人形機器人史上里程碑事件：全球首場機器人半馬賽在北京亦莊舉行

人類歷史上的首場機器人半程馬拉松賽，更是機器人歷史上的首場半程馬拉松賽，於2025年4月19日在北京亦莊鳴槍舉行。而且是和人類馬拉松比賽同場進行，因此意義格外不凡。



因為賽場距離我在亦莊工作和生活的地方很近，一大早我就帶著孩子們到現場路邊觀賽。到現場發現，路邊早已人山人海，好位置早被人群佔領，而且大多都是家長領著孩子觀賽。看著一個個人形機器人或矯健或笨拙，但是又都堅韌且利索地噠噠噠從眼前馬路上跑過，讓人在感慨於科技進步帶來的魔幻場景同時，禁不住為人類未來在地球上的生活想象浮想聯翩。

在這場機器人馬拉松比賽現場，有幾個場景特別有意思。首先是一個叫「天工」的人形機器人，以極快的行進速度遙遙領先並以兩小時四十分的成績拔得頭籌，讓人印象非常深刻。其次是有兩個個頭矮矮，但是很敦實的機器人，跑起來就像學步半年左右的孩子，勇敢且執著，模樣非常可愛。

另外，我們在現場還見證了一個機器人對另一個機器人的超越，一分鐘後，被超越的機器人反過來又超越了TA在賽場上的競爭對手。還有一個機器人跑著跑著摔了一跤，然後在工程師幹預下爬起來又接著跑。

我相信這都是歷史性的記錄，在機器人發展史上，這些發生在今天人們眼前的鏡頭，必將成為TA們邁向未來的標誌性的里程碑。

全球首場人形機器人馬拉松賽在北京亦莊進行，圖為奪得冠軍的機器人「天工」衝線時刻。

機器人是個新事物，尤其是裝備了AI大腦的人形機器人。TA們和之前傳統意義上的機器人完全不是一回事。以人的一生做對比，我們今天看到的這些人形機器人最多也就是在蹣跚學步階段。別看TA們現在還顯得笨拙，速度和靈活性上相對於人類還略顯稚嫩。但我敢肯定——眼前所見使我敢進一步肯定——就像計算機和算盤對比、火車和馬車對比的結果一樣，假以時日，甚至不用假以太久的時日，TA一定會有極驚艷的蛻變，會深度融入和影響人類生活，在很多方面會比人類更厲害。

但這個「厲害」對人類來說是好事還是壞事就難說了。我們都希望它是好事，希望技術能以人為中心，服務於人類。但是假如有人類利用這項技術做不利於人類的事情呢？假如TA們在生成自我意識和情感之後，開始和人類爭奪資源和生存空間呢？這些都是科學家和哲學家們正深度思考的問題，也是人類社會面臨的一項重大技術和倫理挑戰。

不能再說「不行就拔電源」這樣的話了。看到TA在賽場上的表現，你一定會堅信TA們未來一定會自己尋找和制造能源，就像人類會尋找和制造糧食、能源一樣。而TA生成自身的情感和價值判斷，也是早晚的事。唯願各國能就AI和機器人的結合發展達成共識，設定好這項技術的倫理邊界。