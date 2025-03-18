人形機器人「花樣」多 應用落地前景如何？

近日，優必選旗下WalkerS1機器人在極氪汽車5G智慧工廠內，開展了全球首例多台、多場景、多任務的人形機器人協同作業。進廠打工、拍實習Vlog、出演宣傳片、騎自行車、跳恰恰舞……當前，內地智能人形機器人創新產品湧現，活動場景不斷拓展，按網友的話說，就是「越來越有人樣」了。

「花樣」不斷

「要說當Worker，還得看Walker。」這是WalkerS1機器人近日發布的Vlog中常用的Slogan。視頻中，機器人團隊活動在總裝車間、SPS儀表區、質檢區及車門裝配區等多個場景中，默契配合，有序推進着協同分揀、協同搬運和精密裝配等多項任務。

當前，優必選Walker S系列已在多家車廠完成第一階段的單機自主智能實訓，與東風柳汽、吉利汽車、奧迪一汽、比亞迪、富士康等多個企業達成了合作，未來「打工路漫漫」。

「一周七天不用睡，不遲到不早退，機器人也有班味。」業務雖忙，機器人博主卻仍堅持「周更」，視頻「人味」十足。既有《大話西遊》的經典橋段，也有讓人忍俊不禁的諧音梗。配樂更是別出心裁，既有熱門網絡音樂的定製化改編，也有自作詞曲的動感Rap，廣州市民董先生笑稱其「視頻質量超越99%的同類型博主」。

有的機器人一邊打工一邊拍Vlog，有的機器人則當起了「模特」。由眾擎科技推出的PM01人形機器人，外觀酷似鋼鐵俠和機械戰警，「肌肉感」更足，還配有以鋼鐵俠胸口處方舟反應堆為靈感設計的智能交互屏幕，十分上鏡。

近日，數十台優必選工業人形機器人在浙江寧波前灣新區極氪5G智慧工廠亮相，開展多台、多場景、多任務人形機器人協同實訓。(中新社發 寧波前灣新區新聞訊息中心供圖）

上月底，小米SU7 Ultra新品發布備受關注，不少民眾期待線下觀摩實物，PM01不甘落後，搶先拍攝了一期試駕視頻，威猛帥氣的鋼鐵機器人，落座霸氣精緻的豪車駕駛室，頗具未來感。北京市民吳先生道：「特定的場景下，機器人做宣傳片主角，視覺上更能凸顯產品的智能感。」

央視蛇年春節聯歡晚會上，宇樹科技的H1人形機器人因一段東北秧歌表演走紅網絡，其旗下價格更加親民的G1型機器人也因此成了不少品牌線下活動、宣傳片視頻拍攝的主角。

北京深藍學院公司和宇樹達成合作，負責宇樹機器人的租賃業務和軟件生態的開發工作，近日接到了一內地物流公司視頻拍攝的開發訂單。宣傳人員潘小姐向記者介紹了該視頻拍攝的要求，她說：「拍攝團隊需要藉助G1機器人拍攝寵物用品宣傳片，物品的開箱、拿放、倒狗糧、餵狗、遛狗、撫摸等動作，都希望可以通過機器人來展現。」

視頻、宣傳片看多了，不少人便有了疑問：難道機器人只能在視頻中展示炫酷一面嗎？前不久，眾擎科技PM01機器人亮相深圳街頭，給出了這一問題的答案。

PM01身着反光背心，背心上附「深圳警察」銘牌，肩戴警用肩燈，同真人警察一起巡邏於深圳南頭古城，吸引現場路人圍觀。當地派出所在接受媒體採訪時介紹：「該機器人主要發揮巡邏功能，一旦發現問題，就會發送消息到派出所，方便派出所即時了解警情。」引得不少網友直呼「科幻場景照進現實」。

應用落地需給予耐心

不管是進工廠還是街頭巡邏，智能人形機器人都努力展現着應用落地的積極面，但也不免有人對其實際使用效果產生質疑：當前的智能人形機器人是否真的能夠幫助養老、救災，切實便利人們的生活呢？

記者在北京深藍學院實地觀察後，發現這一擔憂不無道理。公司辦公區內，正在進行開發的機器人並沒有視頻中展現的敏捷，而是顯得步伐笨重，功能單一，一個託舉物品的簡單動作也需要代碼輸入、調整和強化學習才能夠完成。

北京深藍學院辦公區內，開發人員正在對機器人託舉物品的動作進行調整。（ 劉遠/攝）

「目前租賃、開發過程中面臨的瓶頸，是機器人能力的有限性和客戶需求的多樣性之間的矛盾。和客戶對接的過程中，我們會盡量去降低他們的期待。」深藍學院軟件生態開發人員施祺坦言：「宇樹科技曾發布G1型機器人跳舞、練中國功夫、完成720度迴旋踢等特技動作的視頻，視頻的宣傳使得大家對於機器人的期待值很高。但實際上，機器人出廠時自帶的能力只有前進、後退、轉身、招手等基礎動作，需要開發者進一步擴充。」

「此外，當前機器人的開發更多是基於實驗室的環境，在這樣的環境下完成一次特定動作，距離投放市場還有很大差距，若要將其產品化，則需考慮真實複雜場景下，特定動作能否反覆、持久、穩定運行。」從技術的底層邏輯出發來認識這一問題，施祺表示：「機器和機器的交互與通信容易，但機器和物體間的互動仍存困難。」

施祺舉例道：「僅是宣傳片拍攝過程中，智能人形機器人點擊快遞櫃門的一個動作，目前也是不易實現的。實際是因為人們在對機器人提出需求時，存在直覺上的錯判：人和物體（如電梯、電子櫃）交互時可能需要按鈕來實現，但對機器而言，信號、傳感器的交流才是最高效的方式。而養老、救災等場景則對機器人與不同物體間的交互提出更高要求，難度可想而知，暫只能作為設想。」

「近年來，中國人工智能大語言模型技術驚豔世人，智能人形機器人在運作的擬人化和精細化層面同樣有很大進步，目測還將快速成長。雖然目前為智能人形機器人所用的多模態、具身智能等人工智能技術依然有所不足，但未來這一領域取得突破後，智能人形機器人將能實現進一步落地應用。」復旦大學發展研究院助理研究員梁斌對智能人形機器人應用前景持積極態度，他呼籲：「對於人形機器人的應用，從政府到社會，應該樂觀其成，對新生事物的出現、高科技產品應用，懷有足夠的包容和耐心。」