特朗普關稅｜中國與哈佛現在同一陣線打同一場戰役　世界太奇妙了

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2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

圖為2025年4月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與薩爾瓦多總統Nayib Bukele會面。（Reuters）

中國和哈佛，現在同一條戰壕

完全我個人的看法，中國和哈佛，現在站到了同一條戰壕。

或者說，現在的中國，就是另一個哈佛；現在的哈佛，則是又一個中國。

您可能會說，一個是世界頂尖的大學，另一個是世界第二大經濟體，完全不同的身份、不同的主體，怎麼可能在一起？

乍一看，確實有點關公與秦瓊；但仔細思量，兩者有著類似的遭遇。

對待哈佛，特朗普政府此發信件威脅：哈佛必須這樣做，必須那樣做，包括但不限於監視國際學生，開除部分師生，否則，嘿嘿嘿嘿。

對於中國，美國政府何嘗不是這樣指手畫腳，芬太尼與中國有什麼關係，竟然加稅20%；更有後續一系列的莫須有指責，極限施壓的霸凌。

我們看到，在特朗普政府壓力下，哥倫比亞大學屈服了，但哈佛大學忍無可忍，選擇了硬剛。

同樣的，我們看到，在特朗普的關稅大棒下，一些國家不得不屈從，但中國別無選擇，強硬反制。

對於哈佛的奮起反抗，特朗普政府勃然大怒，扣留20多億美元政府撥款，美國國稅局還在研究，要取消哈佛大學的免稅待遇。

對於中國的強硬反制，特朗普政府也是不斷加碼，關稅加到54%，加到84%，又加到125%，加到145%，甚至對中國貨船、中國留學生下手。

圖為哈佛大學2024年11月12日在社交媒體上傳的照片，照片中可看到哈佛商學院的建築。（FB@Harvard University）

哈佛會屈服嗎？

哈佛校長發公開信，指控特朗普政府此舉違憲，要上訴，正強烈抗爭。

中國會屈從嗎？

中國政府痛斥，指責特朗普政府霸凌霸道，要訴諸WTO，要奮起反擊。

特朗普政府呢？

我們看到，朝令夕改，一日三變，立場在不斷搖擺中。

讓人啼笑皆非的，按照《紐約時報》的報道，特朗普官員正「嘗試新穎降級技巧」——「瘋狂給哈佛大學打電話，稱發送哈佛的信是錯誤發送的」。

這麼重要的政府文件信件，居然是錯的！？

同樣，讓人哭笑不得的，在一遍遍發誓關稅政策不會變之後，特朗普突然宣佈暫停關稅90天，隨後更豁免了對美電子產品（包括但不限於手機、平板、電腦）等的對等關稅。

這麼重大的關稅政策貿易政策，居然朝令夕改？！

圖為2023年12月12日的美國哈佛大學。（Reuters）

當然，特朗普政府總是振振有詞。

比如，一方面宣稱給哈佛發錯了信，另一方面又暗示是哈佛不對，收到後也不與政府核實下，這樣對特朗普政府說不，後者不得已加碼施壓。

同樣，一方面朝令夕改打自己臉，另一方面又揚言是中國不屈服，導致美國關稅在不斷提高，美國政府受欺負……

我們看看美國和世界輿論呢？

不錯，有向特朗普政府屈服的大學，但哈佛振臂一呼，史丹福等大學紛紛響應，公開對特朗普政府干涉舉動說不。

因為這種粗暴干涉，嚴重觸犯了大學的底線。

同樣，有向特朗普政府求情的國家，但中國奮起抗爭，不少國家予以同情或支持，哪怕有些國家表面不說，心裡也在說：幹他。

因為這種霸凌做法，更是逆世界潮流而動。

真是萬萬沒想到，美國有一天會變成這個樣子，這樣與全世界為敵；中國和哈佛，有一天會站在同一條戰壕，打同一場戰役。

這個世界，不得不說，真是太奇妙了。