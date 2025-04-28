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美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

這個大烏龍，美國應該向中國道歉。

而且是公開、認真、鄭重道歉。

很簡單，這不僅僅是特朗普口口聲聲最痛恨的假新聞，而且完全是無中生有栽贓陷害醜化妖魔化中國。

這就是上周特朗普在社交媒體上發的三張圖，三張大量垃圾漂浮在海上的圖片，他還特意配了一句話：太平洋上的「中國禮物」！

唉，中國又躺槍了！

說實話，剛看到這條推文的時候，心裡還是咯噔一下，好傢伙，海上垃圾密密麻麻，看了讓人觸目驚心。

但馬上有疑問：怎麼證明，這些海上垃圾來自中國？

別忘了，太平洋上那麼多島嶼，那麼多國家，中國海軍要走出太平洋，還需要突破所謂第一島鏈、第二島鏈，這些垃圾輕輕鬆松就突破了？

想想都不可能。

但特朗普畢竟是美國總統，總統親自下場，我看到，海外社交媒體上，還是很多人轉發，將矛頭對準中國。

畢竟，這個世界，真正的清醒者能有多少？

但讓我驚喜的是，幾天後，有中國媒體通過扎實的證據，戳破了這個謊言。

因為這三張圖片，根本不是最近的照片，有的是陳年老圖片，有的乾脆就是P過的冒牌貨。

第一張，出自自然攝影師伊桑·丹尼爾斯之手，這是他2017年7月上傳的照片，拍攝在印尼四王群島附近。

四王群島在哪裡？

在印尼東邊，比菲律賓更東更南，與中國還隔了很多很多個島嶼。

這些海上垃圾，怎麼可能來自中國？

第二張，水下攝影師卡羅琳·鮑爾2017年在臉書發布的，當時就引發媒體廣泛關注。

根據鮑爾的描述，圖片拍攝於洪都拉斯北部羅阿坦島附近。法新社當時還採訪了洪都拉斯的官員，後者認為這些垃圾來自鄰國危地馬拉，垃圾太多，形成了海上浮島。

不管是洪都拉斯還是危地馬拉，可都是在大西洋，在加勒比海，離美國倒是比較近。

這些海上垃圾，怎麼可能來自中國？

第三張更離奇了，按照媒體的分析，特朗普用的還是一張P圖。

圖片的左邊部分，是美聯社照片。應該是加州組裝的海上浮動圍欄，用於攔截和收集海上垃圾。

圖片的右邊部分，也是上面提到的鮑爾的另一張垃圾照片，當時不少媒體都發表過。

兩張照片疊加在一起，圍欄擋住密密麻麻的海上垃圾，顯得更是觸目驚心。

既然是P圖，怎麼可能來自中國？

我們說，真實是新聞的生命。

不知道特朗普從哪裡找來的圖片，肯定沒經過三審三校，就這樣堂而皇之發在自己社交媒體上，鬧出這麼個大烏龍，讓全世界看笑話。

三審三校很重要啊！

很難想像，中國的政府高級官員，也找幾張舊圖或P圖，然後，無中生有指責美國。

那就是外交事故了。

考慮到特朗普日理萬機，這些圖片應該不是他親自搜集吧，那就是有人給他整理供稿。整理的人，是不是缺乏基本的新聞素養，就想著黑中國；或者，他就是想給特朗普挖坑，讓他被中國和全世界嘲笑。

特朗普啊特朗普，白宮裡的黑暗內幕，或者說有些豬隊友，估計你得好好查查。

當然，不管什麼原因，我們都要知道，網絡非法外之地。

這樣公然製造謠言，朝一個國家身上潑髒水，肯定是行不通的。尤其是作為領導人，更應注意一言一行，畢竟，你和普通網民不一樣。

我不是法律專家，但隱隱覺得，如果謠言後果嚴重，可能不僅僅需要道歉，在一些國家，說不準還會被行政拘留。

錯了就是錯了，這個大烏龍，現在被中國人抓個正著，證據確鑿，無可抵賴，美國難道不應該道歉嗎？

特朗普不好意思親自出面，那白宮發言人不應該替他鄭重道歉一下嗎？

當然，美國錯了的，又不止這一回。

我看到，CNN專門有個明查欄目，美國領導人演講一結束，該欄目馬上就公佈：這裡面有多少句話，是不真實的，真相是Blablablabla。

真是讓人哭笑不得。

雖然謊言重複千遍還是謊言，但網絡社會，造謠張張嘴，闢謠跑斷腿，不能忽視謠言的危害性。

具體到中國，反正隔三差五，美國總有一些讓我們大吃一驚的表態。

我看到，最近很有意思的一個現象，美國官員不停暗示甚至明示，我們正在和中國接觸，每天都在談判，而且關稅即將達成協議。中國人一臉懵，逼得外交部、商務部、駐美使館一而再再而三澄清：沒有聯繫，沒有聯繫，沒有聯繫，自然沒有談判，更不可能達成協議……

反正，美國人很急，中國人很淡定。

但真相只有一個，到底發生了什麼？

我看到，有朋友突然就恍然大悟：很大一種可能，美國領導人是不是接到了哪個園區的詐騙電話呢？