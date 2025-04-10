全球首個人形機器人半馬賽事4月舉行　深圳隊展露技術與產業鏈

3月7日清晨，深圳灣畔，一道靚麗的身影奔跑在了公園的步道上，身姿矯健動作流暢。



這個跑者不僅很靚，還很亮，在陽光照射下，全身泛着金屬光澤。沒錯，這是一個人形機器人。

很巧的是，就在3天前，3月4日，北京亦莊發布消息稱，將於4月13日舉行北京亦莊半程馬拉松賽，全球首個人形機器人半程馬拉松賽將同期舉行。消息一齣，便引發了熱議。

這不僅是全球首次，機器人作為選手參與馬拉松，還有一大亮點是，12000名馬拉松愛好者將和人形機器人在同一賽道上展開競技。

全球首個人形機器人半馬賽事4月舉行（深圳微時光授權使用）

於是，當網友們看到機器人在深圳灣奔跑的視頻時，很自然地展開了聯想：比賽通知才公布3天，深圳機器人就已經開始備戰拉練了嗎？這不得拿個第一名？

作為全球人形機器人產業的「先鋒城市」，如此「先鋒」的賽事，深圳自然是不會缺席的。

距離比賽正式開始已不到一周，今天我們就來預測一下，都有哪些深圳「選手」可能會參賽，大秀一番。

一次人形機器人的「摸底考試」

事實上，人形機器人在馬拉松賽事的首次亮相，時間要回溯到去年，地點還是北京亦莊。

去年的北京亦莊半程馬拉松賽上，人形機器人「天工」登場，不僅在起點為選手「加油打氣」，還作為「關門兔」與參賽選手一同衝過終點。

有網友評論說，對於考驗耐力的馬拉松而言，機器人優勢可太大了，不會疲憊，沒有體能限制，還不是想跑多快就多跑，跑多久就多久。

然而，需要注意的是，機器人想要參賽，首先需要滿足一個條件：具備人形外觀，能夠實現雙足行走或奔跑等動作，而非輪式結構。

簡而言之，必須是雙足人形機器人。要知道，全球範圍內首次真正解決機器人自然步態難題，還只是去年底的事情。值得一提的是，這家公司正是來自深圳的眾擎機器人。

今年的比賽，稱得上是一次非常大膽的升級版。才剛學會「走」不久，現在就要跑馬拉松了，從中可以窺見相關技術和產業在這一年裏的發展和突破。

按照公布的賽事簡介，人形機器人將與人類選手在起點同時鳴槍起跑，全程參加21.0975公里的半馬比賽。共跑同一路線，但擁有單獨賽道，全程採用鐵馬隔離或綠化帶隔離的方式保障人機安全。

屆時，將能看到人類和各式人形機器人同框奔跑在城市中的賽博場面，簡直就是科幻片照進現實。

全球首個人形機器人半馬賽事4月舉行（AI生圖）

此外，根據賽制，此次比賽關門時間設置為3小時30分鐘左右，允許在比賽中更換電池，甚至可以採取"接力"形式由不同機器人完成全程，但每次更換將被罰時10分鐘。

意味着，這還是一場限時賽，競技性拉滿。對於人形機器人而言，想要在規定時間內完賽，中途不換「人」接力的情況下，理論上需保持1.67m/s（6.012km/h）的速度，有專業人士表示，這並非易事。

其中至少要面臨兩大難題，一是如何適應地形，「跑馬」不比在實驗室訓練，緩坡、彎道、不平整的路面等等路況都可能出現，稍有不慎就可能會「栽跟頭」，對傳感器系統和運動控制算法有極高要求；

二是兼顧耐力和散熱，連續奔走幾個小時，對機器人的電機、減速器和電池都是極大考驗，硬件必須耐久、耐熱，一旦過熱可能導致系統宕機甚至"倒地罷工"

一句話總結，對於機器人的穩定性、移動速度、續航能力、軟硬件調試都是不小的挑戰。

因此，與其說這是一場馬拉松比賽，不如說是一場各廠商人形機器人領域技術水平的「摸底考試」，同時也是各個城市機器人產業發展水平的一次展示。

這一次，不遛騾子不遛馬，遛機器人！

深圳「選手」，「人才」濟濟

那麼，擁有人形機器人「十三太保」的深圳，會有哪些「選手」參賽呢，不妨來大膽預測一波。

【眾擎--PM01】

首先，頭號種子，非今年以來出盡風頭的眾擎機器人莫屬。

去年10月，讓機器人自然步態行走驚豔全世界的，是他們；

今年2月，完成全球首例人形機器人前空翻的，是他們；

今年3月，實現開篇那一幕在深圳灣優雅奔跑的，還是他們。



據介紹，眾擎機器人成立於2023年10月，專注於全尺寸通用人形機器人及具身智能技術的研發與生產，是全球少數具備高性能動力關節全面研發能力的公司之一。在短短一年多的時間裏，已經發布三款面向不同場景、不同功能的人形機器人產品。

其中，PM01是深圳首個實現穩定擬人奔跑商用人形機器人，完成前空翻以及深圳灣那位「跑者」，正是它，人稱現實版「鋼鐵俠」。

毫無疑問，PM01是參加這次馬拉松比賽的熱門「選手」，12km/h的最高奔跑速度，優雅的跑姿，絕對會是賽場上一道靚麗的風景線。

如果能一直保持最高速度，即便是跑完全馬，也只需要三個多小時，會是這次比賽強有力的競爭者。

【普渡--PUDU D9】

PUDU D9是普渡發布的首款全尺寸雙足人形機器人，身高170cm，重65kg，全身42自由度關節及達352Nm的最高關節扭矩，雙足行走與雙手操作能力出色。



根據介紹，平地行走速度最高可達到媲美成人的2m/s，支持通行樓梯、斜坡、崎嶇路面等多類城市常見地形，並通過算法實現站、走、跑等移動方式的無縫切換。

以這個速度，只要續航跟上，完賽應該問題不大。

普渡--PUDU D9（深圳微時光授權使用）

不過作為服務型機器人，PUDU D9的最突出優勢其實在手上。

配備了其自主研發的五指靈巧手PUDU DH11，憑藉其11自由度的五指靈巧手和強大的負載能力，據稱能夠流暢完成握、捏、擰、拉、推、按、抓、提等多種人手執行的動作。

看來，參與結束後的頒獎環節，也非常合適！

【樂聚--夸父】

在2025亞冬會開幕式與火炬手擊掌；

在深圳兩會作為「記者搭子」舉麥採訪代表委員；

在全國兩會和記者走上街頭舉麥進行街訪；

在第34屆乒乓球亞洲盃頒獎儀式上為中國健兒加油；……



樂聚「夸父」機器人，稱得上機器人屆的大網紅之一。

作為國內首款可跳躍、可適應多地形行走的開源鴻蒙人形機器人，名字給人的感覺就是運動天賦拉滿，自然也是參賽的熱門「人選」之一。

據介紹，該機器人搭載深開鴻基於開源鴻蒙研發的KaihongOS，採用全棧開源設計，運動控制器全面開源，可接入軌跡規劃、反饋控制、狀態估計等模塊，步態算法全面適配沙地、草地、障礙等地形，並支持20cm跳躍高度，可實現人形機器人多場景智聯應用。

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之前更多是當加油助威的「啦啦隊」，這次不知道能否看到「夸父」作為「運動員」親自上賽場呢？！

【逐際動力--CL-2】

CL-2是逐際動力的全尺寸人形機器人，早在2024年初，初代機CL-1「大顯身手」的視頻就在網絡上走紅，是國內首款基於即時地形感知動態上樓梯的人形機器人。



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作為升級版的CL-2，新增腰部自由度，能夠更好地調整重心、運動姿態更協調，提升全身的平衡能力。而靈活的關節和強大的平衡系統，可以讓機器人在複雜環境中保持穩定。

逐際動力首席運營官張力介紹：「別說爬樓梯、跑步，裝配了靈巧手的CL-2已經能夠連續大負載搬運，踹不倒，具備極高穩定性。」

輕裝上陣跑馬拉松，CL-2會有怎樣的表現？值得期待。

【數字華夏--夏瀾】

夏瀾，名字聽起來就很温婉，沒錯，這很可能是這次比賽唯一的「女選手」。



作為目前市面上唯一一款有仿生頭部，且能行走的機器人，全身華夏紅「膚色」的夏瀾很難不讓人印象深刻。

她身高169釐米，四肢修長，比例協調，時而眨眼、時而微笑，表情非常豐富，臉部的皮膚温潤而富有光澤，行走起來每一步都邁得穩健且優雅。

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憑藉高度仿真的外貌與情感交互能力，夏瀾還是首個能「共情」的機器人。她能通過微表情和語音語調感知人類情緒，甚至主動安慰孤獨者，重新定義「陪伴經濟」。

不過，作為交互型人形機器人，夏瀾不一定擅長跑步，但作為賽事主持，想必是最合適的！根據比賽介紹，起跑儀式正是由機器人主持。

【優必選】

作為深圳機器人領域的「老大哥」，優必選參賽的可能性也很大。



就在今年3月，作為「人形機器人第一股」的優必選放了個大招，開展了全球首例多台、多場景、多任務的人形機器人協同實訓，首次將群體智能技術引入人形機器人，實現多機協同作業。

數十台人形機器人在工廠「實訓」。新華網發（優必選供圖）

數十台 Walker S1 機器人分佈於極氪工廠的總裝車間、SPS 儀表區、質檢區及車門裝配區，分別完成協同分揀、協同搬運、精密裝配等任務。

通俗來講，就是實現了一群機器人進廠分工協作地進行打工。

有網友就評論道：深圳人務實，沒想到深圳的機器人也這麼務實，已經開始進廠「打工搞錢」了。

不過優必選的產品以工業應用為主，主打靈活性，移動速度並非其長處，如Walker X和教育賽道的明星產品熊貓「優悠」，移動速度僅3km/h。

熊貓「優悠」（深圳微時光授權使用）

不過，以優必選的底藴，不排除會有派出一個全新面孔參賽的可能性，不妨期待一下。

深圳的機器人產業卧虎藏龍，除了以上列舉的這些公司和人形機器人產品，相信還有不少企業在「悶聲幹大事」，打算默默努力然後驚豔所有人，也期待賽場上會出現這樣的「黑馬選手」，為深圳爭光！

延伸閲讀：開啟手機地震預警功能 1文看清iOS/Android/華為設定：10秒完成（點擊連結看全文）

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機器人馬拉松，毫無意義的「秀」？

網絡上，不乏質疑聲認為機器人馬拉松只是一場毫無意義作秀。

最近朱嘯虎對人形機器人與具身智能商業化前景的質疑與潑冷水，更是掀起熱議。

確實，對於普通人而言，目前距離機器人能絲滑融入日常生活，讓人類的生活變得更美好的理想狀態，還有點遙遠。對於投資而言，人形機器人也是市場有共識，但商業模式不清晰，短期或許難有投資回報。

但從長遠來看，這場賽事的意義遠不止於眼球效應。

機器人馬拉松（AI生圖）

正如一位網友所說：別看不起現在的機器人只會跳舞翻跟頭，那也是為了體現機器人的平衡力和靈活性不斷在進步，表明算力不斷在進化，是在為機器人的進化打基礎。

同理，人形機器人要在21公里的複雜路況中完成挑戰，必須突破運動控制、能源續航、環境適應等關鍵技術瓶頸。這些難題的攻克，將直接或間接推動機器人在應急救援、物流配送、工業協作等場景的實用化進程。

回顧歷史，許多顛覆性技術也都始於看似「不切實際」「毫無意義」的嘗試。

19世紀末，卡爾·本茨發明汽車時，那台僅能以16公里時速蹣跚前行的三輪機器首次駛向街道，圍觀者嘲笑它的轟鳴與緩慢，譏諷其為「無馬的馬車」，卻未預見它終將重塑城市與文明。

今天的機器人馬拉松，恰似當年那場「無馬之行」——在有機器人跌倒時，嘲笑聲和噓聲一定還會存在。但每一次跌倒後的算法迭代，每一塊電池的續航優化，或許都在為未來的人形機器人鋪就通往現實世界的軌道。

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英偉達CEO黃仁勳曾在採訪中表示，機器人預計兩三年內就會取得重大突破，會像汽車一樣普及。馬斯克則回應稱，機器人的普及度將是汽車的10倍。

眾擎機器人創始人趙同陽則在朋友圈發文回應朱嘯虎的言論時提到：人形機器人在五年之內幾乎無處不在，是人類學會製造工具以來最刺激的一次工業革命，甚至長遠的改變人類歷史。

業界中不乏類似說法，人形機器人與具身智能憑藉其技術集成性、解決勞動力短缺的能力、推動產業自動化升級的潛力、引領新質生產力發展的前景以及巨大的市場潛力和經濟影響力，被認為可能成為第四次工業革命的主體。

因此，可以看到從國家到地方，都在不斷發力。

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國家政策指出希望到2025年，國內人形機器人創新體系初步建立，關鍵技術取得突破，整機產品達國際先進水平並實現批量生產，在特種、製造、民生服務等場景示範應用，培育2-3家有全球影響力的生態型企業。

今年，「具身智能」首次被寫入深圳政府工作報告，成為未來產業發展的重點方向之一。

最新發布的《深圳市加快推進人工智能終端產業發展行動計劃（2025—2026年）》，提出重點攻關人工智能與機器人融合技術、多模態感知、靈巧操作等核心技術。到2026年，全市人工智能終端產業規模達8000億元以上，集聚不少於10家現象級人工智能終端企業，人工智能終端產品產量突破1.5億台，50款以上爆款人工智能終端產品，多個領域打造60個以上人工智能終端典型應用場景。

所以，當發令槍響，賽道上的每一步，其實都像是在復刻百年前汽車駛向未知的勇氣——不是為了證明機器能跑多快，而是為了探索它們能幫助人類走多遠。

這條探索之路，深圳，依然一如既往地，走在前端。



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