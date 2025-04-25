「成也蕭何，敗也蕭何」，中國歷史上有太多這樣令人遺憾的政治或商業故事。董明珠就是格力的蕭何，她在格力做大做強的過程中發揮了領導作用，做出了突出貢獻。但她最近這幾年的玩法，卻讓人開始有一種隱隱的擔憂，搞不好格力這個品牌，反過來也會毀在她手裡。



在格力電器股改的多方博弈中，董明珠無疑是最大贏家之一。（新華社）

此判斷主要來自幾個方面。一是把分布在全國得「格力專賣店」改名為「董明珠健康家」，這個通過打著個人IP來拓展市場旗號的行為，從商業角度看絕對是一步臭棋。董明珠已經71歲，在這個年紀，不把重點放到接班人遴選和培養上，而是把公司命運與個人進行更緊密捆綁，這是高度危險的。

更關鍵的是從中可以折射出個人心態的膨脹，在中國做生意必須「戒慎恐懼」這四個字在董明珠身上已經消失了。當家人要自信，但對於一個企業或組織單位來說，當家人要是膨脹成這個樣子，接下來離倒霉就不遠了。

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二是這次董明珠在日前召開得股東會上說的，只要自己可以，幹到90都可以。通過這個表述，就不難理解她為什麼要把「格力專賣店」換成「董明珠健康家」。說白了，這就是在膨脹的同時又貪戀權力。在那個位置，為所欲為，頭頂光環享受膜拜久了，已經不願意放手下來了。權力的誘惑你看看有多大！

在企業經營中，年齡確實不是一個問題，身體可以幹下去當然沒問題。兩岸三地乃至世界各國，高齡八九十歲掌舵的大有人在。但如果年齡在老邁的同時，個人心態又高度膨脹，又一言堂聽不得意見在單位內像個霸王一樣，那就危險了。而我們從相關消息看，一言堂，年齡大，膨脹，貪戀權力，這些在董明珠身上都有體現。在這些因素都佔全了情況下還能把持住自己？歷史上還沒有這個樣的人物，董明珠也創造不了這樣的歷史。

董明珠拋出「海歸間諜說」。（網絡圖片）

三是董明珠這次搞的「海歸間諜說」。這個惹起眾怒的說法充分暴露了她的民粹、無知、傲慢和狹隘的視野。在這個人身上，可以說是一點現代性都沒有。但凡一個有腦子，有自知的人，都不會這樣一竿子打翻一船人。你可以快言快語都沒問題，那是你的性格，但是你不能無腦到這個地步。

這就說明，在董明珠的身上有著文革那個時代留下的深刻烙印。她這些年身居高位，其實有點德不配位。格力這些年的發展，一方面來自於全員的努力和朱江洪當年打下的底子，一方面是時代經濟大潮所成。

2021年两会召开之际，担任人大代表的格力电器董事长兼总裁董明珠，宣称希望员工们工时八小时与月薪过万，并提议提高个人税起征点。（新华社）

董明珠應感謝的是時代，是格力這個平台成就了她，而不是相反把自己當成救世英雄。很多人在成功後，隨著心態膨脹，都誤認為自己是創造時代的人物，而忽略掉其實時代才是最關鍵因素。董明珠不是救世主。她不過是恰好在一個好的時代當了格力董事長，帶有一定程度的偶然性，換了其他人，格力可能會發展的更好也不一定。

四是時代因素，董明珠已經明顯落伍了。董明珠雖然是個網紅，這些年在網上也是掙得了不少名聲。但是你要懂網絡和傳播就不難發現，她其實只是互聯網2.0時代的那種草莽英雄。雖然是個女性，草莽性也很強。在互聯網已經進入3.0時代和更迅速迭代的情況下，隨著網絡帶來的平等平權意識發展和溝通能力要求，你會發現她和新時代正越來越遠。

與董明珠有關最近幾場網絡風波，就是最明顯例證。別的不說，就拿她和同為內地家電企業掌舵人的海爾周雲杰、小米雷軍比比，甚至和美的比比，你看看她和他們之間是不是存在差距？格力這幾年是不是被這些更具國際視野、溝通意識和現代管理能力的企業和企業家已經遠遠甩在身後，主要在啃老底子？

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