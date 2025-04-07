中核集團招8000人收近120萬份簡歷　文章引熱議網民斥傲慢

綜合內媒報道，中國核工業集團有限公司招聘在微信公眾號發文，稱「我們收到了1196273份簡歷」，事件引發網民熱議，有人指企業不該用簡歷數量炫耀，更有人稱競爭激烈，就業形勢可見一斑。



中核招聘發文稱「我們收到了1196273份簡歷」。（南方都市報）

4月5日，中核招聘公眾號發文指我們收到了1196273份簡歷，文中提到，中核集團校招「釋放1730個核心崗位需求，吸引3100+學生到場參與互動，精準吸納1196273份高質量簡歷，共計425284位應聘者。」

中核招聘發文稱「我們收到了1196273份簡歷」。（南方都市報）

公開信息顯示，中核集團全稱中國核工業集團有限公司，是中央直接管理的特大型國有重要骨幹企業，是國家核科技工業主體。資產規模約1.4萬億元（人民幣），員工總數18萬人。

資料圖。（視覺中國）

事件引發爭議後，上述文章也被刪除。4月6日晚，中核招聘官方微博回應事件，發佈聲明《感謝每一份信任，謹記每一份責任》，稱中核集團2025屆校園招聘，共提供1730類崗位，預計錄用人數約8000人。

不少人表示，此前的公眾號文章過於傲慢：「把別人的渴望，換成自己的炫耀資本。」「本來應屆生求職壓力本來就大了，這推文真不應該。」「看無數人掙扎着想上岸，已經在岸上的人有居高臨下優越和傲慢，且毫不掩飾。」

2025年4月1日，京津冀高校畢業生春季大型雙選會。（視覺中國）

更有人指就業競爭激烈：「119萬也是真誇張，2025年全國才1200萬畢業生。」「側面反應出大學生就業難」「競爭好激烈，就業形勢管中窺豹、可見一斑。​​​」

據此前報道，今年兩會期間，人力資源和社會保障部部長王曉萍在回應相關問題時表示，今年高校畢業生1222萬人，這一數字相較2024年增加43萬。