這類企業的招聘火爆，背後凸顯出民企的吸引力在逐漸退化。

中國官方自2021年下半年起持續整頓互聯網、教育、娛樂、房地產等行業，導致騰訊、阿里巴巴等過去以大學畢業生為就業主力軍的行業巨頭受挫，商業、金融、媒體、科技等服務業工作崗位日益不足。

如今，中國經濟疲弱加上外部環境大幅惡化，更是進一步加劇民企的生存風險。這意味著，人們在考慮就業單位時，不會把可能隨時遭遇風險的民企列入首選。

好的人才就應該去好企業，好的企業應該選好的人才，這一點並不難理解，也是社會共識。但作為得到國家鼎力支持的頭部央企，中核要承擔的責任，不僅僅是要聘請更多更優秀的人才。面對當下的大環境，社會、輿論也要求它多一份人文關懷，切勿忽視越來越焦灼的社會氛圍。這麼做的第一步也很簡單，就是以後別在文章標題中放不知所云的表情符號了。