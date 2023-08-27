中核集團稱獲重大科研進展：掌握可控核聚變高約束先進控制技術

內地科學技術部旗下的《科技日報》26日報道，從中核集團核工業西南物理研究院獲悉，新一代人造太陽「中國環流三號」25日取得重大科研進展，首次實現100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行，再次刷新中國磁約束聚變裝置運行紀錄，突破了等離子體大電流高約束模式運行控制、高功率加熱系統注入耦合、先進偏濾器位形控制等關鍵技術難題。



報道稱，這是中國核聚變能開發進程中的重要里程碑，標誌著中國磁約束核聚變研究向高性能聚變等離子體運行邁出重要一步。

為實現聚變能源，需要提升等離子體綜合參數至聚變點火條件。磁約束核聚變中的高約束模式（H模）是一種典型的先進運行模式，被選為正在建造的國際熱核聚變試驗堆（ITER）的標準運行模式，能夠有效提升等離子體整體約束性能，提升未來聚變堆的經濟性，相較於普通的運行模式，其等離子體綜合參數可提升數倍。

此次實現100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行，是新一代人造太陽「中國環流三號」團隊再次創造的新紀錄，是繼2022年實現百萬安培等離子體電流以後持續攻關的結果。

在此基礎上，科研團隊將進一步發展高功率加熱和電流驅動、等離子體先進運行控制等核心技術，實現堆芯級等離子體運行，研究前沿聚變物理，為中國開展聚變燃燒實驗、自主建造聚變堆奠定堅實基礎。

據早前報道，美國核聚變實驗室在2022年12月取得第一次的重大突破，首次實現了聚變反應的淨能量增益，即從聚變實驗中產生的能量多於引發反應的能量。